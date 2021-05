Topi Kilpinen sai täydet pisteet yo-aineesta, ja tällainen se on – ”Voimme ajaa Euroopan tuhon partaalle nationalistisella ajattelulla, tai voimme muuttaa käsityksemme kansallisuuksista”

Espoon Viherlaakson lukiosta kirjoittanut 19-vuotias Topi Kilpinen sai kevään ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kirjoituskokeesta täydet 60 pistettä.

Kokeessa oli tehtävänä kirjoittaa pohtiva tai kantaaottava teksti aineistojen avulla. Vaihtoehtoisia aiheita oli viisi, ja ne kaikki olivat näkökulmia kansallisuuden käsitteeseen. Topi Kilpisen valinta oli Kansallistunne ennen ja nyt.

Aineistona Kilpinen käytti Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla vuonna 2017 julkaistua Sonja Saarikosken Viikon lopuksi -kolumnia, jonka otsikko oli: Jos saisin valita, olisin ruotsalainen. Toiseksi lähteeksi hän valitsi annetusta aineistovalikoimasta Ylen sivuilla julkaistun Matti Riitakorven ja Sami Lindforsin jutun Hyvä ja paha kansallisuusaate – nationalismin rajat muuttuvat jatkuvasti, jossa haastateltavana on Helsingin Sanomien toimittaja Heikki Aittokoski.

Kilpinen ei epäröinyt kirjoittaessaan.

”Aihe tuntui heti siltä, mistä minulla oli mielestäni tarpeeksi asiantuntemusta ja sanottavaa”, Kilpinen kertoo.

Hän sanoo lukeneensa nationalismista ja sen historiasta paljon muualtakin kuin koulukirjoista.

Kilpinen itse ehdotti aineen julkaisua Helsingin Sanomissa. Onhan se toimittajien ajattelun jatkojalostamista. Ja aineessa on hänen mielestään asiaa, jonka on hyvä kuulua laajemmallekin yleisölle.

Äidinkielen kirjoituskokeen maksimipistemäärä on 60, jonka Kilpinen suorituksestaan siis sai. Tekstissä on muutama virhe – jokunen iso alkukirjain ja pilkku puuttuvat, mutta Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan arviointikohteena on muun muassa ”kokonaiskuva kirjoitustaidosta, aineistojen käyttö, tekstin rakenne” ja lopulta kieli ja tyyli. Kilpisen kirjoitus on yksi 101:stä täydet pisteet saaneesta äidinkielen (suomen) kirjoitustehtävästä, johon oli ilmoittautunut 28 679 osallistujaa.

Rauha meidän aikanamme

Topi Kilpinen

Kun Saksa oli alistettu ankaraan Versaillesin rauhaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen, oli koko kansakunta häpäisty ja nöyryytetty. Ankarat rauhanehdot, hyperinflaatio ja vuonna 1929 New Yorkin pörssiromahduksesta alkanut lama vei Weimarin tasavallan eli sen ajan Saksan yhteiskunnalliseen sekasortoon, jossa eri ääriliikkeet kamppailivat vallasta.

Tämän kommunismin ja fasismin välinen kamppailu päättyi lopulta vuonna 1932, kun valtaan nousi kansallissosialistinen työväenpuolue, jonka johtajana toimi yksi maailmanhistorian tunnetuimmista poliittisista johtajista: Adolf Hitler.

Mutta kun Hitler päästettiin muodostamaan hallitus, ei hänen menestykseen politiikassa uskottu. Kuitenkin erityisesti yksi tärkeä asia upposi sekasorrossa olevaan kansaan ja nosti hänet ensiksi Saksan ja myöhemmin lähes koko Euroopan johtajaksi: hänen lupaus nostaa tämä nöyryytetty kansakunta maailman mahtavimmaksi valtakunnaksi.

Pyrkimys toteuttaa tämä lupaus sytytti seitsemän vuotta myöhemmin toisen maailmansodan, joka kesti kuusi vuotta, ja jonka aikana kuoli noin 60 miljoonaa ihmistä.

Toinen maailmansota on toki vain radikaali esimerkki nationalismin seurauksista menneisyydessä, mutta jos kuitenkin vain syrjäytämme nationalismin ajatuksen nykypäivänä ja sanomme sen olevan historiaa, saatamme löytää itsemme kohta tuhon partaalta. Totuus on, että Euroopan kansainvälisen politiikan vaarallisin aate on jälleen kerran nousussa, ja se täytyy pysäyttää ennen kuin on liian myöhäistä.

