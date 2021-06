Me suomalaiset äänestäjät olemme vähän erikoista väkeä. Yksi erityisen poikkeuksellinen piirre meissä on se, että emme tee politiikan tietämyksestämme sen kummempaa numeroa.

Pikemminkin päinvastoin.

Jos kyselytutkimuksen tekijä sattuu soittamaan, helposti tulee vastattua, että enhän minä siitä politiikasta mitään ymmärrä. Vaikka aika paljon tietäisinkin. Mutta miksipä sitä rupeaisi vieraalle tiedoillaan rehvastelemaan.

Tämän takia kyselytutkimukset kertovat, että suomalaisten sisäinen kansalaispätevyys on heikko.

Sisäinen kansalaispätevyys tarkoittaa ihmisen omaa arviota siitä, kuinka hyvin hän kokee ymmärtävänsä politiikkaa ja poliittisia tapahtumia.

Tuoreimmassa eduskuntavaalitutkimuksessa on Lauri Rapelin ja Vesa Koskimaan artikkeli, jossa esitellään 18 Euroopan maassa tehtyjä kyselytutkimuksia kansalaisten kiinnittymisestä politiikkaan.

Politiikkaan kiinnittyminen on tärkeä asia kansanvallan toimivuuden kannalta. Kansanvalta tarkoittaa sitä, että valta kuuluu kansalle. Ja jotta sitä valtaa tulee käytetyksi, kansalaisen pitää kokea voivansa vaikuttaa asioihin. Pitää olla kansalaispätevyyttä.

Kansalaispätevyydella tarkoitetaan yksilön käsitystä omasta kyvykkyydestään ymmärtää politiikkaa ja vaikuttaa siihen. Politiikan tutkimuksessa käsite jaetaan yleensä kahtia: sisäiseen ja ulkoiseen pätevyyteen.

Sisäistä kansalaispätevyyttä verrattaessa maalistan kärjessä ovat Norja, Islanti, Tanska ja Ruotsi. Suomi on listan toiseksi viimeisenä Portugalin ja Kreikan välissä.

Se on todella yllättävä tulos, sillä yleensä Suomi on tällaisissa demokratiavertailuissa aika lailla samoilla sijoilla muiden Pohjoismaiden kanssa.

Sisäinen kansalaispätevyys tarkoittaa siis vastaajan subjektiivista näkemystä omasta ymmärryksestään.

Se on eri asia kuin varsinainen politiikkatietämys – siis mitä ihminen oikeasti tietää politiikasta. Ja kyllähän suomalaiset tietävät. Eri tutkimukset osoittavat nimittäin suomalaisten sijoittuvan faktuaalisen politiikkatietämyksen osalta selvästi yli kansainvälisen keskiarvon.

Suomalaiset siis tuntevat politiikkaa suhteellisen hyvin. Mutta kokevat, että eivät ymmärrä sitä. Tämä ristiriita on hämmentävä.

”Yksi mahdollinen selitys on, että Suomen poliittinen järjestelmä on aidosti vaikeasti ymmärrettävä”, Rapeli ja Koskimaa kirjoittavat tutkimuksessaan. Meillä on paljon puolueita. Ja samassa hallituksessa voi istua sulassa sovussa puolueita aatekartan molemmilta laidoilta. Sekavaltahan se helposti näyttää.

Mutta kyllä kirjavia puoluekenttiä ja konsensushakuisuutta löytyy muistakin maista, joten tämä on korkeintaan osaselitys, tutkijat pohtivat.

Kansanluonne on niin epätieteellinen selitys, että sitä tutkijat eivät kehtaa tutkimuksessaan käyttää. Mutta näin lehtijutussa minä kehtaan.

Luulen, että kyseessä on suomalaiskansallinen luonteenpiirre. Siihen ei rehvastelu tietämyksellä oikein istu.

Eurooppalaisissa kyselytutkimuksissa sisäistä kansalaispätevyyttä mittaava kysymys kuuluu näin: ”Kuinka usein Teistä tuntuu siltä, että politiikka on niin monimutkaista, että ette oikein ymmärrä, mistä on kyse?”

