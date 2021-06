Jos nainen ottaisi ensimmäisen viinilasillisensa vasta viisikymppisenä, vähenisivät maailmassa viinan kirot ja nainen pysyisi paremmassa synnytyskunnossa. Suunnitelma voi kuitenkin koitua miesten kohtaloksi, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Harva on kuvannut krapulaisen naisen rappiota yhtä hyvin kuin norjalaistaiteilija Edvard Munch maalauksessaan Seuraavana päivänä (noin 1894). Siinä selvästi synnytysikäinen nainen – ”Hulda” – makaa reporankana sängyllä puolipukeissaan. Viereisellä pöydällä näkyvät edellisillan merkit: alkoholia on nautittu, ja selvästi yli oman kestokyvyn.

Miten Hulda julkeaa? Kuka hoitaa kotityöt ja lapset, jos nainen sen kun makaa? Ei ihme, että Norjassa nousi kohu, kun Kansallisgalleria osti teoksen kokoelmiinsa yli sata vuotta sitten.

Naisen ja alkoholin epäluonnolliseen yhdistelmään on puuttunut myös Maailman terveysjärjestö (WHO). Järjestö julkisti äskettäin uuden toimintasuunnitelmansa alkoholin haittojen vähentämiseksi. WHO toivoo, että maat ryhtyvät kiinnittämään huomiota siihen, kuinka ehkäistä synnytysikäisten naisten juomista.

Synnytysikä on tietysti yksilöllinen aikahaitari. Biologian tunnilla olemme oppineet, että naisen hedelmällisyyttä riittää karkeasti laskien ikävuosille 13–50. Jos tästä rajaa alaikäiset pois (alle 18-vuotiaiden ei tule sen enempää juoda kuin tehdä lapsiakaan), pitäisi naisten olla juomatta 18–50-vuotiaana.

Viimein 50-vuotisjuhlissaan nainen voisi ottaa ensimmäisen lasillisensa alkoholia. Siihen asti kunnon nainen panostaa ensisijaiseen tehtäväänsä eli synnyttämiseen sekä kehonsa ylläpitämiseen synnytyskunnossa.

Juomisen lykkäämisessä viisikymppiseksi on tietysti monia hyviä puolia. Nuoruuden läträykset pussikaljan ja Liebfraumilch-valkoviinin kanssa jäävät väliin. Saa aloittaa suoraan vuosikertaviineillä ja konjakilla. Alkossa voi kiilata samppanjalaatikon kanssa jonon ohi, eivätkä nuoret uskalla sanoa mitään.

Moni on kuitenkin ehtinyt löytää varjopuoliakin: maailman kaikkien synnytysikäisten naisten paneminen yli 30 vuotta kestävälle tipattomalle tammikuulle on paitsi seksististä ja holhoavaa myös epäkäytännöllistä.

Mistä heteromiehet löytävät naisen, jos naiset eivät enää käy baareissa? Mistä miehet saavat lapsilleen synnyttäjän, jos prosecco-hiprakkaiset naiset eivät enää luule löytäneensä elämänsä miestä? Paljon puhutaan maaseudun yksinäisistä miehistä. Pian meillä on taakkanamme myös hipsteribaarien yksinäiset miehet, kun raittiit naiset ilakoivat keskenään kepparikerhoissa ja veneenkunnostamistalkoissa.

Viinan kirojen ehkäiseminen naisten juomattomuudella ansaitsee tietysti innovaatiopalkinnon. Aiemmin palkinto on myönnetty idealle ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rajoittamalla naisten liikkumista julkisilla paikoilla.

Terveysväeltä on kuitenkin voinut jäädä huomaamatta, että salakavalat naiset ovat menneet jo omin päin ja omin luvin heidän reviirilleen. Juomattomuus on seuraava iso trendi länsimaisten naisasianaisten keskuudessa. Ovelimmat feministit ovat täysraittiita jo nyt.

Mainoskuvissa naisellista onnenhetkeä symboloi pirskahteleva pinkki samppanja. Tiedostava nainen ei ole mielikuvien vietävissä. Hän valitsee alkoholittoman kuohuviinin ja sen mukana makeat yöunet, kirkkaan mielen ja isot säästöt. Entä se kohtu? Ensin miesten kohtuukäyttö, sitten vasta naisten kohtukäyttö.