Nationalistiset oikeistopopulistiset puolueet ovat olleet viime vuosina nousussa ympäri Eurooppaa. Erityisen pelottavia voimia ovat Unkarin Fidesz-puolue ja Puolan Laki ja oikeus -puolue, mutta myös Suomessa perussuomalaisten kannatus on kasvussa ja Ranskassa Marine Le Penin johtama euroskeptinen ja oikeistopopulistinen Kansallinen liittouma -puolue saa entistä enemmän kannatusta. Britit eivät ikinä olleet integroituneen Euroopan keskeisin pala, mutta jos Ranska seuraa brexitin jalanjälkiä, voisi olla aika huolestua. Euroopan rauhan on turvannut Euroopan unioni ja sitä edeltävät yhteisöt toisesta maailmansodasta lähtien, mutta nyt Euroopan unioni on horjumassa.

Mutta miten tähän tilanteeseen on päädytty? Mikä tuo nationalistisille puolueille kannatusta, vaikka historiasta tiedetään juuri samoja aatteita ajavien puolueiden vieneen Euroopan sotaan vain alle vuosisata sitten?

Nationalismin uuden nousun keskeisimmät syyt ovat vuoden 2015 pakolaiskriisi ja eri talouskriisit. Nämä molemmat aiheuttavat yhteiskunnallista epävakautta, joka mahdollistaa populististen ja nationalististen puolueiden kannatuksen – aivan kuin 1930-luvun Saksassakin. Nationalismin eri syitä ja seurauksia, sekä aatteen hyviä ja huonoja puolia pohtivat Matti Riitakorpi ja Sami Lindfors artikkelissaan Hyvä ja paha kansallisuusaate (yle.fi, 20.3.2016). Artikkelissa esitetään, että nationalismi on jälleen nousussa, huolimatta 1990-luvulta alkaneesta aatteen hiipumisesta. Artikkeli esittää myös syiksi nationalismin nousulle samoja pakolaiskriisiä ja kansainvälisiä talouskriisejä. Artikkelissa esitetään myös näkemys siitä, miten ajatukset kansakunnista ja identiteeteistä rakennetaan järjestelmällisesti, esimerkiksi 1800-luvun lopun kansallisromanttisessa Suomessa, eri symboleilla ja oman kielen korostamisella.

Tämä on mielstäni osuva näkemys nationalismin synnystä: ensin luodaan identiteetti ja sen jälkeen korostetaan tätä omaa identiteettiä ja sen paremmuutta. Erityisesti populistiset puolueet Euroopassa vetoavat juuri tähän identiteettiin, kun yhteiskunnalliset epävakaudet nousevat esille. Tätä polkua nousivat äärioikeistolaiset puoleet 1920–30-luvun Euroopassa, ja tätä polkua nousevat myös nationalistiset ja populistiset puolueet nyky-Euroopassa. Nationalismin nousu vaikuttaa lähes väistämättömältä, mutta voiko sen seuraukset olla yhtä vakavat – tai mahdollisesti jopa vakavammat – kuin 1930-luvulla?

1930-luvulla horjui kansainliitto, nyt horjuu Euroopan unioni. Jos Ranskassa Le Pen nousee valtaan, ei tulisi yllätyksenä myös Ranskan ero Euroopan unionista. Mutta mitä tapahtuu, jos Ison-Britannian lisäksi myös Ranska uhkaa lähteä liitosta, joka on turvannut sen saman rauhan jonka edestä nämä maat taistelivat vuosina 1914–1918 ja 1939–1945?

Riitakorven ja Lindforsin artikkelissa Helsingin sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski kertoo nationalismin olevan väärinkäytettynä "tappava voima Euroopassa". Artikkelissa käytetään esimerkkinä nationalismin seurauksista 1900-luvun maailmansotia ja kansanmurhia. Näen itse vieläkin nämä samat 1900-luvun nationalismin seuraukset mahdollisina uhkina.

