#Metoo-keskustelut ravistelevat nyt alakulttuureja. Jo 1960-luvun hippikommuuneista nähtiin, etteivät vaihtoehtopiiritkään ole turvassa valtakulttuurin ongelmilta.

Kuluneilla viikoilla Instagramista on lähtenyt liikkeelle kohu, joka on johtanut #metoo-keskustelujen paljastumiseen eri alakulttuuripiireistä. Häirintää esiintyy niin punkkareiden kuin hippien joukossa.

”Make Punk Safe Again”, luki häirintätapauksia ilmiantavan punkstoo-Instagram-tilin slogan. Musiikkitoimittaja Mervi Vuorela huomautti Facebook-päivityksessään, että again-sana on tässä yhteydessä turhaa haihattelua. Mitään punkkareiden kulta-aikaa ei ole koskaan ollut. Ennen ei ollut paremmin. Todennäköisesti menneet vuosikymmenet kestävät päivänvaloa heikosti.

Häiritsevintä paljastuksissa on se, että niin hipit kuin punkkarit ymmärtävät olevansa rauhan ja rakkauden asialla. Ideologiaan usein kuuluu aseistakieltäytyminen, vegaaniruoka, yhteisöllisyys ja tasavertaisuus. Alakulttuurin piireissä pyörii miehiä, jotka kutsuvat itseään feministeiksi. Miksi sitten niissä esiintyy nuorten naisten häirintää, rasismia, hyväksikäyttöä, jopa raiskauksia?

Yhden näkökulman tarjoaa tieto siitä, ettei olemassa olevaa yhteiskuntaa voi paeta vaihtoehtomaailmaan. Kun valtakulttuuri ei ole pitänyt häirintää vakavana ongelmana, ei siihen ole osattu puuttua alakulttuureissakaan. Ilmiö on tuttu kulteista ja 1960-luvun vastakulttuureista.

Mediahistorioitsija Fred Turner kirjoittaa teoksessaan From Counterculture to Cyberculture San Franciscon epäpoliittisesta hippieetoksesta ja kybernetiikasta, joka loi myös pohjan Piilaakson yritysetiikalle. Kertomus hippien kanssa hengailleesta Apple-yhtiön edesmenneestä perustajasta Steve Jobsista on usein toisteltu ja jopa ihailtu osa Piilaakson alkuvaiheen mytologiaa. Turner kuitenkin käsittelee kyberkulttuurin utopioita kriittisemmin.

Monet 1960-luvun lopun vastakulttuurit haastoivat protestanttisen työetiikan ja perhekeskeisen elämäntyylin. Tilalle tuli individualismin, vapauden ja itseilmaisun ihannointi. Tietokoneita ja nykymuotoisen internetin rakenteita kehittänyt yrittäjä Stewart Brand innoittui kommuuneista ja lsd:stä. Nuo keksinnöt auttoivat häntä oivaltamaan, että käytösmallit olivat keinotekoisia ja uudelleenmuotoiltavissa.

”We are as gods and might as well get good at it”, kuului Brandin tunnettu lause.

Me olemme jumalten kaltaisia ja meistä pitäisi tulla hyviä siinä. Kyse on periaatteessa naiivista jumalharhasta, johon lopulta sortui lähes koko Piilaakso: että maailma muuttuisi paremmaksi, kunhan jokainen meistä kehittää tietoisuuttaan ja levittää informaatiota vapaasti.

Kommuunit pyrkivät luomaan malleja uudenlaisille yhteiskunnille. Niiden jäsenet uskoivat, ettei yhteisöissä ilmeneviä ongelmia tarvitsisi käsitellä luutuneissa instituutioissa. Avoin kommunikaatio ja tunteiden jakaminen tiedostavien ihmisten kesken riittäisi.

Monet kommuunikokeilut kestivät vain hetken aikaa, koska niissä ilmeni samankaltaisia ongelmia: Työnjako ei tapahtunut tasaveroisesti. Kun valta ei periaatteessa kuulunut kenellekään, se keskittyi karismaattisille ja manipuloiville henkilöille. Usein he olivat valkoisia miehiä. Naisten kontolle jäi ylläpitävä toiminta, ruuanlaitto ja lastenkasvatus.

Päätöksentekoa demokratisoimaan tarkoitetut toimenpiteet, kuten nopanheitto, osoittautuivat kosmeettisiksi. Ne hämäsivät entisestään sitä, millaisilla mekanismeilla valta kasautui tietyille tyypeille ja miten nuo henkilöt käyttivät valtaansa väärin. Lopulta siellä, minne vallitsevan kulttuurin arvoja paettiin, toteutui sen konservatiivinen painolasti kahta kauheammin.

Viime vuosien #metoo-keskuskustelut ovat osoittaneet, etteivät liberaali demokratia ja oikeusvaltio tähän mennessä ole kyenneet ratkaisemaan seksuaalista häirintää ja vähemmistöjen sortoa.

Ehkä olemme keskellä valtavaa murrosta, joka muuttaa koko kulttuuria empaattisemmaksi ja tietoisemmaksi vajavaisuuksistaan. Moni heteromies julistaa nyt somekanavissaan, että miesten pitää muuttua.

Yksi kyynistävä tekijä tänä päivänä käytävässä keskustelussa kuitenkin on. Sitä käydään alustoilla, jotka ovat syntyneet Piilaakson ideologioiden pohjalle. Tarinat, keskustelut ja julistukset ovat paitsi kansalaiskeskustelua, myös polttoainetta, joilla sosiaalisen median jättiyritykset käärivät voittoa itselleen. Mikäpä keräisi huomiota paremmin kuin tunteellinen spektaakkeli, joka hyödyntää sellaisia aiheita kuten seksiä, väkivaltaa ja ihmisten henkilökohtaisimpia kokemuksia?

Kuten internet-esseisti Carmen Hermosillo näki jo 2000-luvun alussa (käännös on omani):

Kyberavaruus on musta aukko. Se imee energian ja persoonallisuudet itseensä, ja esittää ne uudelleen spektaakkelissaan. Yritykset hyödykkeistävät ihmisten yhteydenpidon ja tunteet, ja yhä pahemmin me hukumme kyberavaruuden spektaakkeliin.

Kommunikaatio tuo ongelmat ihmisten tietoisuuteen, mutta jonkin ilmiön tiedostaminen on vasta alku kulttuurin muutokselle.