Sukuni vanhoissa albumeissa on kuvia pienistä lapsista, jotka makaavat arkussa. Haluaisin tietää, minä aikana ja miksi kuvia otettiin. Missä vaiheessa tällainen tapa on hävinnyt ja mikä sen on aiheuttanut?

Kyseessä ei ole lainkaan harvinainen ilmiö. Vielä sotien jälkeen Suomessa oli tyypillistä, että kuolema oli arjessa läsnä.

Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Anu Lahtinen Helsingin yliopistosta kertoo minullem että ilmiö juontuu vanhoista perhemaalauksista. Ennen 1700-lukua oli tavallista maalata kuolleet lapset perhekuviin valkeissa vaatteissa, muita pienempinä ja pois päin kääntyneinä. Sama perinne näkyi myöhemmin valokuvissa. Pienet vainajat olivat tärkeitä perheenjäseniä.

Kun valokuvaus yleistyi 1800-luvun lopulla, tärkeissä tilaisuuksissa kuten häissä ja hautajaisissa otettiin muotokuvia. Myös avioparit ja perheet kuvauttivat itsensä. Kuvia otettiin kuitenkin harvakseltaan, joten oli hyvin mahdollista, että pienokaisen ainoa kuva otettiin hänen hautajaisissaan. Tuohon aikaan vainaja hyvästeltiin avoimen arkun äärellä, joten miksipä tapahtumaa ei olisi ikuistettu, kun valokuvaajakin oli valmiiksi paikalla. Joskus vanhoissa valokuvissa näkyy lapsivainaja äitinsä sylissä, mitä nykyisin pidettäisiin outona.

Viimeiset lapsivainajakuvat, joita apulaisprofessori Anu Lahtinen itse on nähnyt, ovat 1940-luvulta. Samoihin aikoihin lapsikuolleisuus väheni ja terveydenhuolto kehittyi, eli lapsia kuoli vähemmän. Sairastaminen ja kuolema siirtyivät yhä enemmän laitosten huoleksi, vainajia ei enää pesty ja puettu käärinliinoihin omassa perhepiirissä, ja kuolemasta etäännyttiin.

Menimme hiljattain naimisiin puolisoni kanssa, ja päätimme pitää omat sukunimemme. Tulevaa jälkikasvua ajatellen pohdimme, saako lapsella olla vanhemmistaan poikkeava sukunimi? Onko lapselle esimerkiksi mahdollista antaa vanhempien nimistä johdettu vapaana oleva uudisnimi (Korhonen + Karhula = Korhokarhu) tai esimerkiksi isovanhemman sukunimi, joka ei ole kummankaan vanhemman nimi (esim. isoäiti Saaristo)?

Sukunimilain mukaan kaikilla on oltava sukunimi, ja lapsella sen täytyy olla jommankumman vanhemman nimi. Lapsenne sukunimi siis määräytyisi sen mukaan, mitkä ovat viralliset sukunimenne lapsen nimenannon hetkellä. Uudisnimeä tai isoäidin nimeä ei voi antaa. Ja jos lapsella on sisaruksia, sukunimen tulee olla heidän kanssaan sama.

Kun lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin, rekisterin pitäjän on tiedusteltava, kumman vanhemman sukunimen lapsi saa. Jos sukunimeä ei ilmoiteta, se tulee automaattisesti olemaan äidin sukunimi.

Toki kotona voitte sitten puhutella lasta Korhokarhuna!

Kun nykyään ei saa mitään enää sanoa miksikään, niin kuinka kuitenkin maapähkinävoi on ihan sallittu ja käytössä oleva sana, vaikka se ei ole voita nähnytkään? Sen sijaan Voimariini piti direktiivin takia muuttaa keinotekoiseksi Oivariiniksi, vaikka siinä on voita enemmän kuin nimeksi, ja nimi kuvaa hyvin tuotetta, jossa on sekä voita että margariinia.

Maito ja maitotuotteiden nimet tosiaan ovat EU:ssa tarkkaan säädeltyjä. Kyseessä onkin kinkkinen ja ajankohtainen kysymys.

Ruokaviraston määritelmän mukaan ”maidolla tarkoitetaan lypsämisellä utareista erittynyttä tuotetta, johon ei ole lisätty mitään ja josta ei ole poistettu mitään”.

Tällaisissa tuotteissa mitään maidon ainesosaa ei siis saa korvata vaikkapa kasvirasvalla. Lisäksi määritellään, että ”jos maito on peräisin muusta kuin nautaeläimestä, on mainittava eläinlaji, josta maito on peräisin”.

Muiden tuotteiden kohdalla ei siis saa käyttää sellaisia nimityksiä tai kuvauksia jotka antaisivat ymmärtää että kyseessä on maitotuote. Jopa voinkaltainen ja maidontyyppinen ovat pannassa. Tarkkaa puuhaa siis tämä maitotuotteista puhuminen!

Poikkeuksia kuitenkin on: Euroopan komission päätöksen mukaan jäsenmaalle voidaan sallia sellaiset tuotenimet, joiden ”tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön vuoksi tai jos nimiä käytetään selvästi kuvaamaan tuotteen jotain ominaispiirrettä”. Meillä näihin tuotteisiin kuuluvat maapähkinävoi, kaakaovoi, voileipäkeksi, voitatti ja voileipäkakku. On lisäksi huomattava ruotsinkielinen sallittu poikkeus ”kokosmjölk”, jonka suomalaista vastinetta ”kookosmaito” saadaan käyttää.