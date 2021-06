Pitäisikö jalkapallon pelaajien ja katsojien opetella VAR-aikana uusi tapa suhtautua maaleihin, kysyy kolumnissaan Jari Tervo.

Jari Tervo

Joel Pohjanpalo rynnii kahden venäläispuolustajan välistä puskemaan Suomen johtoon. Pietarin stadionin venäläiset hiljenevät. Eihän tämän näin pitänyt mennä. Suomalaiset riemuitsevat, kunnes päätuomari Danny Makkelie koskettaa korvaansa. Videotarkistuksen mukaan Pohjanpalo oli niukasti paitsiossa. Nyt juhlivat venäläiset.

Maali VARastettiin meiltä. Siltä tuntui.

VAR tulee englannin kielen sanoista Video Assistant Referee. Jalkapallon EM-kisoissa se tarkoittaa huonetta, jossa entiset tai nykyiset jalkapallotuomarit tutkivat videolta epäselviä tilanteita.

Harvalla on mitään sitä vastaan, että maalit tuomitaan maaleiksi ja paitsiot paitsioiksi. Tekniset todisteet tuntuvat kuitenkin heiveröisiltä oman, väkevän tunteen rinnalla. Se oli maali. Se oli meidän maali. VAR on syvällisesti myllertänyt jalkapalloa tunne-elämyksenä.

Ennen VARmoja todisteita jalkapallo-ottelu sisälsi sekä pelaajille että katsojille laajan valikoiman tunteita: pelkoa, jännitystä, iloa, hämmästystä, riemua, pettymystä. Koko elämä tiivistettiin yhdeksäänkymmeneen minuuttiin, minkä jälkeen Saksa voitti. Euroopan mestaruuden tosin viimeksi vuonna 1996.

Nykyisin jalkapallo-ottelu myös nolottaa. Se on harvinainen urheilutunne.

Teiskolaisessa kesämökissä karjaistiin riemusta, kun Pohjanpalo puski pallon maaliin. Puhdas ilo purkautui paitsi jalkapalloa tiiviisti seuraavasta myös silloin tällöin lajia katsovasta. Sama karjaisu kuului ympäri Suomea mökeistä ja muista kodeista. Sielun silmin oli ehditty nähdä Mantan kallistuvan Helsingin Kauppatorilla. Hävittäjät lentäisivät kohta Huuhkajien rinnalla.

Kun hollantilaistuomari kosketti korvaansa, tunne haljuuntui. Pian nolotti. Haltioituminen oli paljastettu liian aikaisin. Oli nuolaistu ennen kuin oli tipahtanut. Sitä ei suomalainen saa koskaan tehdä. Syvät tunteensa paljastava on aina haavoittuvainen. Sitä mielellään VARjelisi tunteitaan ivailulta. Kun maali oli menetetty, odotettiin vain venäläistä osoittamaan meitä pilkkasormella ja ähättelemään: pellet.

Katsojan nolostus on pientä maalintekijän, joukkuetovereitten ja valmentajan emotionaalisen vuoristoradan rinnalla. Sankarin viittaa jo soviteltiin harteille. Pillinvihellyksellä se riistettiin. Se juna meni. Sitä todistivat sadat miljoonat ihmiset.

Onko VAR-nolous väärä tunne jalkapalloon? Pohjanpalon tapauksessa siltä tuntui. Belgia-ottelussa VAR näytti hetkeksi lempeät kasvonsa. Videotarkistus osoitti, että Romelu Lukakun varpaankynsi oli rientänyt paitsioon. Twitteristi Päivi Nyberg tulkitsi monen lämpimät tunteet: "VAR will you marry me?"

Pitäisikö pelaajien ja katsojien opetella uusi tapa suhtautua maaleihin? Kun pallo potkaistaan maaliin, onnistuneen joukkueen pelaajat nyökkäävät hillitysti toisilleen. Vastapuolen pelaajat tuijottavat kentänreunan videotaululta palaavan tuomarin käsimerkkejä.

Vasta kun Jumalan tuomio on saatu, sitä ylistetään tai sitä paheksutaan. Jumalan käden – itse asiassa Diego Maradonan – tekemää maalia ei tietenkään olisi koskaan hyväksytty videotarkistuksen aikana.

Yleisön uusi tapa reagoida maaleihin aiheuttaisi erikoisia tilanteita, kun jalkapallosta täysin tietämätön ihminen saapuisi MM-finaaliin myöhässä. Pelaajat seisovat kentällä. Satatuhantinen yleisömassa vaikenee. Myöhäinen saapuja koputtaa vierustoveria olalle ja kysyy, mitä nyt tapahtuu.

"VARrotaan videotarkistusta."