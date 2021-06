Aamiainen Kesä­rannassa – Sanna Marin ei ole enää korona-ajan sankari­pää­ministeri, hän on poliitikko muitten joukossa

Kukaan ei pystynyt ennustamaan, että kuntavaalien alla kiinnostavat aamiaistarvikkeet ja kylmät ateriat, kirjoittaa Jari Tervo.

Jari Tervo

Poliitikot eivät päätä, mistä kansalaiset keskustelevat vaalien alla. Kukaan ei pystynyt ennustamaan, että viikon kuluttua pidettävien kuntavaalien alla kiinnostavat aamiaistarvikkeet ja kylmät ateriat.

Ennen kuntavaaleja tehdään laimeita yrityksiä ohjata keskustelu valtuustojen oikeasti päätettävissä oleviin asioihin. Tämä ei ole koskaan onnistunut. Ketä kiinnostaa Pänkäniemen uimahallisekoilu? Tai Kääpävaaran homehtunut terveyskeskus? Vain pänkäniemeläisiä ja kääpävaaralaisia. Siitä ei saa ärhäkkää väittelyä valtakunnanverkkoon.

Politiikka-addiktina kiinnostuin l'aamiaisgaten – ranskalaisen Le Monden muotoilu – käänteistä. Ne täyttivät spinnauksen eli poliittisen veivauksen tunnusmerkit. Spinnaus tarkoittaa julkisuuskiepautuksia, joilla poliitikko itse tai hänen avustajansa yrittävät saada poliitikon näyttämään paremmalta.

Pääministeri Marinilla on Twitterissä yli 230 000 seuraajaa, mikä on Suomi-Twitterissä valtava määrä. Aamiaisjupakan kiivastuessa Marin kommentoi sitä ilmoittamalla, että on hyvä, että menettely selvitetään. Tästä twiitistä piti parituhatta seuraajaa, mikä ei ole kummoinen tykkäysmäärä noilla seuraajilla.

Pääministeri turvautui pian spinnaukseen, ”pään kääntämiseen”, joka amerikaksi tunnetaan termillä ”pivoting”. Twitterissä levisi – ei edes laajalle – väärä tieto, jonka mukaan Marin olisi maksattanut häänsä valtioneuvoston kanslialla.

Twitterin nimimerkkitilit levittävät viljalti vääriä tietoja, solvauksia ja herjauksia. Perätöntä väitettä Marinin häiden maksattamisesta ei julkaissut yksikään oikea tiedotusväline. Valtaosa sai tietää väitteestä vasta Marinin omasta twiitistä, kuten oli tarkoituskin: ”Jaahas. Nyt leviää väite, että häidemme lasku olisi maksettu valtion rahoista. Ei ole! Olemme maksaneet kaikki hääkulumme itse kuten ruuat, juomat, henkilökunnan, kukat, koristeet, valokuvaajat ja musiikin. Ihan itse laitoin hiukset ja meikin, kuten joka päivä.”

Pääministeri ei vastannut kysymykseen aamiaisistaan. Hän vastasi kysymykseen, johon hän halusi vastata. Hän nostatti seuraajiensa mieliin miellyttäviä kuvia häistä, kukista ja koristeista. Hän kertoi meikkaavansa ja laittavansa hiukset itse joka päivä. Hän siis ilmoittautui tavalliseksi suomalaiseksi naiseksi, jota kohdellaan kaltoin. Tästä twiitistä tykättiin lähes yhdeksäntuhatta kertaa. ”Tsemppiä!” ”Voimia!” ”Sanna Marinista huokuu rehellisyys.”

Perjantaina iltapäivällä verottaja kertoi, että ateriaetu on verollinen. Saman päivän iltana pääministeri twiittasi maksavansa verot edustaan ”asianmukaisesti” ja lisäksi hän aikoi maksaa edun kokonaisuudessaan takaisin. Ateriaedun hyöty oli yli 14 000 euroa. Kohu ei siis noussut tyhjästä. Se aiheutti oikeita muutoksia, mitä tyhjät kohut eivät tee. Iltalehti ja toimittaja Jarno Liski kulkivat hyvän journalismin asialla.

Lain mukaan ”pääministereillä on asunto valtion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta maksetaan valtion varoista”. Laki ei mainitse aamiaisia, ei aamiaistarvikkeita, ei kylmänä toimitettavia aterioita eikä minkäänlaista ravintoa. Kansalaisten ei kuulu maksaa pääministerin ja hänen perheensä aamiaisia. Näin yksinkertaista tämä on. Siis silloin, kun lakia noudatetaan eikä vain tulkita. Lakia voi tietysti muuttaa.

Miten frukostgate – ruotsalaisen Aftonbladetin muotoilu – vaikuttaa politiikkaan? Sanna Marin ei ole enää korona-ajan sankaripääministeri. Hän on poliitikko muitten joukossa.