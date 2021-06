Sosiaalinen media voi auttaa uutta poliitikkoa keräämään vaaleissa valtavan määrän ääniä. Hintana on yksityiselämän muuttaminen ympärivuotiseksi kampanjatyöksi.

Toisinaan toivon, että Instagramin aika olisi jo ohi. Tällä Mark Zuckerbergin markkina­paikalla käyty julkinen keskustelu koukuttaa, mutta sitä on vaikea seurata saamatta hermo­romahdusta.

Aktivistit ja vaikuttajat ovat Instagramissa kuin tulitikkuja, jotka syttyvät intohimonsa äärellä, mutta saavat burn outin nopeasti.

Silti Instagramin valta tuntuu vain vahvistuvan. Keväällä 2021 moni näki useammin vaikuttajien kasvot kuvavirrassa kuin ystävänsä livenä.

En voinut olla miettimättä, ovatko nämä nyt algoritmivaalit.

Vielä kampanjoidessaan ehdokkaat edustivat puolueita. Mutta tuloslaskennassa äänet kasautuivat yksittäisille nimille. Se kertoi yksilökeskeisestä ajasta.

Vasemmistoliiton uuden ehdokkaan Minja Koskelan äänimäjäys yllätti monet. Kun feministiaktivisti nousi julkisuuteen yhteiskunnallisella Bluestocking-blogillaan, hän työskenteli vielä opettajana. Tavallaan Koskela opettaa yhä — nyt sosiaalisen median seuraajilleen intersektionaalista feminismiä — ja kirjoittaa tietokirjoja. Hän tekee kriittisiä päivityksiä ajankohtaisista aiheista. Koskela on reagoinut ripeästi esimerkiksi koulujen rahoituksen leikkauksiin ja kulttuurialan ahdinkoon. Yleisö jakaa hänen tekstejään, eikä se suinkaan koostu vain naisista. Facebookin datan mukaan suurta osaa Koskelan mainonnasta on näytetty miehille.

Alustoilla kysymykset, jotka aiemmin kuuluivat yksityisen piiriin – Ketä äänestin? Olinko mielenosoituksessa? Otinko rokotuksen – muuttuvat yhteisiksi. Tästä seuraa toisten ja oman toiminnan tiivistä tarkkailua. Siinä maailmassa ei ole enää julkkiksia. On vain sisällöntuottajia, jotkut toisia vaikuttavampia.

Henkilökohtainen on poliittista -fraasi kiteytyy instagramfeminismissä, sanoo tutkijatohtori Veikko Eranti puhelimessa. Eranti ei pidä termiä halveeraavana.

Perinteisesti kuntapoliitikko on pyrkinyt äänestäjien luo istuskelemalla tavoitellun demografian kantakuppiloissa. Nyt vaalityötä tekevä ehdokas pitää huolta, että hän tulee nähdyksi potentiaalisten äänestäjien päivitysvirrassa.

Äänimagneetti Minja Koskela on kertonut Instagramissa raskausajoistaan, loppuunpalamisesta ja naisehdokkaana saamistaan vähättelyviesteistä. Kipeistä kokemuksista puhuminen avaa uuden mahdollisuuden yhteyteen ehdokkaiden ja äänestäjien välillä.

Mutta se avaa myös uhkia: poliitikon odotetaan läpivalaisevan elämäänsä yleisölle koko ajan.

Tutkija Eranti miettii, maksetaanko poliitikoille edes riittävästi palkkaa sellaisesta työstä.

“Kerran pari vuodessa tapahtuvan kampanjoinnin sijaan täytyisi pitää yllä intiimiä ja affektiivista yleisösuhdetta vuoden ympäri.”

”Vaikuttajaviestinnällistyminen” suosii niitä, keillä on taitoa kertoa elämästään tai resursseja palkata hommaan joku. Engagement eli se, miten saada seuraajat reagoimaan ja sitoutumaan, ei ole salatiedettä, vaan toimintaa, jota voi laskelmoida ja opetella.

Esimerkiksi entinen Big Brother -julkkis Sebastian Tynkkynen kouluttaa Perussuomalaisten ehdokkaita viestimään tavalla, joka maksimoi näkyvyyden algoritmeissa.

Veikko Eranti huomauttaa, että eri aikoina politiikassa korostuvat eri vahvuudet. Aiemmin vaadittiin vahvaa suhdetta puolueeseen, nyt viestintää.

Tietokirjailija Angela Nagle kirjoitti vuonna 2017, että vasemmisto on kriisissä, kun äärioikeisto on omaksunut sen 1960-luvulla käyttämät keinot. Esimerkiksi rajojen rikkomisen. Sittemmin vasemmisto on opiskellut populistien keinoja. Demokraattien teekutsuliikkeeksi kutsuttu Justice Democrats on muutamassa vuodessa onnistunut kääntämään demokraattien politiikkaa vasemmalle samaan tapaan kuin trumpismi republikaaneja oikealle. Suurin osa Twitch-lähetyksissä, podcasteissa ja Twitterissä aktiivisesta vasemmistosiivestä kannattaa liberaaleja arvoja. Dirtbag left eli roskapussivasemmisto taas hyödyntää äärioikeistolta omaksuttua retoriikkaa, kuten identiteettipolitiikan pilkkaamista.

Taustalla on laajempi ideologinen murros. Uusliberaalin järjestyksen romahdus saavuttaa Joe Bidenin kaudella käännekohtansa, uskoo New Yorkerin toimittaja Andrew Marantz. Hänen mukaansa globaalit kriisit purkavat 1990-luvun taitteessa normiksi muuttunutta ideologiaa: vapaat markkinat palvelevat kaikkia ja julkisista menoista tulee karsia. Murroksessa oikeisto-vasemmisto-jako tuntuu rehellisemmältä ja muutosvoimaisemmalta kuin puhe neutraalista edistyksellisyydestä.

Yleisölle muualta kuin politiikasta tuttu vaikuttaja voi kuitenkin kerätä isompia äänimääriä kuin pitkän uran tehnyt poliitikko. Hän tekee sen tunteita, provokaatiota ja argumentaatiota yhdistelemällä.

Instagramissa tenhoaa puhuttelevuus, jonka Timo Soini määritteli näin: “Populistinen pelastussanoma ottaa aina yleisönsä. Populismi on tämänpuoleista gospelia, se on ilosanomaa köyhille ja vaikeuksissa oleville. Puhe löytää suoraan asian ytimeen.”