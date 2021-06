Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Kiitos jälleen useista kirjeistänne. Viime viikolla käsittelimme voi-sanan käyttöä elintarvikkeissa.

Pekka kirjoittaa: ”En ymmärrä, miksi Voimariini piti muuttaa Oivariiniksi, eihän nimi viittaa voihin, vaan voimaan. Onkohan joku EU:n suomen kieltä taitamaton virkamies lukenut sanasta vain ensimmäisen tavun. Tällä logiikalla ei saa käyttää myöskään ilmaisuja voimalaitos, voimakkaan makuinen tai voimamies.”

Iiris Sumu kirjoittaa: ”Ihan naurettavaa tämä maitokartellin pyrkimys omia yleiskielen perussanastoa yksityiseen käyttöönsä. Ihan kuin ihmiset olisivat liian tyhmiä tunnistamaan kauramaidon kasvistuotteeksi ja siten lehmänmaidosta eroavaksi. Sanaston merkitys muuttuu ajan myötä, ja nykykäytössä termit liittyvät käyttötarkoitukseen ja -tapaan, eivät alkuperään.”

Neea taas huomautti aivan oikein, että lapsen nimeämistä koskevasta vastauksesta puuttui maininta, että lapsi voi saada vanhempien sukunimien yhdistelmänimen. Näin tietysti on! Tarkennuksena myös, että kun kyseessä on esimerkiksi naispari, lapsen sukunimi määräytyy synnyttäneen vanhemman sukunimen mukaan, ellei toisin ilmoiteta.

Opettelimme vaimoni kanssa (kaksi naista) rintauinnin tekniikan yhtä aikaa. Olemme molemmat yli viisikymppisiä, ja kätemme ovat samankokoiset. Kun uimahallissa katselen puolisoni huomattavasti nopeampaa menoa, kestän tilanteen useimmiten tyynesti. Joskus kateudenpistoksen iskiessä kuitenkin mietin, onko uimiseni tehokkaampaa kuin vaimoni uiminen, koska olen häntä yli 20 kiloa painavampi. Kulutanko enemmän kaloreita, koska vedän painavampaa kroppaa mukanani? Entä vahvistuvatko lihakseni enemmän?

– Hitaasti mutta varmasti

Kysyin asiaa Jyväskylän liikuntatieteellisen asiantuntijoilta. Vastaus riippuu siitä, mitä tehokkuudella tarkoitetaan. Uimarilla, joka ui nopeammin, on periaatteessa suurempi työteho, kun mitataan tehdyn työn määrää ajassa – siis sitä, paljonko uimari ehtii edetä vaikkapa tunnissa.

Uinnissa energiaa kuluu kuitenkin valtavasti pelkästään veden vastustuksen voittamiseen ja pinnalla pysymiseen, ja vain viidestä kymmeneen prosenttia energiankulutuksesta kuluu itse etenemiseen. Näin ollen hitaamman uimarin voi ajatella tekevän ihan saman verran työtä, teho vain ei suuntaudu etenemisen kannalta oikeaan suuntaan.

Arkikielessä tehokkuudella viitataan usein kalorien kuluttamiseen ja laihduttamiseen. Jos mitataan kalorien kuluttamista, niin hitaammalla uimarilla niitä kuluu saman verran tai jopa enemmän kuin nopealla, vaikka eteneminen on verkkaisempaa.

Ja mitä heikompi lihasvoiman lähtötaso, sitä todennäköisemmin lihakset vahvistuvat työtä tehdessä.

Kaikkeen tähän vaikuttaa vielä se, mistä painoeronne johtuu. Jos se johtuu rasvamassasta, on painavamman uimarin helpompi pysyä pinnalla. Lihasmassa on rasvaa tiheämpää eikä kellu yhtä helposti. Toisaalta suurikokoinen ihminen aiheuttaa vedessä suuremman vastuksen, jolloin meno on raskaampaa.

Olemme sisarukset ja pohdimme, voisiko ekologisen ajattelutavan loppuhuipentuma olla se, että menisimme itse kompostiin kompostoitumaan. Jos menemme makaamaan kompostiin ja kieltäydymme tulemasta pois, niin kauanko kestää, että muutumme mullaksi? Emme ole itsetuhoisia, ja toivomme kaikille kansalaisille onnellista ja tervettä elämää. Olemme hyväosaisia ja vailla aitoja ongelmia, joten meillä on mahdollisuus pohtia tällaisia asioita.

–Sisko ja sen veli

Ensin pitäisi arvioida, kauanko kestää, että kuolette. Ilman juomavettä tähän menisi muutama päivä. Vasta sitten alkaa hajoaminen. Kompostin lämpötila ja happiolot vaikuttavat maatumisnopeuteen. Hapettomassa tilassa hajoaminen hidastuu. Mitä kuumempi ilma, sitä tehokkaammin ruumiit hajoavat. Esimerkiksi huoneenlämmössä hajoaminen alkaisi parissa vuorokaudessa.

Ekosysteemejä ja ympäristöä tutkiva Helsingin yliopiston professori Heikki Setälä kertoo, että vaikutuksensa on myös kompostilaatikolla. Olisiko kyseessä nykymallin mukaisesti tiukasti suljettu astia vai sellainen, joka sallii maatumista nopeuttavien ötököiden pääsyn apajille?

Kysyjien lihasosat muuttuvat mullaksi noin kuukaudessa, mikäli kompostiin pääsee kärpäs- ja kovakuoriaistoukkia. Ilman niitä multaantuminen kestää jokusen viikkoa pidempään.

Luiden kompostoituminen onkin sitten pidempi tapahtuma: kananluut säilyvät toimivassa kompostorissa puoli vuotta, mutta ihmisluut kestävät pidempään. Koska kysyjät menevät itse kompostiin kompostoitumaan, tarkoittanee tämä, että he sulkevat kannen itse ”kokonaisina”. Pätkityt nisäkäsluut hajoavat selvästi vikkelämmin kuin ei-pätkityt.

Setälä arvioi, että luiden kompostoitumisessa kestäisi kymmenisen vuotta.