Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Kaksi viikkoa sitten palstalla käsiteltiin tyhjän äänestämistä ja vaalisalaisuutta.

Hannu Nyberg lähetti aiheesta asiallisen muistutuksen. Tyhjät äänet kirjataan hylätyiksi ääniksi akuankkojen ja hämähäkkien joukkoon eikä omaksi pinokseen. Vuonna 1982, kun presidentti valittiin vielä valitsijamiesvaalilla, tyhjät äänet kirjattiin erikseen ja niitä annettiin enemmän kuin eräät pienemmät puolueet saivat ääniä. Siten on vain puolitotuus, että tyhjän äänestäminen olisi demokratian juhlistamista, Nyberg kirjoittaa.

Aikoinaan nuorukaisena luin Suomen rautakaudesta kertovia tarinoita, joiden mukaan viikingit tulivat jokia ja järviä pitkin käymään kauppaa sisämaahan aina Hämeeseen asti. Miten pitkälle sisävesiä pitkin mahtaa Pohjanlahdelta tai Suomenlahdelta nykyisin päästä, kun suurimmat joetkin on monelta osin padottu ja maaston muodotkin muuttuneet kovasti noista ajoista? Onko olemassa sellaisia vakiintuneita pitkiä reittejä, joita pitkin ihmiset veneillään voivat yhä kulkea syvälle sisämaahan?

Ylivoimaisesti pisin venereitti sisämaahan kulkee Viipurin ja Saimaan kanavan kautta Saimaalle. Sen jälkeen on mahdollista päästä Kiuruvedelle Iisalmeen asti tai toiseen suuntaan Pieliselle Nurmekseen.

Tämä reitti on vesilain mukainen väylä, joka on merkitty merikarttaan. Jokien arvioiminen on paljon hankalampaa, sillä niissä ei ole virallisia vesiväyliä. Lisäksi suuri enemmistö isommista joista on tosiaan valjastettu voimalaitoksin, yleensä jo muutaman kymmenen kilometrin päässä merestä.

Kemijoen ensimmäinen voimala on Isohaara Kemin ja Keminmaan rajalla. Oulujoki oli muinainen tervankuljetusreitti Kuhmoon ja kauemmas, mutta enää sitäkään ei pääse 35 kilometrin päässä sijaitsevaa Muhosta pidemmälle.

Tornionjoki sen sijaan on koko Euroopan pisin vapaana virtaava joki. Periaatteessa sitä pitkin pääsisi Kilpisjärvelle asti. Eteen tulee toisenlainen este: kosket. Ensimmäinen niistä on kolmen ja puolen kilometrin mittainen Kukkolankoski 14 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen.

Kukkolankoskella harrastetaan veneilyn sijaan koskenlaskua. Virtaama on kova maailmankin mittakaavassa, hurjimmillaan yli 3 000 kuutiometriä vettä sekunnissa. Harvassa ovat paatit, joilla vastavirtaan kannattaisi edes yrittää.

”Ehkä sellaisella turbiiniveneellä korkeintaan”, arvioi paikallinen Torstille.

Olen viime aikoina katsellut uusien autojen keulojen muotoilua. Monissa autoissa, kuten vaikka Škodan sähköauto Enyaqissa, on aggressiivinen ilme, jonka terävät taitteet pistävät silmään. Jos tällainen auto törmää jalankulkijaan, syntyykö paljon pahempaa jälkeä kuin pyöreämmin muotoilluilla autoilla? Eikö asiaan voisi vaikuttaa lainsäädännöllä?

Autojen keulat ehkä näyttävät aggressiivisilta, mutta niistä on tullut vuosi vuodelta jalankulkijan näkökulmasta turvallisempia. Nykyään haavoittuvien tienkäyttäjien eli jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on oma kategoriansa Euro NCAP -törmäystesteissä.

1990-luvun lopussa aloitettuja testejä organisoi laaja eurooppalaisten instanssien yhteenliittymä, johon kuuluu autoliittoja, tutkimuslaitoksia ja viranomaisia lukuisista Euroopan maista.

Koska uusissa autoissa matkustajat ovat hyvin suojattuja, autovalmistajat panevat paukkuja muuhun turvallisuuteen.

Ratkaisevaa jalankulkijaturvallisuuden kannalta on paitsi kuljettajan ajokäytös myös se, mihin jalankulkijan pää osuu törmäystilanteessa. Miten auton keula käyttäytyy tuolloin? Nouseeko konepelti muutaman sentin ja vaimentaa iskua? Toimiiko hätäjarrutusjärjestelmä? Onko autossa tuulilasiturvatyyny?

Autovalmistajat ovat tavanneet kritisoida Euro NCAPin vuosittain kiristettäviä vaatimuksia mahdottoman kireinä, mutta niin vain huipputuloksia aina saavutetaan.

Nykyään mitataan esimerkiksi jalankulkijan turvallisuutta ja hätäjarrutusjärjestelmän toimivuutta peruutusonnettomuuksissa. Seuraavaksi laajennetaan auton keulan aluetta, jonka pitää suojata päähän kohdistuvilta iskuilta. Käytännössä tämä tarkoittaa tuulilasien lujuuksien miettimistä uudelleen.

Monista teknisistä järjestelmistä annetaan aluksi törmäystestissä lisäpisteitä. Syntyy kannustin, ja varusteet yleistyvät niin, että EU on alkanut velvoittaa niitä uusilta autoilta.

Vuonna 2014 lakiin lisättiin vaatimus ajonvakautusjärjestelmästä. Vuonna 2024 kaikissa tyyppihyväksyttävissä autoissa on oltava jalankulkijat tunnistava hätäjarrutusjärjestelmä. Vuodesta 2026 lähtien säädös koskee kaikkia uusia autoja.

Myös mainitsemasi aggressiiviskeulainen Škoda Enyaq on juuri käynyt läpi Euro NCAP -testin. Haavoittuvien tienkäyttäjien turvallisuuspisteistä se sai 71 prosenttia. Tulos on varsin hyvä.

