Ensin aids tarkoitti kuolemantuomiota, sitten hi-viruksesta tuli lääkkeillä hoidettava krooninen sairaus. Jokin taisteluissa virusta vastaan kuulostaa nyt tutulta.

Muistatteko vielä, miten koronapandemian aluksi toisteltiin sitä, että olemme samassa veneessä. Virus aiheutti pelkoa kaikissa, sekä hyvä- että huono-osaisissa, globaalista etelästä pohjoiseen.

Nyt osa maista alkaa palata entiseen. Veneeseen saatiin pelastusrenkaita: rokotteet. Talous alkaa virkistyä, ja syysiltana Helsingissä lämmin minttutee kädessä voi jo hetkeksi unohtaa, että mitään poikkeavaa koskaan tapahtuikaan.

Paitsi että pelastusrenkaita ei ole riittänyt kaikille. Viime maaliskuussa rikkaissa maissa rokotettiin YK:n mukaan yksi ihminen joka sekunti. Useassa köyhässä maassa ei ollut annettu vielä ensimmäistäkään annosta. Suomessa puhutaan nyt kolmannesta rokoteannoksesta.

Vieläkö jatkamme puhetta samasta veneestä?

Jos vene on kaatunut eivätkä pelastusrenkaat riitä kaikille, niin kenelle ne tulisi heittää ensimmäisenä?

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ensimmäisten joukossa olisi rokotettava terveydenhuoltohenkilökunta ja globaalisti haavoittuvaisimmassa asemassa olevat. Rikkaat maat ovat kuitenkin käytännössä rokottaneet omat kansalaisensa kokonaisuudessaan koronaa vastaan ensin.

Rokotepulan vuoksi Intia ja Etelä-Afrikka esittivät Maailman kauppajärjestö WTO:lle syksyllä 2020 väliaikaista poikkeusta immateriaalioikeuksiin. Toteutuessaan esitys tarkoittaisi, että muutkin kuin patenttien haltijat voisivat valmistaa esimerkiksi koronarokotteita. Suurin osa koronarokotteiden patenteista on lääkeyhtiöiden omistuksessa.

Patenttien puolustajien argumentit eivät ole uusia: ne muistuttavat keskustelua hiv-lääkkeiden patenteista 1990-luvun lopussa.

Uusien lääkkeiden ansiosta hi-virustartunta ei enää tarkoittanut kuolemantuomiota vaan siitä tuli hiljalleen krooninen sairaus. Kuolleisuus laski dramaattisesti Yhdysvalloissa ja muualla maailmalla – siis siellä, missä lääkkeitä saatiin käyttöön.

Afrikassa, missä tartuntoja oli merkittävästi eniten, kuolleisuus alkoi laskea selvästi myöhemmin.

On olemassa vaihtelevia arvioita siitä, paljonko ihmisiä ehti Afrikassa kuolla aidsiin aikana, jolloin pelastava hoito oli jo olemassa. Kyse on joka tapauksessa miljoonista.

Miksi lääkkeet olivat niin kalliita? Tuotantokuluista se ei johtunut. Vuonna 2000 intialaisen lääkeyhtiön johtaja Yusuf Hamied lupasi myydä geneerisiä valmisteita Afrikan maihin ja esimeriksi Lääkärit ilman rajoja -järjestölle alle kymmenen prosentin hinnalla, mikäli patenttioikeudet voitaisiin ohittaa. Geneerinen lääke tarkoittaa biologisesti vastaavaa versiota alkuperäisestä lääkevalmisteesta.

Yhtiöt puolustivat patentteja vetoamalla laatuun: lääkkeiden tuottaminen köyhissä maissa voisi johtaa virheellisten valmisteiden päätymiseen myös länsimaisille markkinoille. Oli mainoskampanjoita, joissa kuluttajia peloteltiin geneeristen tuontilääkkeiden epäluotettavuudella.

Vaikka samaan aikaan valmistettiin onnistuneesti esimerkiksi sienilääke flukonatsolin thaimaalaista versiota.

Vuonna 2013 ilmestynyt Fire in the Blood -dokumentti kuvasi aktivistien, terveydenhuollon ammattilaisten ja poliittisten johtajien kampanjaa hiv-lääkkeiden patentteja vastaan. Elokuva on saanut uuden esitysalustan Netflixissä, ja koronakiistojen suhteuttajaksi se sopiikin.

Patenttien merkitys ei ole aivan yksioikoinen asia. Mutta kun katsoo kuvatulvaa köyhien maiden sairaaloissa makaavista aids-potilaista – lääkkeen vaikuttaessa jo länsimaissa – olo tulee epämukavaksi. Dokumentin sisällössä on silti myös jotain virkistävää: lääkeyhtiöiden edustajien suorapuheisuus.

Lääkeyhtiö Pfizerin entinen varapuheenjohtaja Peter Frost sanoo hinnoista puhuessaan ääneen itsestäänselvyyden: lääkeyhtiöiden – kuten muidenkin yritysten – ensisijainen tavoite on tehdä voittoa. Lääkeyhtiöiden voitot ovat pörssiyhtiöiden vertailuissa erityisen suuria.

Voiton logiikka kuulostaa karulta, kun se yhdistetään ihmisten henkiin. Itse toteamuksen ei silti pitäisi yllättää ketään: se on ajattelutapa, jonka hyväksymme. Esimerkiksi syöpälääkkeiden saavuttamattomuus korkeiden hintojen vuoksi voi koskettaa myös suomalaisia.

Hintoja perustellessaan lääkeyhtiöt vetoavat usein tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Kuitenkin esimerkiksi Modernan koronarokote kehitettiin enimmäkseen julkisen ja kolmannen sektorin rahoituksen avulla. Mikäli vuosikymmenien taustatutkimus otetaan huomioon sama vaikuttaisi pätevän myös AstraZenecan rokotteeseen.

Esitystä väliaikaisesta poikkeuksesta immateriaalioikeuksiin kannattaa nyt Maailman terveysjärjestön lisäksi yhteensä yli sata maata. Köyhät maat, mutta myös perinteisesti lääkeyhtiöiden patentteja puolustanut Yhdysvallat. Euroopan unioni on viivytellyt vastauksen antamista.

On ymmärrettävää, että rikkaat maat haluavat rokottaa omat kansalaisensa ensin. Ei kuitenkaan tarvitsisi estää köyhempiä maita näiden yrittäessä tehdä samaa.

Lähihistorian opetus on toiveikas, kenties.

1990-luvun lopussa suuret lääkeyhtiöt yrittivät estää Etelä-Afrikan ajamat lakimuutokset, joilla haluttiin mahdollistaa halpojen geneeristen hiv-lääkkeiden maahantuonti ja tuotanto. Yhtiöt nostivat yhteissyytteen Etelä-Afrikan valtiota kohtaan.

Siitä tuli kohu – tai pr-skandaali, kuten silloin sanottiin.

Lopulta hiv-lääkkeiden patentit saatiin ohitettua. Kauhukuvat, joita tästä oli vuosia maalailtu, eivät toteutuneet. Olimme samassa veneessä.