1900-luvun sodat eroavat kuitenkin merkittävällä tavalla nykypäivästä: nykyään yhä useammalla maalla on ydinaseita, joiden tuhovoima uhkaa koko ihmislajia. Toki ollaan vielä kaukana ydinsodasta, mutta voidaan väittää varmuudella, että nationalismin nousu Euroopassa on uhka rauhalle, ja jos rauha rikkoutuu, on ydinaseiden käyttö mahdollista. Tämä ajatus todistaa Aittokosken esityksen "tappavasta voimasta" hyvinkin todeksi: ihmiset ovat todella valmiita riskeeraamaan koko ihmiskunnan oman kansallisuuden korostamisen vuoksi. Kansallisuuden, joka koostuu vain kuvitteellisesta identiteetistä, symboleista ja rajoista.

Nationalismin on loputtava sen nykyisessä muodossa, sillä emme voi ottaa pienintäkään riskiä siitä, että ajautuisimme sotaan.

Nationalismin nousu on väistämätöntä, sillä se on jo tapahtunut, mutta jos muutamme yleistä käsitystä sen tarkoituksesta, voitaisiin mahdollisesti estää nationalismin vakavat seuraukset ennen kuin ne tapahtuvat.

Kansallisuuksista ja nationalismista ei tarvitse kuitenkaan täysin luopua, eikä se välttämättä olisi edes kannattavaa. Riitakorven ja Lindforsin artikkelissa Aittokoski esittää myös positiivisen näkemyksen nationalismista: "Jonkinlaista nationalismiksi kutsuttavissa olevaa yhteishenkeä tarvitaan, jotta saadaan toimiva yhteiskunta rakennettua."

Aittokoski esittää mielestäni jälleen osuvan näkemyksen, sillä jokin voima usein pitää yhteiskuntia ja kansoja yhtenäisinä, ja tämä yhtenäisyys on yhteiskuntarauhan säilyttämisessä olennainen asia. Nationalismi ja kansallisuudet voidaan säilyttää, mutta nationalismin muuttuminen on välttämätöntä.

Jotta nationalismi saataisiin muuttumaan, täytyy meidän ensin muuttaa käsitystämme kansallisuuksista. Sonja Saarikosken kolumnissa "Jos saisin valita, olisin ruotsalainen" (

hs.fi, 18.6.2017

), esitetään vaihtoehtoinen näkemys kansallisuudesta: Saarikoski esittää ruotsalaiskirjailija

esittämän näkemyksen, joka hylkää käsityksen perinteisen etnisen tai syntypaikan määrittelemän käsityksen kansalaisuudesta. Sen sijaan kansalaisuuden voi nähdä yhteisönä tai eräänlaisena kerhona, johon voi liittyä kuka halukas tahansa, kunhan kyseinen henkilö täyttää joitakin kriteereitä esimerkiksi kulttuuriin liittyen. Tämä käsitys kansallisuudesta kuulostaa huomattavasti houkuttelevammalta kuin käsitys syntypaikan tai etnisen taustan perusteella määrätystä kansalaisuudesta. Samalla tämä toisi mahdollisuuden jättäytyä pois tuntemasta kansallista identiteettiä. Näin voitaisiin säilyttää kansalaisuudet ja niiden tuomat hyödyt, kuten Aittikosken mainitsema yhteishenki, mutta samalla voitaisiin turvata Euroopan ja ihmiskunnan rauha.

Lopulta meillä on kuitenkin kaksi vaihtoehtoa: joko voimme ajaa Euroopan tuhon partaalle nationalistisella ajattelulla, tai voimme muuttaa käsityksemme kansallisuuksista ja hylätä nationalismin sen nykyisessä muodossa ennen kuin se koituu meidän kohtaloksemme.

Itse minun ei tarvitse miettiä tätä kahdesti.

Nationalismi ja sen syyt eivät näytä muuttuneen merkittävästi siitä, mitä se oli 1930-luvulla, mutta sen potentiaaliset seuraukset voivat olla moninkertaisesti vakavammat. Itse pelkään minun ja tulevien sukupolvien tulevaisuuden kaatuvan tähän kansojen sokeaan oman hyötynsä tavoitteluun, jota nationalismi on ollut historiassa ja on vielä nykypäivänä.

Uskallan kuitenkin toivoa, että voimme tehdä muutoksen ennen kuin on liian myöhäistä, ja taata rauhan meidän aikanamme – tällä kertaa oikeasti.