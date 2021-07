Venla Rossi

Odotan ystävää kahvilassa, kun puhelin piippaa. Toinen tuttuni on merkinnyt minut Instagramissa kuvaan. Kyse ei ole mistä tahansa peruspäivityksestä. Tuttavani on haastanut minut jakamaan sosiaalisessa mediassa asian nimeltä mielenterveysbingo.

Mielenterveysbingo on värikäs ruudukko, josta minun on tarkoitus rastittaa, millaisia ongelmia itselläni on mielenterveyden kanssa ollut. Sitten minun pitäisi jakaa nämä tiedot tuhannelle seuraajalleni. Puhutaan, tuetaan, kerrotaan, rikotaan stigmaa! bingoruudukon haasteteksti kannustaa.

No, ei helvetissä.

Olen noin keskimäärin avoin ja suorapuheinen ihminen, mutta bingohaaste tuntuu epämiellyttävältä. Ei kai mielenterveysongelmien normalisointi voi olla kiinni siitä, uskallanko juuri minä myöntää julkisesti käyneeni terapiassa?

” Yhteiskunnalliset muutokset saavat voimansa siitä, että rohkea yksilö paljastaa jotain intiimiä elämästään.

Mutta jos viime aikojen maailmanmenoa katsoo, niin siltä se vähän näyttää. Yhteiskunnallinen keskustelu tuntuu kietoutuneen yhä tiiviimmin yksilötarinoiden ympärille. Ovatpa aiheena transihmisten oikeudet, avoimet suhteet tai seksuaalinen ahdisteltu, erilaiset liikkeet ja yhteiskunnalliset muutokset saavat alkunsa ja voimansa siitä, että rohkea yksilö paljastaa jotain intiimiä omasta elämästään – ja pian muut yhtyvät kuoroon.

Onko minulla siis oikeutta yksityisyyteen, jos avoimuudella voisi parantaa maailmaa?

Soitto asiantuntijalle johtaa nolostumiseen. Mediatutkija ja professori Anu Koivunen naurahtaa bingovalitukselleni. Me toimittajat emme nimittäin ole yksilötarinoiden voittokulussa mikään viaton osapuoli, Koivunen muistuttaa heti alkuun.

”Sosiaalinen media seuraa tässä trendissä perinteistä mediaa”, hän sanoo.

Niinhän se on. Alan heti muistella, miten monta sellaista artikkelia minäkin olen toimittajana kirjoittanut, missä yksilö ruumiillistaa jotakin ilmiötä.

Koivusen mukaan henkilövetoisen kokemuksellisuuden trendi on vahvistunut mediassa parinkymmenen viime vuoden aikana. Hän kuitenkin sanoo, että sosiaalinen media on osaltaan vahvistanut ilmiötä. Kyse ei ole paljon parjattujen somevaikuttajien pinnallisuudesta, vaan alustojen toimintalogiikasta.

”Lähes kaikilla digitaalisilla alustoilla viestintä rakentuu kokevan yksilön varaan, toimii hänen kauttaan”, Koivunen muotoilee.

Juuri niiden alustojen – esimerkiksi Facebookin, Instagramin, Tinderin tai LinkedInin – kautta me hoidamme töitämme, käymme julkista keskustelua, seuraamme uutisia, etsimme ja pidämme yllä ihmissuhteita.

Jossain määrin voimme päättää, miten toimimme sosiaalisessa mediassa. Silti alustojen kehittäjät ovat tehneet suurimman osan päätöksistä puolestamme jo ennen kuin aloitamme oman pohdintamme.

Muutama vuosi sitten maailman lehdet kohisivat tapauksesta, jossa itävaltalainen nuori uhkasi haastaa vanhempansa oikeuteen, koska nämä olivat jakaneet Facebookissa hänestä nolostuttavia lapsuudenkuvia. Sekä lasten että aikuisten kuvien ja henkilötietojen jakaminen on johtanut ympäri maailmaa myös identiteettivarkauksiin, tietoturvan heikentymiseen ja siihen, että yritysten ja poliittisten toimijoiden on entistä helpompi kohdentaa meihin markkinointia ja propagandaa.

