Englannin joukkue pelaa EM-kisojen finaalissa. HS:n kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä siirtyi puutteellisesti kotoutuneena maahanmuuttajana Englannin kannattajaksi vasta kannatettuaan uppiniskaisesti Suomea.

Jalkapallo on maailman seuratuin urheilulaji, mutta olen aina ihmetellyt, miten ihmisillä riittää siihen aikaa. Oma suosikkini on yleisurheilu ja sadan metrin juoksun finaali. Kun on katsonut naisten ja miesten finaalit, on elämästä mennyt vain noin parikymmentä sekuntia ja voi keskittyä taas liina­vaate­kaapin järjestelyyn.

Sunnuntaina asuin­kaupungissani Lontoossa pelataan jalkapallon Euroopan mestaruus­kilpailujen finaali. Englannin joukkue on loppuottelussa, mikä on hienoa. Sitä vain en ymmärrä, miksi väki hekumoi Englannin menestyksen olleen nyt paras sitten vuoden 1966 MM-kisojen. Englannin joukkuehan pelasi Euroopan mestaruuskisojen finaalissa niinkin äskettäin kuin vuonna 2009. Kisat pidettiin Suomessa. Englanti sai hopeaa, ja Saksa voitti. Ai niin, nehän olivat vain naisia.

Englannissa miesten jalkapallo on vähän niin kuin Suomessa miesten jääkiekko: massalaji. Suomalaiset englantilaisen jalkapallon hifistelijät ovat taas vähän niin kuin englantilainen rugby-yleisö: eivät niitä aivan ensimmäisiä syöksymään paidatta torille ja kaatumaan naamalleen suihkulähteeseen. Englannissa luokkayhteiskunta heijastuu urheiluun. Jalkapallo on perinteinen työväenlaji, rugby keskiluokkaisempaa.

Snobistisessa prototyypissä englantilainen huippujalkapalloilija on ylipalkattu toilailija, jolla on yrmeä pitkätukkainen vaimo ja kymmenen autoa. Jalkapalloilijan miljoonatalossa ceauşesculaisiin mittasuhteisiin yhdistyvät Tudor-tyyliä jäljittelevä ulkosivu ja kultahanainen poreallas. Totta kai on niitäkin, jotka profiloituvat toisella tavalla, ruokkivat köyhiä lapsia ja perustavat hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Näkyykö sunnuntain peli Lontoon kaduilla? Riippuu siitä, missä päin metropolia asuu. Se on kuitenkin varmaa, että tämä sunnuntai on vuoden – ja tilastojen perusteella puolivuosisadan – ainoa päivä, jolloin keskiluokkaisessa lähiössä voi heilutella punavalkoista Englannin lippua ilman että englantilaiset naapurit katsovat verhojensa takaa kieroon ja jättävät jatkossa tervehtimättä. Kansallishenkisyydellä ei sovi julkisesti elämöidä. Se voi laskea kiinteistön arvoa.

Suomalaisena kannatin tietysti Suomen joukkuetta niin kauan kuin iloa kesti. Ikuisena ja uppiniskaisena Suomen kannattajana en läpäisisi koskaan niin sanottua Tebbitin krikettitestiä. Käsite tulee konservatiivipoliitikko Norman Tebbitin pahamaineisesta lausahduksesta vuodelta 1990. Tebbitin mukaan ne Englantiin muuttaneet siirtolaiset, jotka yhä kannattavat lähtömaittensa krikettijoukkueita, eivät ole kotoutuneet eli sopeutuneet kunnolla Britanniaan.

En usko, että kukaan aikuisena maata muuttanut voi ikinä täysin kotoutua. Suomalaisilta sitä ei Englannissa vaaditakaan. Syy on tietysti siinä, että kun kulttuuri ja elämänmuoto ovat jo valmiiksi tarpeeksi samanlaisia, tulee pienistä eroista vain pikantteja. Moni tuttu englantilainen ehti tulla jo ylpeilemään, että hänkin kannattaa Suomen joukkuetta. Osan panin vieraskoreuden piikkiin, osan tapaan asettua altavastaajan puolelle.

Sen jälkeen kun Suomi putosi, rupesin kannattamaan luonnollisesti Englannin joukkuetta. Kävin jopa lähimarketissa hypistelemässä itselleni Englannin kolmileijonaista pelipaitaa. Paidassa oli kuitenkin harmillisen paljon polyamidia. Englannin kannattamisessa on osa vierailijakoreutta, osa asettumista altavastaajan puolelle. Pääsyy on tämä: jos asuu vapaaehtoisesti vieraassa maassa, sopii olla solidaarinen tärkeänä päivänä. Hakkaa päälle, Englanti!