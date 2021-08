Pandemia on herättänyt suomalaisissa pelkoa maailman tuhoutumisesta ja loppuelämän pituisesta yksinäisyydestä. Mutta joillekin pareille se on ollut elämän parasta aikaa. Tämä selvisi HS:n koronakyselystä.

Koronapandemia on ollut suomalaisille suurempi huolenaihe kuin on voitu kuvitellakaan. Helsingin Sanomien koronakyselystä käy ilmi, että koronakriisi on herättänyt meissä jopa maailmanlopun tunnelmia.

Suomen tilannetta enemmän minua huolestuttaa maailmantilanne. Köyhempien maiden terveydenhuolto, suurvaltojen nokittelu ja EU:n kestäminen. Huolestuttaa myös ilmastokriisin jääminen pandemian jalkoihin, kertoi yksi vastaajista.