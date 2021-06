Oheisessa kuvassa ollaan tiettävästi juhannustunnelmissa. Isä ja kaksi pientä poikaa lämmittävät siinä juhannussaunaa. Vanhemmalla pojalla on jalassaan sukset ja käsissään sauvat, pienempi poika istuu isän vetämässä kelkassa. Juhannustalvipäivän päälle sauna onkin takuulla tuntunut hyvältä!

Tämä Museoviraston kuva-arkistosta löytyvä kuva on otettu miltei sata vuotta sitten. Kuvauspäiväksi on merkitty 19. kesäkuuta vuonna 1927, ja kuvan tiedoissa on maininta nimenomaan juhannussaunasta. Paikkakunta tai henkilöiden nimet eivät ole tiedossa. Kuvaajaksi on merkitty E. Mäkeläinen.

Missä päin Suomea olisi juhannuksena 1927 ollut noin talvista?

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Kaisa Solin kertoo, että 1920-luvulta löytyy kyllä säätietoja, mutta ensimmäisenä hän kiinnittää huomiota päivämäärään: 19. kesäkuuta vuonna 1927 ei tainnut olla juhannus?

Eikä ollutkaan. Tämä johtuu siitä, että vuoteen 1954 saakka juhannus oli kalenterissa vakiintuneella paikalla. Juhannuspäivä oli aina 24. kesäkuuta, viikonpäivästä riippumatta. Siis samaan tapaan kuin joulu.

Sitten työmarkkinajärjestöt tekivät aloitteen: entä jos juhannus osuisikin aina viikonlopulle? Näin päätettiin, ja vuodesta 1955 alkaen juhannus on liikkunut kalenterissa siten, että juhannuspäivä osuu aina kesäkuun 20. ja 26. päivän väliin sijoittuvalle lauantaille.

Talvisen juhannuskuvan tiedoissa on siis epäilyttävä virhe. Mutta entä se kesän 1927 sää, mitä siitä tiedetään?

Solin kaivaa Ilmatieteen laitoksen järjestelmistä säähavainnot vuoden 1927 juhannusviikolta. Helsingistä, Jyväskylästä ja Sodankylästä kerätyt tiedot eivät anna vihjeitä takatalvesta. Sodankylässä oli sunnuntaina 19. kesäkuuta peräti 26 asteen helle. Jyväskylässä ja Helsingissäkin vietettiin kaunista kesäpäivää.

Mitä lähemmäs juhannusta mentiin, sitä viileämpää tuli. Juhannusaattona oli jo oikein perinteisen viheliäinen suomalainen kesäpäivä: sellaista viittätoista astetta.

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin juhannusviikolla 1927, että kevät oli ollut kylmä. Huhtikuussa oli tullut vielä lunta ja toukokuussa satanut runsaasti vettä. Vasta kesäkuun toisella viikolla oli ollut kesäisempää. Tuonakin vuonna esivanhempamme ovat siis varmuudella mananneet Suomen oikukasta kesäsäätä.

Vuodesta 1961 lähtien lämpimimmät juhannukset on vietetty Lappeenrannassa. Siellä on ollut 13 helteistä juhannusaattoa ja kahdeksan helteistä juhannuspäivää.

Helsingissä helteisiä aattoja on ollut kuusi ja helteisiä juhannuspäiviä yhdeksän. Sodankylässä hellerajan rikkoneita juhannusaattoja ja -päiviä on 50 vuoden aikana kertynyt yhteensä vain neljä.

Joskus kauniista juhannuksesta on maksettu kova hinta. Kesällä 1999 oli todella kuuma juhannuspäivä. Se houkutti ihmiset vesille, ja peräti 20 ihmistä hukkui. Päivä päättyi voimakkaisiin ukkosiin.

Juhannus ja lumisadekaan eivät ole täysin mahdoton yhdistelmä. Vain muutama vuosi sitten, juhannuksena 2014, meno oli monin paikoin hyytävää. Suomenselällä, Lapissa ja etelässäkin oli juhannusyönä hallaa. Kun satoi räntää, ihmiset tekivät juhannuslumiukkoja.

Säästä riippumatta Suomessa pääsee juhannuksena hiihtämään kilpaa. Kilpisjärvellä järjestetään tänäkin vuonna juhannushiihdot – jo 76. kerran peräkkäin. Kisa käynnistyy juhannusaattona 25. kesäkuuta kello 17. Tapahtuman sivuilla kerrotaan seuraavaa:

Hiihtomatka yleensä max. 250 m. Sarjoja sopivasti. Välineitä lainataan. Palkintoja paljon.