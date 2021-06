Tänä keväänä pääsin Kuusamossa elämäni ensimmäisen kerran seuraamaan teerien soidinmenoja. Olihan se uskomaton kokemus. Hauskan näköiset teeret näyttivät matadorien päähineiltä, kun ne pullistelivat toisilleen. Mutta suurin yllätys oli niiden ääni. Teerien pulputus oli todella kovaäänistä ja kun niitä oli paljon, siellä pellolla oli ihan hirveä meteli.

Metakka jatkui yön yli aamuun asti. Kunnes ehkä viiden maissa aamuyöstä ne kaikki yhtäkkiä vaikenivat. Tuli täysin hiljaista.

” Kun maailma on murroksessa, on lisättävä yhteistä ymmärrystä tai hajoamme yksilöinä ja yhteisöinä.

Tajusin, että en olisi normaalissa elämänrytmissäni kuullut niistä ikinä mitään. Kun herään, on jo hiljaista. Afrikassa ja Aasiassa olen kuullut viidakon ääniä yöllä. Mutta Suomen metsät, tätä en tiennyt!

Suomessa on paljon sellaista, mitä en tiedä. Kun maaseutu tunkeutuu kotikulmilleni, on jotain aina jo pahasti pielessä. Sudet, karhut ja turpeen tuottajat ilmestyvät kaupungin kaduille vasta, kun niiden elinehdot ovat uhattuina. Muuten maaseudun äänet eivät korviini juuri kantaudu.

On mentävä kuulostelemaan, mistä ihmiset muualla puhuvat. Mistä pulputetaan, mikä herättää huolta, mistä nousee metakka ja milloin on syytä juhlaan? Kuka itkee – vai onko se sittenkin naurua? Ketkä ovat pilkan kohteina, keihin luotetaan?

Kun maailma on murroksessa, on lisättävä yhteistä ymmärrystä tai hajoamme yksilöinä ja yhteisöinä.

Seuraavan puolen ajan teen juttuja paljolti pääkaupunkiseudun ja isojen kaupunkien ulkopuolelta. Se on Tunne Suomi -kiertue. Opettelen tuntemaan muuta Suomea ja ymmärtämään erilaisten ihmisten tunteita.

Olen pitkään tuntenut toimittajana huonoa omatuntoa siitä, että en tiedä tarpeeksi muun Suomen meiningeistä. Liian moni asia maailmassa on tullut medialle ja asiantuntijoille yllätyksenä. Yhdysvalloissa Trumpin nousu presidentiksi. Britanniassa Brexit. Meillä ja muualla populismin nousu. Media ei ole pystynyt reaaliajassa seuraamaan, saati kuvaamaan sitä prosessia, joka on johtanut kansakuntien kahtiajakoon ja vihapuheen lisääntymiseen.

Jo antiikin filosofit tiesivät, mistä vihapuhe tulee. Näin Plutarkhos kirjoittaa vihan synnystä Mielen tyyneydestä -teoksessaan:

”…lähes aina mukana on kokemus, ettei saa arvostusta eikä tule huomatuksi. Siksi meidän tulee auttaa niitä, jotka pyrkivät vihasta eroon, pitämällä halveksunta tai ylimielisyys niin kaukana kuin suinkin, ja selittää käytöstämme pikemminkin tietämättömyydellä, pakolla, tunteellisuudella tai epäonnella.”

Teos ilmestyi viime vuonna suomeksi Juhana Torkin kääntämänä ja on täysin ajankohtainen. Korona-ajan eristyneisyys vielä kätkee ongelmia. Millaisena Suomi tulee kriisistä ulos eri puolilla maata?

Plutarkhos siteeraa Sofoklesta: ”Ei edes luonnon suoma järki, oi kuningas, pysy niissä, jotka ovat pahassa pulassa, vaan jättää heidät.”

Olemme olleet koronan takia pahassa pulassa jo pitkään ja jotkut päätökset tuntuvat Suomen eri alueilla järjettömiltä. Luottamus päättäjiin, yhteiskuntaan ja asiantuntijoihin horjuu. Tieto ei tunnu vastaavan ihmisten kokemuksia.

” Tieto ei tunnu vastaavan ihmisten kokemuksia.

Koronapandemia on päättäjille – ja perinteiselle uutisjournalismille – vaikea asia, koska siitä on niin vähän faktoja. Pitäisi osata käsitellä tunteita. Epävarmuus, jatkuva huoli, pelko, stressi, yksinäisyys, ahdistus, toivottomuus… Ne syövät meitä ja lisäävät ongelmia.

Olen puhunut tunnejournalismista. Tunteiden yhteiskunnallinen merkitys pitää nostaa esiin. Olen kehitellyt myös tantrajournalismia. Se on yksi tunnejournalismin metodeista. Ollaan läsnä ja hengitetään samaan rytmiin haastateltavan kanssa niin alkaa nousta esiin eri asioita kuin faktoja tivaamalla. Päästään puhumaan kokemuksista ja käsiksi tunteisiin.

Korona-aika on saanut yhä useamman huomaamaan, että olemme kaikki haavoittuvia ja riippuvaisia toisistamme. Se on hyvä pohja puhumiselle. Oma elämänkokemuskin auttaa. Usein haastateltaville on helpotus tietää, että toimittaja on itsekin kokenut kovia – vaikka onkin Helsingistä.

Aloitetaan keskustelu vaikka ihan arkisista aiheista: Jos kaupunkilaiset lopettavat lihansyönnin, mitä se tarkoittaa maanviljelijälle, jolla on karjaa? Mitä auto maalla merkitsee? Miten terapiatakuu voi toimia pikkukylässä?

” Tämänkin identiteetin ilmaisuun tarvittaisiin jo vaihtoehto Muu: ihminen voi kokea olevansa jotain kaupunkilaisen tai maaseutulaisen väliltä tai molempia.

Vilpitön kiinnostus koko Suomen elämään on kasvanut, kun monet ovat olleet etätöissä mökillä. Kahtiajako kaupungin ja maaseudun välillä onkin ehkä murtumassa eikä kasvamassa.

Tämänkin identiteetin ilmaisuun tarvittaisiin jo vaihtoehto Muu: ihminen voi kokea olevansa jotain kaupunkilaisen tai maaseutulaisen väliltä tai molempia. On transkuntia, joissa eletään siirtymävaihetta johonkin ihan uuteen.

Muu Suomi ei ole täynnä ongelmia, vaan myös ratkaisuja. Niistä vain ei metelöidä kaupungin kaduilla.

Enhän tiennyt, että Kuusamo on loistava lintukaupunki paitsi luontonsa myös palveluiden takia. Eivät pelkät teeret riitä, jonkun pitää madaltaa luonnon kynnystä ja viedä kädestä pitäen niiden luo.

Kaupungin keskellä ei välttämättä hahmota sitä rakennemuutosta, joka muualla Suomessa on tapahtumassa.

Jos sinulla on hyviä vinkkejä Tunne Suomi -kiertueen juttujen aiheiksi, voit lähettää niitä sähköpostilla osoitteeseen sunnuntai@hs.fi tai kirjoittaa osoitteeseen Helsingin Sanomat Anna-Stina Nykänen PL 69 00089 Sanoma.