Yksilölle omien tietojen jakamisesta voi olla muutakin haittaa. Ennen kuin kertoo verkossa terveystietojaan (helou, mielenterveysbingo!), voi olla fiksua miettiä, miten oma digijalanjälki näkyy esimerkiksi nykyisille ja tuleville työnantajille. Mielenterveysdiagnoosista julkisesti puhuva ei välttämättä myöskään saa esimerkiksi edullista vakuutusta tai kelpaa sijaisvanhemmaksi.

” Mielenterveysdiagnoosista julkisesti puhuva ei välttämättä saa edullista vakuutusta tai kelpaa sijaisvanhemmaksi.

Silti Anu Koivunen uskoo, että omien asioiden jakamisen trendi jatkuu.

”Sosiaalinen media korostaa tällä hetkellä aitoutta ja autenttisuutta. Taiteiden tutkijana tiedän, että autenttisuus on jotain, mikä muuttuu ja katoaa koko ajan. Jos muodostuu tietynlainen tapa olla aito, niin pian siitä tulee tavallista ja geneeristä. Rajaviiva siirtyy taas kauemmas”, hän sanoo.

Silloin avoimuutta tavoittelevan pitää siis paljastaa vielä enemmän tai siirtyä luomaan autenttisuuden vaikutelmaa jollain uudella tavalla.

Sosiaalinen media on tehnyt meistä käyttäjistä niin sanotusti mikrojulkkiksia. Joudumme pohtimaan sekä omaa että läheistemme yksityisyyttä hieman samalla tavalla kuin valtakunnanjulkkikset aiemmin. Silti digiavoimuudella on myös hyvät puolensa. Vertaistuen löytäminen on aiempaa helpompaa, ja erilaisia yhteisöjä voidaan luoda ja ylläpitää kätevästi.

Välillä digiavautuminen todella muuttaa maailmaa. Metoo-vallankumous alkoi yksilöiden paljastuksista, eikä tasa-arvoista avioliittolakia olisi Suomeen ehkä saatu ilman yksilöiden tarinoista kummunnutta Tahdon-kampanjaa. Kampanjan nettisivuilla ja mainoksissa avattiin sateenkaariperheiden ja pariskuntien elämää ja arkea.

Moni muu avautuminen verkossa jää kuitenkin pienen ryhmän sisäiseksi tsemppaamiseksi. Terapeuttinen lohtu ja avoimuus voivat nimittäin olla myös ansa. Tätä mieltä oli viime viikolla kuollut kulttuurintutkija Lauren Berlant.

Berlant kirjoitti jo 1800-luvulla syntyneestä keskinäisen lohduttamisen sfääristä, joka elää ja voi hyvin nyt sosiaalisessa mediassa. Syntyy areenoja, joissa voi kertoa omia kokemuksiaan ja saada vastakaikua – mutta toiminta jää siihen.

” Keskinäinen tsemppaaminen saa meidät todennäköisesti sietämään epätasa-arvoista asemaa entistä pidempään.

Minäkin olen jäsenenä Facebookissa bonusvanhempien vertaisryhmässä, jossa maristaan milloin siitä ja milloin tästä. Kertaakaan kukaan ei ole ehdottanut, että lähtisimme Eduskuntatalolle osoittamaan mieltä sen puolesta, että uusperheiden asemaa parannettaisiin lainsäädännön kautta. Sen sijaan lohtu ja keskinäinen tsemppaaminen saavat meidät todennäköisesti sietämään epätasa-arvoista asemaa entistä pidempään.

Saamme toisiltamme nimittäin tosi paljon tykkäyksiä ja sydämiä.