Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Tällä kertaa menemme suoraan kysymyksiin.

Mikä mahtaa olla Näsinneulan laskennallinen käyttöikä, miten rakenteiden kestävyyttä mitataan, ja miten torni aikanaan puretaan?

– Ville Mattila

Tampereella Särkänniemessä sijaitseva Näsinneula on juuri täyttänyt viisikymmentä vuotta, se avattiin huhtikuun lopussa 1971.

Moniin betonirakennuksiin pitäisi tuossa iässä tehdä mittavia korjauksia, mutta Näsinneulan tapauksessa on käynyt osin onnekaskin sattumus, jonka vuoksi torni on yhä erittäin hyvässä kunnossa.

Torni on aikanaan valettu liukuvalutekniikalla. Silloin muutaman metrin korkuisen muotin alaosassa oleva betoni ehtii kovettua, kun muottia hilataan hyvin hitaasti ylöspäin ja valetaan ja raudoitetaan uutta betonia muotin yläpuolelta käsin.

Tornin valun oli tullut tekemään unkarilainen työryhmä, joka ei osallistunut muuten rakennustöihin. Valu oli 30 päivän yhtäjaksoinen suoritus.

Suomessa oli liukuvalettu esimerkiksi joitakin huomattavasti 134-metristä Näsinneulaa matalampia vesitorneja. Silti tekniikka valikoitui Näsinneulan rakentamiseen tornin korkeuden vuoksi, ilman suurempaa suunnitelmaa siitä, että näin valmistetusta betonista tulee lujempaa ja tiiviimpää kuin perinteisestä valusta. Liukuvalun ylivertaisuutta lisää sekin, että perinteisessä valussa olisi saumoja muutaman metrin välein, mutta liukuvalussa ei.

Tiiviyden ja saumattomuuden ansiosta rakenteisiin ei pääse kosteutta jäätymään tai aiheuttamaan muutakaan eroosiota.

Näsinneulan kuntoa seurataan jatkuvasti, ja liukuvalun luomasta karheasta pinnasta rapsutellaan tuulen ja sateen pieksemiä pieniä kivirosoja pois, etteivät ne pääse putoamaan. Suuremmat kartoitukset tehdään kymmenen vuoden välein.

Näsinneulan rakentaneen ja sen kuntoa tutkivan A-insinöörien johtaja Heikki Käkönen kertoo, että tornista ei vieläkään meinaa löytää mittausten rajoihin mahtuvaa vaurioitumista. Jos valutekniikka olisi ollut toinen, huomattavia korjauksia olisi jouduttu varmasti jo tekemään.

”Minä uskallan luvata, että se kestää siinä vielä sen sata vuotta”, Käkönen sanoo.

”Sanoisin, että se kestää siinä ihan hyvin 150–200 vuotta, mutta silloin joku varmasti soittaisi ja väittäisi tietävänsä paremmin, ettei se ole mahdollista.”

Entä se purkaminen? Miten se toteutetaan sitten vuonna 2170?

”Teknisiä syitä purkamiselle ei tule.”

Kun katsoo tosi-tv-ohjelmia, tyhmempi ajattelee, että näin tapahtumat kulkevat todellisuudessa. Totuus taitaa olla toinen. Miksi kyseisissä ohjelmissa on käsikirjoittajia? Viimeksi kiinnitin huomiota esimerkiksi Selviytyjät-sarjaan, jossa heitä on lopputekstien mukaan peräti kolme. Kummallista on sekin, että kun kilpailija ”löytää” amuletin, kamera on aina sopivasti paikalla.

– Epätietoinen

Tosi-tv:n totuus on sitä, että ihmiset ovat sarjoissa juuri sellaisia kuin he itse haluavat olla. Heille ei kirjoiteta rooleja, repliikkejä tai tunnetiloja. Sen sijaan näihinkin sarjoihin kirjoitetaan kaikki tapahtumat etukäteen. Eivät Big Brotherin viikkotehtävät, lavasteet ja rekvisiitta putoa taivaalta. Niiden keksiminen on käsikirjoittajien työ.

Kun Selviytyjien saarelle on lähetetty amulettien olemassaolosta kertova pulloposti vaikka torstaina kello 14, lähetetään saarelle tietenkin myös kameraryhmä perään seuraamaan pullopostin löytämistä ja amulettien etsintää.

Koko aikaa kamerat eivät kilpailijoita seuraa – paitsi Big Brotherissa, jossa se on ohjelman juju.

Käsikirjoittajaa tarvitaan myös ohjelman tuotannon aikana, sillä pieniä muutoksia joudutaan tekemään lennosta. Kilpailujen räätälöinti suosimaan yksittäistä kilpailijaa on vaarallinen tie, jolla on lyhyet jäljet, mutta köydenvetokisaan kannattaa tuoda lisätwisti – vaikka sekoittaa joukkueita –, jos toisen alkuperäisen joukkueen yhteispaino on 150 ja toisen 1 150 kiloa. Kyse voi olla myös terveydestä tai säästä: ukkospäivänä ei voi rakentaa romuraudasta lipputankoa vuoren huipulle.

Erikseen on Suomessa harvinainen, niin kutsuttu scripted reality. Sen tyylilaji on lähempänä saippuasarjaa. Osallistujille ei välttämättä kirjoiteta repliikkejä, mutta muu tarina kyllä.

Olet kuitenkin oikeassa siinä, että termi käsikirjoittaja on hämäävä termi. Osuvampaa olisi puhua sisältösuunnittelijoista, olkoonkin, että se on paljon huonompaa suomen kieltä. Käsikirjoittaja jättää kuvan siitä, että sarjojen lopputulos olisi etukäteen päätetty voittajaa myöten. Näin ei kuitenkaan ole.

Voittajan päättävät Selviytyjissä muut kilpailijat, Big Brotherissa yleisö ja rakkausrealityissä poikamies tai poikamiestyttö.

Torstin tikkaremmi myös Facebookissa.