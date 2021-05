Onko borssikeitto venäläinen vai ukrainalainen – vai jotakin muuta? Kenties kansallisruuista ei voi tehdä virallista listaa. Onhan pitsakin suomalainen ruoka-aarre.

Arda Yildirim

Ukrainalainen kokki Ievgen Klopotenko haki syksyllä 2020 borssi­keiton hyväksyntää Ukrainan UNESCO:n maailman­perintö­kohteeksi. Maan kulttuuri­ministeri ja parlamentti tukivat hanketta.

Venäjän ulko­ministeriö taas oli edellisenä vuonna twiitannut borssikeiton olevan yksi Venäjän “tunnetuimmista ja rakastetuimmista ruuista”.

Kansallisruoat ovat kiistanalaisia käsitteitä, sillä valtioiden nykyiset rajat ovat ennen olleet toisenlaisia. Neuvosto­liittokin hajosi moneksi.

Miksi on tärkeää saada leima sille, että jokin on juuri tietyn kansan omaa? Että borssi olisi syntynyt yhdessä monista ukrainalaisista kylistä, joiden nimi on johdettu borsh-sanasta? Borssikyliä on Venäjälläkin. Mitä väliä, mistä keitto on?

Tutkija Marco Romagnoli kirjoittaa UNESCO:n perintö­kohteiden ongelmallisuudesta. Hänen mukaansa jo pelkkä kulttuurisen perinnön tutkiminen tarkoittaa sen keino­tekoisuuden hyväksymistä.

Kun ruoka omitaan tiettyjen rajojen sisällä luoduksi, on tuo jako näennäinen, sillä kulttuuri ei ole koskaan staattinen. Se matkustaa uskollisen koiran tavoin usein sinne, minne sen kantaja päättää suunnata.

Työskentelin koko opiskelujeni ajan kahviloissa. 2010-luvun alussa vannottiin kahvi­piireissä espresson nimeen. Suodatinkahvi oli sumppia, ala-arvoista sukkavettä, jota ei kehdannut myöntää juovansa. Tämä tuntuu tietenkin jälkikäteen ajateltuna itsepetokselliselta ja epäitsevarmalta toiminnalta.

Nyt kun maailmalla barista piireissä on jo monen vuoden ajan luotettu suodatin­kahvin olevan se tuote, joka esittelee parhaiten kahvin nyanssit ja ominais laadun, on Suomessakin uskallettu taas keittää vieraille mocca­masterit. Ylpeästi.

Muiden hyväksyntä sanelee usein sen, minkä uskallamme allekirjoittaa omaksemme.

Onko Ukrainakin katsellut kaikki nämä vuodet sivusta arkisen keittonsa suosion kasvua, ja vasta kun se vakiintui globaaliksi tuotteeksi, ukrainalaiset halusivat virallistaa sen omakseen?

Ehkä ei, kuka tietää. Ehkä yhä Venäjän sotakoneiston tutkasta irti pyristelevällä Ukrainalla on tarve pitää kiinni kaikesta siitä, mitä voi ylpeästi nimittää ukrainalaiseksi.

Kansallisruuan tavoite on enemmän tai vähemmän poliittinen.

Kansallisruokien voisi maalais­järjellä ajatella syntyvän niistä raaka-aineista, joita maasta on ollut saatavilla.

Monet suomalaiset perinne­ruoat koostuvatkin pitkälti lihasta, juureksista ja suolaan tai etikkaan säilötystä saaliista. Juureslaatikot ovat edelleen joulupöydän kruunun­jalokivi, aivan kuten säilötyt sillitkin. Olutta ja leipää on tehty viljasatojen vuoksi omassa huushollissa, aivan kuten lehmien ansiosta maitotuotteita.

Mutta poikkeuksiakin on: karjalanpiirakan riisi on tuontitavaraa.

On selvää, että kansallis­ruuiksi käsitetyt ruokalajit tulevat edelleen muuttumaan.

Lihan ja maidon kulutus ei maailman elin­kelpoisuuden vuoksi voi jatkua samalla tavalla kuin ennen. Kasvi­pohjaiset, maitotuotteita jäljittelevät valmisteet ovat monen isovanhemman ja koulun keittiön repertuaarissa. Lihan­korvikkeet ovat jo jonkin aikaa tarjonneet vaihtoehdon perinne­ruokien perinteisille aineksille – ainakin osalle kuluttajista.

Eivätkä kaikki vanhat raaka-aineet eivät ole pannassa, päinvastoin. Kaura on osoittanut selkeästi muuntautumis­kykynsä.

Borssikeiton tapaus on siitä mielenkiintoinen, että se ottaa kantaa montaa maata mietityttävään ja ärsyttävään tilanteeseen.

Turkki ja Kreikka pitävät molemmat viininlehti­kääryleitä ominaan, hummuksen kuulee tulevan milloin Israelista, milloin Libanonista tai Egyptistä.

Ja onhan meilläkin kiistanalaiset herkkumme. Kanelipulla ja korvapuusti ovat monen pohjoismaan, erityisesti Suomen ja Ruotsin kansallista kuvastoa. Tanskalaiset erottautuvat voitaikinaisilla viinereillään, joiden englanninkielinen nimi danish ei jätä alkuperää arvuuttelun varaan.

Kansallisruokakeskusteluissa ei ole vielä päästy sille tasolle, että pohdittaisiin versioiden eroavaisuuksi. Olisi mielen­kiintoista tietää, miksi ruotsalaiset pullat ovat monesti sieviä pyörylöitä, joissa kierre on pinnalla, kun taas suomalaiset ovat jo nimeltään (passiivis)aggressiivia korvapuusteja, joiden taikinakerrokset saavat tursuta klöntiksi.

Kansat taistelevat eipäs juupas -tyylisesti jostain, jota on lähes mahdotonta sanoa varmaksi.

Jos ihminen on jotain tehnyt läpi historian, niin syönyt.

Miksi ruoan pitäisi sitten löytää omistajansa?

Venäläisen ravintoloitsijan Boris Akimovin mielestä borssikeitto ei voi kuulua kenellekään. Hän toivoo, että borssi voisi pikemminkin yhdistää kansoja.

Kuulostaa idealistiselta, ja toisaalta mahtivaltion etuoikeutetulta ajattelulta.

Suomalaista ruokakulttuuria edistävä ELO-säätiö järjesti vuonna 2017 satavuotiaan Suomen kunniaksi äänestyksen Suomen kansallisruuasta. Voittajaksi valikoitui ruisleipä. Kiistatta suomalainen, tosin myös venäläinen ja tanskalainen.

Asiantuntijaraati valitsi kymmenentuhannen äänestäjän vastauksista 12 ruoka-aarretta. Mämmin, viilin, karjalanpaistin ja karjalanpiirakan lisäksi listalle nousi pitsa.

Italian vastausta odotellessa.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja dramaturgian opiskelija.