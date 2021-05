Brittihotellissa ei tarvitse enää rupatella tuntemattomien kanssa, kun muiden kanssa yleisissä tiloissa notkuminen on kielletty. Maskipakko vapautti myös sosiaalisesta hymypakosta, kirjoittaa Annamari Sipilä.

Annamari Sipilä

Jos pandemiasta pitää etsiä jotain hyvää, niin ainakin se on antanut keski-ikäisille mahdollisuuden kokea uudestaan nuoruuden jännittävät hetket.

Kun tiukat koronarajoitukset viimein höllenevät, alkaa aikuisten vapaus. Moni ennen täysin tavanomainen asia tuntuu nyt uudelta ja kutkuttavalta.

Ahaa, ai tältä tuntuu syödä ravintolassa! Tässä sitä nyt istutaan tyyriinä pöydässä ja selataan nahkakantista ruokalistaa ja tilataan erilaisia ruokalajeja. Onpa aikuinen olo.

Ahaa, ja tällaista on kun käy yksin oikeassa kaupassa! Täällähän on tavaroitakin näytteille. Niitä saa jopa hypistellä. Vai saakohan sittenkään? Näkiköhän kukaan, kun koskin? Parempi poistua vähin äänin.

Ahaa, ja tältä tuntuu kun panee ensimmäistä kertaa korkokengät jalkaan! Miten näillä kävellään? Kantakaa, tai tilatkaa edes taksi.

Uutuudenviehätyksen voimakkuus on tietysti suoraan verrannollinen koronarajoitusten pituuteen ja tiukkuuteen. Löyhien rajoitusten Suomessa ei voi saada samanlaista aikamatkaa teini-ikään kuin kovien rajoitusten Britanniassa, jossa ravintolat ja erikoisliikkeet ehtivät olla kiinni kuukausikaupalla.

Pandemiassa on hyvää myös se, että on pannut pohtimaan uudella tavalla sijainnin ja tekemisen yhteyttä. Etätyöt ovat tulleet jäädäkseen, sanovat.

Mutta entäs sitten lomailu? Jos kerran teemme töitä etänä, eli poissa varsinaiselta työpaikalta, niin miksi emme myös lomailisi etänä, eli muualla kuin lomapaikoissa?

Perinteinen lomamatkailu on yksi aikuiselämän opeteltuja ja lähes puoliautomaattisia toimintoja. Se on tuovinaan iloa ja nautintoa, mutta on käytännössä velvoite ja rasite, vähän niin kuin lehtikaalikauralimapirtelöt, yli yhdeksänkymmenen minuutin kokeelliset teatteriesitykset sekä näennäisen rakentavat keskustelut eri mieltä olevien kanssa.

Lomamatkailun elvyttävä vaikutus on vireimmässä iässä olevien aikuisten joukkoharha. Matkustamme lomalle, koska niin vaan kuuluu tehdä. Katsokaa lapsia ja vanhuksia, eivät he tarvitse lomamatkoja erityisissä lomapaikoissa. Lapset ja vanhukset osaavat nauttia etälomistaan etälomapaikassa eli kotonaan.

Introverteille lomamatkailu on myös sosiaalinen koettelemus. Matkailua on vaikea suorittaa ilman kontaktia toisiin ihmisiin. Aina on joku kyselemässä lippua tai lappua, istumassa viereiselle paikalle lentokoneessa vaikka vessassakin olisi tilaa tai tarjoamassa reittineuvoja parhaalle näköalapaikalle.

Usein on tullut mieleen, että onko tämä nyt sen kaiken arvoista.

No juuri nyt on, mutta vain pienen hetken.

Pandemian takia matkailussa eletään parhaillaan lyhytkestoista introverteille suotuisaa siirtymäaikaa. Hetkeäkään ei ole kuitenkaan hukattavaksi. Lomailu kannattaa aloittaa nyt heti, ennen kuin normaaliajat taas palaavat.

Englannissa hotellit ja kotimaanmatkailu avautuivat toukokuun puolivälissä. Pakottauduin tarttumaan tilaisuuteen ammatillisista ja kansantaloudellisista syistä. Se ei ollut helppoa. Olin päässyt korona-aikana kotoetälomailun makuun.

Jo matkalla lomakohteeseen oli epätodellinen ja syyllinen olo: Ahaa, ai tältä siis tuntuu huristaa jonnekin, jonne ei ole välttämätöntä mennä! Saako näillä teillä siis todellakin ajella huvikseen? Onpa dekadenttia ja eksoottista. Tällehän oli jokin nimikin? Grand Tour?

Hotellin vastaanotossa valkeni, että tästähän saattaa sittenkin tulla hyvä loma. Respasta näkyi suoraan hotellin baariin. Baarijakkaroiden yli oli viritetty estoköysi: seisoskelu ja istuskelu ehdottomasti kielletty. Introvertin silmille se oli iloinen näky. Täällä eivät totisesti äänekkäät väkijoukot juhli.

Paljon muutakin oli kielletty.

Maleskelua yleisissä tiloissa ei katsottu hyvällä, mikä ehkäisi terveellä tavalla rupattelua tuntemattomien kanssa. Käytävissä kuului liikkua ripeästi paikasta A paikkaan B, mikä palautti kauniilla tavalla käytävien alkuperäisen tarkoituksen.

Maskipakko puolestaan vapautti sosiaalisesta hymypakosta. Kenellekään ei tarvinnut enää hymyillä silkasta sovinnaisesta kohteliaisuudesta. En muistakaan toista Suomen ulkopuolista lomaa, jolta olisin palannut kotiin kasvolihakset yhtä levänneinä.

Ruokailukin oli yhtä sosiaalista lepoa. Hotellin ravintolassa pöytien väli oli kolmisen metriä, minkä ansioista kenenkään ei tarvinnut kuulla muita eikä tulla itse kuulluksi. Tarjoilijakaan ei halunnut kuulla aamiaistoiveita, vaan koljan, munakokkelin ja kannullisen teetä sai tilata kirjallisesti jo edellisiltana.

Kolmen päivän lomailun jälkeen laskin puhuneeni viisitoista sanaa. Yhdeksän niistä itselleni.