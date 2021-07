Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Terve taas, lukijat, tässä Torsti. Pari viikkoa sitten palstalla käsiteltiin vesireittejä Suomen sisämaahan, ja palstanpitäjänne tumpeloi karttojen kanssa oikein urakalla. Moni lähetti toruvaa postia. Oulujoen ensimmäinen voimala ei nimittäin ole Muhoksella vaan Oulun keskustassa kiinni oleva Merikoski, jota pidemmälle jokea eivät Perämereltä pääse kuin kalat.

Toinenkin tohelointi mahtui vastaukseen. Pisin vesilain mukainen väylä ei vie Kiuruvedelle Iisalmeen, vaan Iisalmeen ja siitä vielä seuraavaan kaupunkiin, joka on nimeltään Kiuruvesi.

Toinen kysymys käsitteli autojen keuloja. Juhani Koskinen kirjoittaa, että autojen keulakoristeet vasta vaarallisia olivatkin, kunnes ne kiellettiin. EU:ssa säädettiin vuonna 1974 direktiivi, jonka mukaan yli sentin korkuisten keulakoristeiden on taivuttava tai joustettava. Esimerkiksi uusissa Rolls-Royce-autoissa keulakoriste vetäytyy iskun kohdatessaan konepellin sisään.

Olen toivonut viikko viikon perään Lauantain toivottuihin erästä kaunista kappaletta, mutta turhaan. Olen ruvennut epäilemään, onko toiveeni toivoton. Onkohan toiveen läpimeno yhtä vaikeaa kuin lottovoiton saaminen? Olisi myös mielenkiintoista tietää, kuinka moni toive ylipäätään toteutuu. Onko helpompaa voittaa lotossa kuin saada toivelaulu radioon?

– Toivonsa menettänyt toivoja

Yleisradio on lähettänyt Lauantain toivottuja vuodesta 1935 lähtien. Toivekonsertin rakenne on pysynyt aina samana: ensin klassista ja sitten populaarimpaa musiikkia vuosikymmenittäin kohti nykyaikaa.

Kaikki kappaleet ovat yleisön toivomia. Viikossa toiveita tulee noin sata. Kun tunnin ohjelmaan mahtuu 12–14 kappaletta, satunnaisotannalla toiveen läpimenon todennäköisyys olisi runsaat kymmenen prosenttia – mikä on yli kymmenen kertaa parempi kuin saada Lotossa neljä oikein.

Todennäköisyyttä voi tietenkin parantaa sopivilla toiveilla. Tikkaremmin yleläinen kertoo, ettei mikään toive ole toivoton niin kauan kun kappale sopii Yle Radio 1:n yleiseen musiikkilinjaan. Metallia tai vastaavaa rankkaa musiikkia ei siis soiteta, mutta muuten tyylilajeilla ei ole väliä.

Todennäköinen syy toteutumattomalle kauniille toiveelle on, että kappale on kuultu ohjelmassa noin vuoden sisään, jolloin sitä ei soiteta uudelleen. Saarenmaan valssi kuullaan siis kerran kesässä.

Ylivoimaisesti eniten pyydetään 1950-luvun viihdemusiikkia ja 1960-luvun poppia, musiikkia ohjelman suurimman kuuntelijajoukon nuoruudesta, joten sitä on suhteessa vaikein saada läpi.

Jos osumatodennäköisyyden haluaa maksimoida, kannattaa käyttää hyväksi ohjelman sivistysperinnettä. Viikoittaisen toivelaulupaketin on oltava mahdollisimman monipuolinen eikä mikään hittiparaati: eri vuosikymmeniä, tyylilajeja, musiikkikulttuureita ja laulukieliä.

Kannattaakin siis toivoa lauluja vaikkapa saksaksi, ranskaksi tai italiaksi mieluummin kuin suomen- tai englanninkielistä musiikkia. Koska miesten tekemä musiikki painottuu toiveissa, myös naissolisti parantaa läpimenon mahdollisuuksia.

Yleensä kummimmatkin toiveet saadaan kaivettua jostakin. Suuri osa niistä löytyy Ylen levystöstä, mutta silloin tällöin levystön digipäivystäjä metsästää kappaleita kissojen ja koirien kanssa internetin musiikkikaupoista tai digitoi biisejä vanhoilta savikiekoilta.

Silti ohjelman toimittaja on viikoittain ihmeen äärellä: miten kukaan on edes tiennyt näin harvinaisesta ja hienosta kappaleesta.

Törmäsin kuvaan tulivuoren suusta, joka oli täynnä kuumaa laavaa ja jonne oli lennätetty dronekamera. Se suggeroi minut kuvittelemaan olevani hohtavan sulan kiviaineksen sisällä. Miten maan uumenista tuleva tiheä kappale voi kuumetessaan muuttua valoa hehkuvaksi?

– Sami

Purkauksien hehkun aiheuttaa elektromagneettinen säteily. Kaikki kappaleet, joiden lämpötila on yli absoluuttisen nollapisteen, lähettävät lämpösäteilyä. Säteilyn aallonpituuksien jakauma riippuu kappaleen lämpötilasta. Esimerkiksi eläimet lähettävät infrapunasäteilyä yleensä enemmän kuin ympäristönsä, joten niitä voi havaita pimeässä infrapunakameralla.

Mitä kuumempi esine on, sitä enemmän se säteilee. Samalla lisääntyy lyhyempien aallonpituuksien osuus säteilyn kaikista aallonpituuksista. Infrapunasäteilyä lyhyemmät aallonpituudet säteilevät näkyvän valon alueella. Sen pisimpiä aallonpituuksia taas ovat punaisen värin aallonpituudet. Kun kappale on tarpeeksi kuuma, se alkaa näkyä silmiimme punahehkuisena, koska lämpöliikkeestä johtuva säteily alkaa sisältää tarpeeksi punaista valoa.

Lisäksi kannattaa huomata, että syvältä maan sisuksista tuleva magma on oranssina hehkuvana viileimmillään. Todella kuuma ja kiinteä kiviaines, josta maapallo suurimmilta osin koostuu, on sulanut magmoiksi. Magma on verrattain kevyttä ympäristöönsä nähden ja kohoaa siksi maanpintaa kohti. Kohotessaan sulat magmat jäähtyvät entisestään ja alkavat kiteytyä, mutta harvemmin kokonaan. Maanpinnalle purkautuessaan ne synnyttävät kauniita ja kunnioitusta herättäviä tulivuorenpurkauksia.

Niin kutsutussa Draper-kohdassa eli yli 525 asteen lämpötilassa säteilyssä on jo nähtävissä oleva määrä näkyvää valoa. Islannin basalttiset magmat ovat jopa 1100-asteisia, ja näin ollen ne hehkuvat todella komeasti.

