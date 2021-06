Elektroniikkakierrätys taistelee vielä nostalgiaa vastaan, kirjoittaa kolumnissaan Jantso Jokelin.

Jantso Jokelin

Kännykkä simahti pitkän kitumisen päätteeksi. Vanhoihin valokuviin oli ilmestynyt kummallisia harmaita alueita jo pitkään.

Sitten hajosivat kamera ja muistikortin tunnistus. Lopulta akun varaus romahti eikä kännykkää saanut enää pysymään päällä muutoin kuin laturiin kiinnitettynä.

Silloin päätin lopettaa kärsimyksen ja vetää piuhan irti. Näin oli kaikille parempi.

Käytän teknologian aina niin loppuun kuin mahdollista. Kun laite on saanut elää kanssani arvokkaan vanhuuden, se joutuu elämään vielä tuskallisen ja arvottoman vanhuuden.

Vasta kun laite on käyttökelvoton, sijoitan sen mustaan läppärilaukkuun vuodelta 2006.

Siellä on lukuisia eri kokoisia tietokoneita ja puhelimia, joista aika on jättänyt. Nukkaisia kovalevyjä, keskusmuisteja, maailman ensimmäinen digipokkarikamera sekä älypuhelin, jossa on fyysiset näppäimet.

Kalmiston suurimman mausoleumin muodostaa niin vanha läppäri, että sitä voisi kutsua jo sylimikroksi.

Kaikki nämä laitteet tursuavat kaihoisia valokuvia, kiihkeitä muistiinpanoja, vaivalla saatuja puhelinnumeroita, tekstiviestejä ja kirjaideoita. Suurta osaa tiedoista tuskin saisi enää kaivettua esiin pimentyneistä laitteista.

Tätä kuolleen elektroniikan hautausmaata olen kantanut kaupungista ja asunnosta toiseen pitkälle toistakymmentä vuotta.

Sammuneiden muistojen hautakammioon peittelin nyt myös tuoreimman kalmon. Lausuin melkein muistovärssyn, kunnes tajusin, etteivät nämä olleet jäähyväiset. Olin aikeissa muuttaa hautausmaan jälleen uuteen kotiin.

Muuttoon valmistautuminen on mitä kiehtovinta aikaa. Silloin komeroista ja kellareista tunkeutuu väkisin esiin kaikki se ylijäämä, jota emme ole hyväksyneet arkiseen elämänjärjestykseemme mutta olemme halunneet pitää saatavilla ihan varmuuden vuoksi.

Omalla kohdallani varastokopin avaaminen tarjoaa joka kerta ikkunan mykistävään tyhmyyden muotoon: laatikoihin, jotka kulkevat muutoissa vintiltä vintille ilman, että niitä avataan koskaan. Kuutiometreittäin menneisyyttä, kuin aineeksi tullutta alitajuntaa, jonka on määrä pysyä ikuisesti kätkettynä pimeyteen.

Muuttopäivänä, raskaiden laatikoiden kutitellessa esiin välilevyjen pullistumia, tulin jälleen punninneeksi muistojen arvoa. Kuinka tarpeellinen on peltirasia täynnä ulkomaan kolikoita vuoden 2008 interrailmatkalta? Onko todella syytä säilyttää ei vain yhtä, vaan kaksi australialaista puutorvea?

Ja ennen kaikkea miksi, Hyvä Jumala miksi, raahaan mukanani säkillistä kuolleita tietokoneita?

En ole hölmöyteni kanssa yksin. Suomalaisesta elektroniikkaromusta jopa puolet katoaa kierrätysjärjestelmien ulottumattomiin. Puhelimista kierrätetään arvioiden mukaan vain noin 10–20 prosenttia.

Osa laitteista päätyy kaatopaikalle tai järven pohjaan. Valtaosa suomalaisista kotitalouksista kuitenkin hautoo hyödytöntä tietotekniikkaa kotonaan. Tilastokeskuksen mukaan jopa 83 prosentilla suomalaisista on kotonaan kierrätyskelpoisia laitteita.

Älypuhelimien kierrätykseen erikoistuneen reBuy-yrityksen tutkimuksen mukaan pelkästään käytöstä poistettuja kännyköitä on suomalaiskodeissa 7,1 miljoonaa.

Maailmanlaajuisesti puhutaan jätti-ilmiöstä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten kuluttajien nurkissa lojuu yli 223 miljoonaa vanhaa kännykkää.

Samaan aikaan elektroniikassa hyödynnetyistä komponenteista ja raaka-aineista on pulaa. Arvokkaita mineraaleja louhitaan maasta, vaikka kierrätettävien laitteiden materiaaleista jopa 99 prosenttia voitaisiin hyödyntää uudelleen.

Kuluttajien laatikoissa seisoo tonnikaupalla kultaa, hopeaa, kuparia ja palladiumia. Niiden tehtävä on säilöä kymmenen vuotta vanhoja suttuisia jälkiruokakuvia, ”missä te ootte” -tekstiviestejä ja saliselfieitä, joita kukaan ei halunnut nähdä edes tuoreeltaan.

Sekä tietysti kallisarvoisia kuvia minusta huumoriaurinkolasit päässä turkulaisen yökerhon edessä vuonna 2009.

Pysäyttävien lukujen valossa kysymys tuntuu entistä aiheellisemmalta. Miksi me hilloamme vanhaa elektroniikkaa, jonka kierrättäminen säästäisi ympäristöä mittavilta tuhoilta?

Yleisin syy lienee yksityisyys. Tietotekniikasta luopuminen tuntuu tietoturvariskiltä. Luulen silti, että tärkeämpi selitys on vielä abstraktimpi.

Muodostamme teknologiaan merkillisiä tunnesiteitä, joiden syvyyttä emme ymmärrä edes itse. Vanhat puhelimet ja läppärit ovat omien elämänvaiheidemme merkkaajia, nostalgiaa.

Mieleen tulevat vanhempieni laatikoissa pyörineet silmälasikokoelmat. Pölyisten pullonpohjalinssien läpi tiirailin lapsena itsekin menneisyyden aikakausiin. Nyt silmälasikoteloiden tilalla on samankokoisia koneita, jotka muistavat jokaisen lounaan, kiekkomestaruuden, keikan, juoksulenkin ja lomamatkan vuosien ajalta.

Elektroniikan kierrätyksestä on jo tehty tietoturvallista. Enää kierrätyspisteet joutuvat taistelemaan hämärää nostalgiaa vastaan.

Joudun itsekin tekemään raskaan mutta välttämättömän päätöksen. Seuraavaan asuntooni teknokalmisto ei enää muuta. Hautapaikat tulevat aivan liian kalliiksi, sekä itselleni että planeetalle.