Ja vastausvaihtoehdot ovat: ei koskaan, harvoin, joskus, toisinaan, usein.

Itse seuraan politiikkaa työkseni. Silti olisin hyvinkin voinut vastata kyselytutkimuksen tekijälle ”usein”. Etenkin kun viime päivinä on seurannut hallituspuolueiden riitelyä maakuntaverosta ja koronarajoitusten purkamisesta.

Vaikka suomalaisten sisäinen kansalaispätevyys poikkeaa muista pohjoismaista, muut politiikkaan kiinnittymistä kuvaavat muuttujat ovat samalla tasolla. Suomalaiset ovat politiikasta kiinnostuneita, uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja ovat tyytyväisiä demokratian tilaan. Suomalaiset luottavat myös poliittisiin instituutioihin kutakuinkin yhtä paljon kuin pohjoismaiset naapurit.

” Suomalaiset luottavat päättäjiin. Luottavatko päättäjät äänestäjiin?

Suomalaiset luottavat siis poliittisiin päättäjiin. Mutta luottavatko päättäjät äänestäjiin?

Tämä on vähän tökerö kysymys näin kuntavaalipäivänä, joka on sentään kansanvallan juhla. Mutta se on silti kiinnostava kysymys. Se on pyörinyt mielessäni luettuani viime aikoina julkaistuja demokratiaa käsitteleviä tutkimuksia.

Professori Anu Kantolan johtama Bibu on mittava hanke, jossa tutkitaan ”kansalaisuuden kuiluja ja kuplia”. Sitä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.

Samainen neuvosto rahoittaa myös Palo-hanketta, jossa Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa julkaisivat viime vuonna tutkimuksen nimeltään Fit to govern – Comparing citizen and policymaker perceptions of deliberative democratic innovations.

Tutkimuksessa verrattiin sitä, miten eri eliittiryhmät ja kansalaiset suhtautuvat deliberatiiviseen demokratiaan.

Deliberatiivinen demokratia on hankalasti suomentuva käsite, joka tarkoittaa kutakuinkin keskustelevaa ja osallistuvaa demokratiaa. Käsitteen taustalla on ajatus siitä, että kansalaisilla tulisi olla oikeus ja mahdollisuus osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja tulla informoiduiksi päätöksentekoon vaikuttavista asioista.

Deliberatiivista demokratiaa toteutetaan jo suhteellisen laajasti monissa kunnissa. Se tarkoittaa erilaisia alueellisia kansalaisraateja, oman kaupunginosan päätöksiä koskevia keskustelutilaisuuksia ja valmistelussa olevien lakien kommentointia esimerkiksi otakantaa.fi-palvelussa.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät keskustelemaan ja päättämään esimerkiksi siitä, mitkä vaihtoehtoisista rakennushankkeista toteutetaan. Helsinkiläiset ovat voineet äänestää esimerkiksi siitä, tuleeko Vattuniemeen laituri vai Herttoniemeen tekonurmikenttä.

Deliberatiivinen demokratia tarkoittaa siis erilaisia foorumeita, joissa kansalaiset pääsevät osallistumaan päätöksiä koskeviin keskusteluihin ja myös vaikuttamaan näihin päätöksiin.

Rapeli ja Koskimaa kysyivät tutkimuksessaan eri eliittiryhmiä edustavilta päättäjiltä, pitäisikö deliberatiivista demokratiaa lisätä – eli antaa kansalaisille nykyistä enemmän todellista valtaa heitä itseään koskevien asioiden päättämisessä. Samat kysymykset esitettiin myös kansalaisille.

Lopputulos ei sinänsä ollut yllättävä. Kansalaiset halusivat enemmän todellista päätösvaltaa, päättäjät eivät olleet yhtä innostuneita asiasta.

Eliitin nihkeyden syynä saattaa olla se, että päättäjät eivät halua luopua olemassa olevasta vallastaan. Tai sitten he eivät kerta kaikkiaan usko kansalaisten pystyvän tekemään järkeviä päätöksiä monimutkaisissa asioissa.

