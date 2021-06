Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viimeksi palstalla pohdittiin uintitehoja ja energiankulutusta. Biologi ja uimaopettaja Jouni Issakainen kirjoittaa:

”Eroihin uintinopeuksissa ja uinnin tehokkuudessa vaikuttavat yleensä pienet tekniset ja anatomiset eroavuudet kahden vertailuhenkilön välillä, esimerkiksi käsien liikeradat ja voimankäytön rytmitys uintiliikkeen aikana, ei vain käsien koko. Eli kun pariskunta ’opetteli tekniikan yhtä aikaa’, niin tosiasiassa he opettelivat erilaiset tekniikat. Vastauksessa todetaan, että energiaa kuluu valtavasti veden vastuksen voittamiseen ja vain 5–10 prosenttia etenemiseen. Mutta nämä ovat käytännössä sama asia: veden vastus on se, mikä etenemistä hidastaa!”

Kuinka paljon keskuudessamme todella on narsisteja ja sosiopaatteja? Kyseisiä termejä heitellään nykyään arkikielessä usein, mutta kuinka todennäköisesti lähipiirissäni on narsisti tai sosiopaatti?

– Oona

Meillä on taipumus tehdä maallikkodiagnooseja ihmisistä, joista emme pidä. Harva kuitenkaan on lääketieteellisessä mielessä diagnosoitavissa narsistiksi.

Kysyin narsisteista sosiologian professorilta Anssi Peräkylältä ja sosiopaateista neurofarmakologian professorilta Jari Koistinaholta, molemmat Helsingin yliopistosta.

Suomessa narsistista persoonallisuushäiriötä eli NPD:tä ei ole diagnostisessa luokituksessa toisin kuin vaikkapa Yhdysvalloissa. Tästä johtuen henkilö, joka siellä voisi saada NPD-diagnoosin, saisi täällä todennäköisesti diagnoosin ”muu persoonallisuushäiriö”. Onkin vaikea arvioida, monellako todella on NPD. Tällaiset ihmiset eivät useinkaan hakeudu psykiatrisen terveydenhuollon piiriin eivätkä tule diagnosoiduiksi. Yksi arvio on, että väestöstä 3,5–4 prosentilla olisi narsistinen persoonallisuushäiriö tai siihen läheisesti liittyvä epävakaa tai huomiohakuinen persoonallisuushäiriö.

Sosiopatia taas kuuluu epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön, ASPD:n, alle. Se on parhaiten tutkittuja psykiatrisia häiriöitä. Sosiopatia ilmenee esimerkiksi impulsiivisuutena, röyhkeytenä ja manipulatiivisuutena. Vakavaan ASPD:hen liittyy yleensä rikollisuutta ja päihteidenkäyttöä, kun taas lievempi versio näkyy lyhyinä ihmissuhteina ja lyhyenä pinnana.

ASPD:tä esiintyy 2–4 prosentilla väestöstä, miehillä enemmän kuin naisilla

Kuinka todennäköistä siis on, että lähelläsi on sosiopaatti? Henkilöitä, joilla on joitakin sosiopaattisia piirteitä, voi olla ympärilläsi enemmän kuin neljä prosenttia. Täysiä sosiopaatteja lähipiirissäsi tuskin on kuitenkaan paria prosenttia enempää. Vakavimmat tapaukset istuvat todennäköisesti vankilassa (20–25 prosenttia vangeista kärsii ASPD:stä).

Teen tietokoneella yksinkertaista taulukointityötä Excelissä eli kirjoitan lukuja sarakkeisiin. Teen tätä säännöllisesti parisen tuntia kerrallaan, eikä siinä rasitu polla. Alan kuitenkin työskennellessäni muistaa selkeästi unia vuosien takaa. Vanhat unet ovat miellyttäviä, tunnelmallisia ja turvallisia. Mistä tällainen johtuu? Onko mahdollista jollain muulla tavalla saada nuo unet muistiin?

– Unissalaskija

Ei ole ennenkuulumatonta muistaa kesken rutiinien jotain, mikä on painunut mielen perukoille. Todennäköisesti yllättävät unimuistosi johtuvat siitä, ettei sinun tarvitse keskittyä työhösi täysillä, vaan aivokapasiteettia jää yli. Mieli saa vaeltaa, ja niinpä aiemmin aivoihin tallennettuja asioita ponnahtaa kirkkaana esiin.

Turun yliopiston psykologian dosentti Katja Valli kertoo, että unessa paraikaa tapahtuvaa on vaikea tallentaa pitkäkestoiseen muistiin. Ajattele vaikka hetkeä, jolloin heräät: pystyt ehkä muistamaan näkemäsi unen viimeiset minuutit, mutta alkupäästä uni on jo pyyhkiytynyt pois. Se tarkoittaa, että osa unesta on vielä lyhytkestoisessa muistissa, mutta ei kauan.

Valli ei pysty tarkkaan sanomaan, miksi mieleen nousee juuri vanhoja unia eikä vaikkapa lapsuuden tapahtumia. Voi olla, että olet muistellut tuota samaa unta menneisyydessäsi, ja niinpä se on jo kerran tallentunut pitkäkestoiseen muistiisi ja nousee helposti uudelleen mieleen. Ei ole täysin poissuljettua, että uniin sekoittuu myös itse keksittyjä tapahtumia – siis sellaisia, jotka poikkeavat unesta, jonka todella olet nähnyt. Muisti ei nimittäin toimi kuten videonauhuri, vaan aina kun vanha muisto aktivoidaan, se tallentuu ikään kuin uutena versiona. Tulkintamme ja elämäntilanteemme värittää muistoja.

Kerrot, että unet ovat miellyttäviä. Syy niiden muistamiselle voi olla nimenomaan tunnejäljessä. Siinä missä arkipäiväinen usein unohtuu, tunne jättää jäljen.

Unien muistamista voi harjoitella. Varaa aamulla muutama minuutti ennen kuin nouset, pidä silmät kiinni ja mieti, näitkö unia. Idea on, että lyhytkestoiseen muistiin tallentunut uni aktivoidaan mietiskelemällä ja tallennetaan sitten pitkäkestoiseen muistiin. Treenaamalla tätä taitoa alat muistaa enemmän unia sekä niiden yksityiskohtia.