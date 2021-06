Kun Suomi selvisi sodasta, järjestettiin Rautatientorilla suuret tanssit. Olisiko koronaviruspandemian jälkeen taas aika kerääntyä yhteen?

Helsingin Sanomien ilmoituksen otsikosta huokui sekä helpotus että juhlamieli: "RAUHASTA RIEMUITAAN”.

Ilmoitus kutsui ”koko Helsingin” tanssimaan Rautatientorille helatorstaina 10. toukokuuta 1945 kello 14. Ohjelmaksi oli merkattu ”ratkiriemullista ilonpitoa” ja tanssia.

Nuoria houkuteltiin paikalle trenditansseilla, kuten swingillä ja congalla. Vanhemmille kansalaisille luvattiin hieman toisenlaista hupia: valssia ja polkkaa suosittujen helsinkiläisten orkesterien tahdissa.

”Kaikki mukaan karistamaan harteiltaan sotavuosien harmaat huolet.”

Ilmoitus Helsingin Sanomissa helatorstaina 1945.

Kansan parissa toritapahtuma sai pian nimekseen Rauhantanssit, sillä pitkä sota-aika oli viimein kääntymässä rauhaan.

Suomi ja Neuvostoliitto olivat solmineet aselevon edellisvuoden syyskuussa, ja viimeiset saksalaiset vetäytyivät Lapin käsivarresta 27. huhtikuuta.

Myös maailmalla rauha lipui hiljalleen Euroopan ylle. Natsi-Saksan johtaja Adolf Hitler oli tehnyt itsemurhan bunkkerissaan Berliinissä 30. huhtikuuta, ja Saksa antautui virallisesti 8. toukokuuta.

Toinen maailmansota oli päättynyt liittoutuneiden voittoon, ja sitä juhlistettiin Suomessa tansseilla jo kahden päivän kuluttua.

Massatanssit olivat suomalaisille erityisen mieluisa tapa juhlia, sillä sota-aikana tanssiminen oli kielletty. Tanssahtelemaan ja puolisoita etsimään oli päässyt vain piilossa vailla lain suojaa. Ja nyt tanssittaisiin vieläpä helatorstaina, kirkkopyhänä. Se oli ennenkuulumatonta.

Vuosina 1939–1948 jopa 15 000 suomalaista tuomittiin tanssimisesta sakkoihin. Pari pyörähtelijää sai vankeuttakin. Kuolonuhreiltakaan ei vältytty, koska poliisi käytti ainakin kerran verisesti asetta tanssien hajottamiseen.

Tanssikieltoa arvosteltiin jonkin verran, sillä se ei perustunut sota-ajan turvallisuuskysymyksiin. Enemmänkin haluttiin pitää kansa siveänä ja nuhteessa. Lotta Svärd -järjestön mukaan tanssiminen olisi häpäissyt sankarivainajien muistoa.

Jaakko Vuormaan orkesteri soitti Rauhantansseissa Rautatientorilla.

Rautatientorin Rauhantanssit olivat napakymppi ja jymymenestys.

Torille kerääntyi arviolta 30 000 ihmistä. Väkeä oli niin paljon, että tanssimisesta ei oikein tullut mitään. Vanhukset ja lapset olivat vähän väliä vaarassa jäädä jalkoihin.

Orkesterit ja kuorot nousivat korokkeille, joita oli ympäri toria. Ääntä pyrittiin vahvistamaan lukuisilla kovaäänisillä.

Tilaisuus alkoi Maamme-laululla, jota seurasivat Neuvostoliiton, Yhdysvaltain ja Englannin kansallishymnit. Sitten siirryttiin tanssimusiikkiin. Toria ympäröivissä lipputangoissa liehuivat Suomen ja liittoutuneiden liput.

Lehtitietojen mukaan ihmiset olivat torilla tungoksesta huolimatta erittäin hyvällä tuulella. Iloisille juhlijoille myytiin rintaan kiinnitettäviä voitonmerkkejä.

Pelkkää riemua tuo aika ei kuitenkaan ollut. Tanssiväen keskellä liikkui raajojaan menettäneitä sotainvalideja pyörätuoleillaan. Monen katseessa kiilui trauma. Kaikessa oli läsnä se, kuinka kova hinta sotavuosista oli jouduttu maksamaan.

Rauhantanssien kaksijakoista tunnelmaa on kuvannut taitavasti esimerkiksi kirjailija Kjell Westö romaanissaan Älä käy yöhön yksin (2009).

Kymmeniä miljoonia ihmishenkiä vaatinutta sota-aikaa ei tietenkään voi verrata suoraan tähän päivään. Joitakin yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyy.

Eurooppa on jälleen kulkemassa läpi kriisin. On ollut epävarmuutta, ja moni on pelännyt. Elinkeinot ovat kärsineet, ihmishenkiä on menetetty. Suomessa on pitkästä aikaa ollut laulu- ja tanssikielto.

Kenties, kun pandemia joskus päättyy, olisi taas aika tanssien, Koronatanssien. Kodeissaan kökkinyttä nuorisoa kannattaisi houkutella paikalle vaikkapa maailman suurimmilla Tiktok-tansseilla. Varttuneempaa kaartia voisivat tanssittaa esimerkiksi koronatauosta uutta keikkailuvoimaa saaneet Matti ja Teppo sekä tanssilavojen ikisuosikki Arja Koriseva.

Yhteinen ja riemuisa siirtymäriitti voisi jälleen aloittaa sinnikkään jälleenrakennuksen ajan.