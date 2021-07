Parhaat meistä ovat vähän mummoja jo syntyessään, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä kolumnissaan.

Se on selvää, että tytöttely ja pojittelu ei ole enää hyväksyttävää, mutta että isoäidittelykin.

Britanniassa on uutisoitu kuluvalla viikolla, kuinka isoäiti-ikäinen nainen vei entisen työnantajansa työsuhderiitoja ratkovaan oikeuselimeen, koska kollega oli viitannut häneen autoarviossaan isoäitinä. Naisen mielestä isoäidiksi nimittäminen oli väärin – vaikka hän 62-vuotiaana olikin jo tosiasiallisesti kolmen lapsen isoäiti.

Vaikka tuomari hylkäsikin kanteen ikäsyrjinnästä, totesi hän, että isoäidiksi nimittely johti epäedulliseen kohteluun: se kiinnitti muiden huomion naisen ikään. ”Älä kutsu minua mummoksi, se voi olla ikäsyrjintää”, uutisoi The Times -lehti. Isoon maahan mahtuu tietysti monenlaista oikeusjuttua ja vielä useampaa lajia pienempää pahastumista. Se tuli kuitenkin selväksi, että isoäidiksi ei parane enää ketään kutsua, ei vaikka henkilöllä olisi lapsenlapsia.

Ja se on sääli. Harvaan sanaan liittyy niin paljon positiivisia mielleyhtymiä kuin isoäitiin. Kukaan ei kaipaa pahantahtoista mummottelua, mutta muuten isoäidiksi nimittäminen on suuri kohteliaisuus: ”Näytät ihan mummoltasi.” ”Tämähän on kuin mummin tekemä!” ”Ajat kuin mummovainaa, olipa tarkkaan pysäköity.” ”Olet jotenkin mummoistunut.” ”Isoäitiys todella pukee sinua!” ”Mitäköhän mumma tässä kohdin tekisi?”

Jos pandemia-ajasta pitää löytää jotain hyvää, niin ainakin se on korostanut isoäitimäisen asenteen ylivoimaisuutta. Ei pidä hötkyillä, vaan ottaa oma-aloitteisesti vastuu itsestä ja muista. Noudatetaan sääntöjä, mutta ennen kaikkea maalaisjärkeä. Vaihdetaan käsilaukku isompaan, jotta mukaan mahtuu varamaski, käsidesi, hansikkaat ja voileivät. Lähdetään ajoissa, jotta saadaan hyvät paikat rokotusjonosta.

Isoäitimäisyys on hiipinyt myös vapaa-ajanviettoon ja lomailuun. Ennen hautausmailla kävivät vain mummojen mummot, nyt hautausmaamatkailu on nouseva trendi (Yle 20.7.). Keski-ikäiset ovat alkaneet vertailla kesätapaamisissa kalmistovierailukuviaan. Yksi panee kuntoon suvun kaikki haudat (kilpavarustelu tulee tällekin saralla, pelkkä annansilmäpuska ei enää riitä, ja hiekoitus on muodikkainta haravoida raamatulliseen kalanruotomalliin), toinen vierailee merkkihenkilöiden haudoilla (mitä rajatumpi kohderyhmä sen parempi, hyviä niche-hautakohteita ovat esimerkiksi naisarkkitehdit, hämäläiset kirjailijat ja savolaiset muusikot tai sotiemme tarkk’ampujat).

Pandemia-ajan pakotettu kotimaanmatkailu ylipäätänsä vahvistaa mummomaista katsontakantaa: kiinnostava löytyy läheltä, kun viitsiä etsiä. Jos kesästä 2022 tulee vielä kolmas pandemiakesä, alkaa Suomen maantieteen ja historian tuntemus olla joka ikäluokassa huipussaan. Kotimatkailu tulee tutuksi. Samalla heimot sekoittuvat. Saimaan rannalla kasvaneet alkava uida Oulujärvessä ja Päijänteen kylpijät Koitereessa.

Mummomaisuuden ydin ei ole kuitenkaan iässä, teoissa tai lastenlasten määrässä, vaan asenteessa. Usein ajatellaan, että vanhat ovat konservatiivisia ja tiukkapipoisia, kun taas nuoret ovat radikaaleja ja suvaitsevaisia. Tosiasiassa tilanne on juuri päinvastainen.

Mummoilla on varaa elää ja antaa muidenkin elää, kun nuoriso nipottaa milloin mistäkin. Tätä voi kutsua mummojen positiiviseksi EVVK-asenteeksi. Pikkuasiat ja pikkuharmit eivät jaksa kiinnostaa, kun elämän rajallisuuden on ehtinyt jo tajuta.

Jos kutsun jotakuta isoäitimäiseksi, on se kohteliaisuus. Mitä nuorempi henkilö, sitä suurempi kohteliaisuus. Iällä tai sukupuolella ei ole väliä. Parhaat meistä ovat vähän mummoja jo syntyessään.