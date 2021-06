Sattuma veroilmoituksessa tuntui konkreettiselta merkiltä: näin paljon kristillisyyteni maksaa, ja tämä on maksupäivä, kirjoittaa kolumnissaan Valtteri Parikka.

Valtteri Parikka

Esitäytetystä veroilmoituksesta paljastui yllättäen lähes raamatullinen merkki.

Mätkyjen ensimmäinen maksuerä on kokonaisuudessaan melko lailla kirkollisveroni verran. Löyhä sattuma tuntui konkreettiselta merkiltä: näin paljon kristillisyyteni maksaa, ja tämä on maksupäivä. Yleensä kirkollisvero on piiloutunut huomaamattomiin enkä ole joutunut sitä ajattelemaan.

Jos on olemassa jokin korkeampi voima, niin tällä kertaa se pani minut ajattelemaan, miksi oikeastaan kuulun kirkkoon, vaikken siellä koskaan käy.

Suomessa on ollut tapana kuulua kirkkoon. Yleisempää on kuulua kuin olla kuulumatta.

Vuoden 2020 alussa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului peräti 68,6 prosenttia suomalaisista. Se on valtava määrä, yli 3,5 miljoonaa ihmistä.

Kirkkoon kuuluminen on silti rajussa alamäessä. Vielä 1980-luvulla luterilaiseen kirkkoon kuului yli 90 prosenttia suomalaisista.

Meitä, jotka maksamme säntillisesti kirkollisveromme mutta emme harjoita uskoamme juuri lainkaan, on alati kasvava määrä.

Kirkko selvitti suomalaisten uskonnollisuuteen liittyvää muutosta viimevuotisessa laajassa kyselytutkimuksessaan, joka tarkasteli kirkon nelivuotiskautta 2016–2019. Tutkimustuloksista ilmenee, että ihmisten arvot, ajattelu ja uskontoidentiteetti muuttuvat nyt poikkeuksellisella vauhdilla.

Arvomuutokset heijastuvat osaltaan kirkon asemaan yhteiskunnassa. Kirkko ei tunnu pysyvän arvomuutosten mukana. Maailma muuttuu.

Kirkon tutkimusraportissa eritellään juurta jaksaen niitä asioita, jotka ovat muuttuneet suomalaisten uskontosuhteessa.

Erityisesti raportissa nostetaan sitä, että suomalaisessa arvomaailmassa korostuvat yksilöllisyyden ja tasa-arvon roolit. Esimerkiksi suhtautuminen sukupuolten tasa-arvoon on tekijä, joka joko lähentää tai etäännyttää suomalaisia suhteessa uskonnolliseen identiteettiin.

Voisi sanoa, että kirkolla on edessään eräänlainen paradoksi: toisaalta kirkon toivotaan uudistuvan, toisaalta juuri kristillisyyden ikiaikaiset perinteet ovat yhdessä pitävä voima.

Yksilönvapauden merkitys yhteiskunnassa on vahvistunut valtavasti. Se näkyy esimerkiksi siinä, miten paljon vastasyntyneitä lapsia liitetään kirkon jäseniksi. Vanhemmat ajattelevat nyt, että lapsi päättäköön itse aikanaan, liittyykö kirkkoon vai ei.

Vielä 2000-luvun alussa suomalaisissa perheissä moni uskonnollinen toimitus, kuten kastetilaisuus, oli itsestäänselvyys. Vuonna 2019 Helsingin hiippakunnassa kuitenkin vain kaksi viidestä syntyneestä lapsesta kastettiin.

Tutkimus kertoo myös, että esimerkiksi iltarukouksen opettaminen, pyhäkoulussa käyminen, joulukirkossa vierailu ja uskonnosta puhuminen lapsuudenkodissa ovat vähentyneet merkittävästi. Tämä kaikki tarkoittaa vääjäämättä sitä, että kristillisen perinteen siirtyminen eteenpäin heikkenee.

Lisäksi raportista nousee esiin se, että kokemuksellisuus on yhä tärkeämpi osa hengellisyyttä. Eli siis se, mitä ihmiset kelailevat itsekseen.

Vaikka ihmiset eivät kävisi kirkossa, he saattavat hiljentyä hengellisten asioiden äärelle vaikkapa luonnossa liikkuessaan. Uskon ja hengellisyyden toteuttamistavat ovat saaneet uusia muotoja. Esimerkiksi meditaatiota harjoittaa säännöllisesti yli kymmenesosa suomalaisista.

Perinteiset kirkonmenot eivät tunnu monestakaan omalta.

Raportteja lukemalla en kuitenkaan tule hullua hurskaammaksi. En edelleenkään ymmärrä, miksi minä ja monet kaltaiseni kuulumme kirkkoon.

Päätän etsiä vastausta siten, miten toimittajat tapaavat vastauksia etsiä. Soitan asiantuntijoille, tässä tapauksessa papeille.

Mikä saa minutkin maksamaan kirkollisveroni?

”Hirveän hauskaa, että mietit tätä”, vastaa yliopisto- ja kisapappi Leena Huovinen.

Hän uskoo ainakin traditioiden vaikuttavan. Pitkään Suomessa kaikkien oli kuuluttava kirkkoon. Se on jättänyt suomalaisuuteen jäljen.

”Perinteet voivat luoda myös velvollisuudentuntoa. Ajatellaan esimerkiksi, etten ainakaan voi erota, kun mummo on vielä hengissä.”

Jotain tärkeää on myös kirkollisissa riiteissä. Huovisen mukaan hyvin harva osaa selittää, miksi kaste, kirkkohäät tai hautajaiset tuntuvat hyvältä ja oikealta. Ihmisissä on ”jänniä puolia, joita on vaikea sanoittaa”.

”Jokin olemisen mysteeri resonoi meissä jo itsessään.”

Vielä toinen puhelu. Nyt puhelimeen vastaa Kirkko ja Kaupunki -lehden päätoimittaja ja pappi Jaakko Heinimäki.

Hänestä kristityn ihanteena ei olekaan välttämättä olla mitenkään aktiivinen kirkon jäsen.

”Kirkossa on paljon ohjelmaa, joka ei kiinnosta. Suurin osa kirkon jäsenistä ei käy kirkossa.”

Heinimäki ei usko siihen, että kirkkoon kuuluminen olisi vain perinteiden jatkamista. Hänkin sanoo, että asiaa on vaikea sanallistaa, mutta kaiken taustalla on kirkon ydinajatus.

”Kirkko on lähimmäisenrakkauden soihdunkantaja. Kovaa arvostelua herää aina – syystä –, jos kirkko itse toimii ristiriidassa tämän oman periaatteensa kanssa.”

Ehkä minun on viisainta toimia jatkossa niin, että raamatullisten merkkien etsimisen sijaan keskityn välttymään mätkyiltä.