Rapeli ja Koskimaa toteavat, että eliitin ja kansalaisten välillä näyttää joka tapauksessa olevan selkeä luottamuskuilu.

Äänestystä kunnallisvaaleissa Helsingissä joulukuussa 1933.

Tutkimuksen innoittamana päätin testata asiaa Helsingin Sanomien kuntavaalikoneessa, johon onnistuin ujuttamaan yhden ylimääräisen kysymyksen. Tavallisten vaalikonekysymysten lisäksi ehdokkaat saivat vastattavakseen väitelauseen, joka kuului:

”Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa.”

Ehdokkaat vastasivat säntillisesti myös tähän bonuskysymykseen, kiitos siitä.

Mutta kun sain vastausten yhteenvedon nähtäväkseni, yllätyin täydellisesti.

Sen sijaan että kuntavaaliehdokkaat olisivat epäilleet kansalaisten kykyjä, käytännössä kaikki olivat väitelauseen kanssa samaa mieltä.

Vau!

Kaikista puolueista lähes kaikki ehdokkaat uskoivat vastauksissaan kansalaisten kykyyn muodostaa perusteltuja mielipiteitä monimutkaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Yhdestäkään varsinaisesta vaalikonekysymyksestä ei löytynyt vastaavaa rikkumatonta yksimielisyyttä.

Tämä on tietysti riemastuttava uutinen näin kansanvallan juhlapäivänä. Päättäjät luottavat kansaan!

Yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass palauttaa minut kuitenkin maan pinnalle.

”Kysymys oli huonosti muotoiltu”, Wass sanoo. Ongelmana Wassin mukaan on se, että kysymykseen oli yhdistetty kaksi asiaa: kyky muodostaa perusteltuja mielipidettä ja saada riittävästi tietoa.

”Sitä paitsi tällaista on vähän hassua kysyä vaalikoneessa, johon vastatessaan ehdokkaat pyrkivät saamaan kansalaiset äänestämään itseään”, Wass naurahtaa.

Totta. Ehdokkailla tosiaan lienee iso kynnys moittia äänestäjiä tilanteessa, jossa he lähtökohtaisesti yrittävät miellyttää heitä.

” Kuntavaaleissa yksikin ääni voi ratkaista.

Tänään sunnuntaina selviää, mikä on tällä kertaa äänestäjien perusteltu mielipide kuntavaaliehdokkaista. Manner-Suomen 293 kunnan valtuustoihin valitaan illalla tuhansia ihmisiä päättämään kuntalaisten yhteisistä asioista.

Jostain syystä kuntavaaleissa on perinteisesti ollut alhaisempi äänestysprosentti kuin eduskunta- ja presidentinvaaleissa. Se on itse asiassa aika omituista.

Kuntavaaleissahan valitaan ihmisiä päättämään lähipalveluista ja muista jokaisen kuntalaisen arkeen liittyvistä asioista. Niiden nimenomaan luulisi kiinnostavan äänestäjiä.

Ja toisaalta kuntavaaleissa yksittäisen äänestäjän äänellä voi olla muita vaaleja ratkaisevampi merkitys. Koska valtuutettuja valitaan paljon, ehdokkaiden äänimäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin muissa vaaleissa. Monessa kunnassa viimeinen valtuustopaikka saattaa ratketa yhdelläkin äänellä.

Politiikan tutkijat puhuvat niin sanotusta Downsin paradoksista, joka on itse asiassa hyvin ärsyttävä teoreema.

Paradoksin kehitti 1950-luvulla amerikkalainen ekonomisti Anthony Downs. Sen mukaan rationaaliselle ja omaa etuaan tavoittelevalle äänestäjälle äänestämisen kustannus yleensä ylittää siitä saatavan hyödyn.

Downsin ajatus on yksinkertainen. Äänestäminen maksaa äänestäjälle siinä mielessä, että äänestämiseen käytetyllä ajalla on jokin arvo. Ja ehkä kengänpohjatkin kuluvat vähän äänestyspaikalle käveltäessä. Vastaavasti ratkaisevan äänen antamisen mahdollisuus on niin pieni, että useimmiten äänestäjän kustannus on suurempi kuin äänestämisestä saatu suora hyöty.

Downsin paradoksin mukaan vaalin tulos on siis useimmiten sama riippumatta siitä, vaivautuuko yksittäinen äänestäjä äänestyspaikalle vai ei.

Onneksi harva äänestäjä tekee ratkaisunsa tämänkaltaisen nihilistisen hyötylaskelman pohjalta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että äänestäjät eivät olisi rationaalisia.

Are voters rational? (Ovatko äänestäjät rationaalisia?) on kahden taloustieteilijän Teemu Lyytikäisen ja Janne Tukiaisen tekemä tutkimus, jossa he myös vastaavat otsikossa esitettyyn kysymykseen.

Kyllä, äänestäjät ovat järkeviä.

Lyytikäisen ja Tukiaisen hyödynsivät tutkimuksessaan koeasetelmana valtuustoja, joiden paikkamäärä kasvaa.

Lain mukaan kunnanvaltuuston vähimmäiskoko riippuu kunnan asukasmäärästä. Jos valtuusto ei erikseen tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä.

Esimerkiksi alle 5 000 asukkaan kunnassa valtuutettuja pitää olla vähintään 13. Jos asukkaita on 5 001–20 000, valtuutettuja on oltava vähintään 27. Ja näin edetään portaittain puoleen miljoonaan asukkaaseen asti, jolloin valtuutettuja pitää olla vähintään 79. Näin on siis Helsingissä.

Aika ajoin jonkun kunnan asukasmäärä nousee niin paljon, että valtuutettujen määrää nostetaan seuraavalle tasolle. Tai sitten valtuusto ihan vain päättää lisätä valtuutettujen määrää, koska sillä on siihen aina oikeus.

Lyytikäinen ja Tukiainen tarkastelivat niiden kuntien vaaleja, joissa on valittu valtuustoon ensimmäisen kerran aiempaa enemmän valtuutettuja. Tarkastelujakso oli viisi edellistä kuntavaalia.

Ensinnäkin tutkijat osoittavat, että valtuustopaikkojen määrän nostaminen lisää täpärän vaalituloksen mahdollisuutta. Tämä on loogista, koska isompaan valtuustoon viimeisinä valittujen äänimäärät ovat yleensä pienempiä kuin aiempaan pienempään valtuustoon viimeisenä valittujen. Tämä lisää sen todennäköisyyttä, että valituksi tuleminen ratkeaa hyvin niukalla äänten enemmistöllä, ehkä jopa yhdellä äänellä.

Tämän jälkeen Lyytikäinen ja Tukiainen osoittavat, että täpärämmän vaalin mahdollisuus lisää myös kyseisen kunnan äänestysaktiivisuutta.

Näin ollen tutkimuksen mukaan ainakin osa äänestäjistä näyttää etukäteen tiedostavan, että tällä kertaa juuri heidän äänellään saattaa olla tavallistakin ratkaisevampi vaikutus lopputulokseen ja siksi he menevät tavallista innokkaammin äänestämään.

Näin äänestyspäivänä kannattaa siis muistaa, että juuri sinun äänesi saattaa ratkaista kuka nousee valtuustoon. Myös siinä tapauksessa, että valtuuston koko pysyy ennallaan.

Mutta muuten tänään kansanvallan juhlapäivänä on parasta unohtaa Anthony Downs ja ekonomistien hyöty-kustannuslaskelmat.

Ainakin itse koen tänään äänestyspaikalla yläkoulun aulassa olevani osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Koen olevani yksi meistä vähän erikoisista suomalaisista äänestäjistä.

Se on hieno yhteisöllisyyden tunne, jonka arvoa ei pysty määrittelemään taloustieteilijöiden taulukkolaskentaohjelmissa.