Taiteessa on aina ollut tuomiopäivän profeettoja, joiden missio on pelastaa ennen kaikkea itsensä, kirjoittaa kolumnissaan toimittaja ja kulttuurialan viestintäyrittäjä Suna Vuori.

Suna Vuori

Yle julkaisi huhtikuussa nettisivuillaan aiemmin laulajana tunnetun, nykyisin taide-elokuvia tekevän Anna Erikssonin lyhyen haastattelun, jonka äänenpainot herättivät huomiota. Eriksson puhui suurin sanoin kapitalismin pelureista ja taiteilijoiden antautumisesta ilman taistelua.

”Elämme hirvittäviä aikoja. Kulttuurimme ei ole koskaan ollut vastaavassa aallonpohjassa. Enkä usko, että sieltä enää noustaan.”

Tämä oli kuitenkin vasta lämmittelyä. Toukokuussa Erikssonia haastateltiin samalla agendalla Yle Radio 1:een, ja kaksi päivää myöhemmin Veikkaus julkaisi henkilöhaastattelun, jossa taiteilija kuvattiin dominamaisena ”modernina noitana”. Kesäkuussa myös Helsingin Sanomat tarttui Erikssoniin.

Kaikissa haastatteluissa kävi selväksi, että Eriksson on hyvin, hyvin vihainen. Ja miksi? Siksi, että vakavasti otettava taide on hänen mukaansa menettämässä merkityksensä.

Erikssonin ulostulot vastasivat ärsytysherkän media- ja kulttuurikuplan sometarpeisiin, vaikka taiteilija itse ajatteli varmaankin olevansa ristiretkellä aidon taiteen puolesta.

Jotkut taiteentekijät komppasivatkin häntä – ”Je suis Anna Eriksson” –, mutta varsin moni tuntui olevan väitteistä ärsyyntynyt tai vähintäänkin ihmeissään. Taideyleisössä haastatteluita jaettiin ja kommentoitiin melkoisen innokkaasti, koska se, mitä Eriksson sanoi, tuntui oikealta.

Ymmärrän Erikssonin turhautumisen erittäin hyvin ja pidän hänen esittämäänsä tyhjyyden ja toisaalta tasapäistämisen kritiikkiä pitkälti aiheellisena. Taide, jolla halutaan puhutella kaikkia, ei puhuttele lopulta juuri ketään.

Taiteen sisältöjen ja tavoitteiden sijasta taiteilijaan keskittyvää julkisuutta on paljon. Ja vaikka siihen olisi huomio- ja markkinatalouden takia syynsä, taiteen liikkumatila yhteiskunnassa on käymässä varsin ahtaaksi. Pandemia-ajan kokoontumisrajoitukset ja taiteen tulevaa rahoitusta koskevat poliittiset päätökset ovat tehneet kulttuurialan vähäisen arvostuksen varsin konkreettisesti näkyväksi.

Anna Eriksson myös ui nykyisessä inklusiivisuuskeskustelussa tarkoituksella vastavirtaan, kyseenalaistaa taiteilijoiden pakkobrändäämistä ja markkinoinnin viihtymiskärkiä.

En kuitenkaan saa oikein otetta Erikssonin yleistyksistä sen enempää kuin siitä, mihin hän tykillään tähtää. Useassa haastattelussa mainittujen, ihmiskuntaa tyhmentävien älylaitteiden ”teknologiseen uusfasismiin”, ok, mutta taiteessa?

Puhutaanko estetiikasta ja käsittelytavoista vai teosten aiheista ja sisällöistä? Taidekoulutuksesta, taiteilijoiden motiiveista vai taideinstituutioiden toimintaedellytyksistä? Merkitysten ohenemisesta vai tulkitsijoiden tietämättömyydestä? Kaikesta voisi ja kannattaisi keskustella.

Haastattelujen perusteella jotakuinkin kaikki tämänhetkisessä taidemaailmassa on Erikssonin mielestä päin helvettiä – paitsi se, mitä auteur Anna Eriksson tekee (auteur on ranskaa ja tarkoittaa luojaa, omaehtoista tekijää).

Vaatii aika kovaa pokkaa asettaa oma taiteensa – jota on vasta vähän – jalustalle ja taidekäsityksensä normiksi ja väittää kaikkea muuta vääräksi tai vahingolliseksi. Erikssonin on kuitenkin annettu laukoa sokkona ”Kaikki taidekentällä on kertakaikkisen mitäänsanomatonta” -lausuntojaan ja haukkua muun muassa näyttelyitä, joita hän ei ole edes nähnyt.

Tässä ei ole sinänsä mitään uutta. Menneinä vuosikymmeninä, etenkin 90-luvun lopussa, vastaavia julistuksia purskauttelivat etupäässä omasta lahjakkuudestaan häikäistyneet miehet. Emmekä me toimittajat aina silloinkaan osanneet vaatia perusteluja, tarkennuksia, kirkkaampaa analyysiä tai konkreettisia esimerkkejä.

On vaikea välttyä ajattelemasta Erikssonia eräänlaisena taiteen herännäisenä. Hän on tehnyt haastatteluissa varsin selväksi, mitä ajattelee menestyksekkäästä iskelmäurastaan (pelkkää paskaa), ja nyt hän haluaa arvostusta eurooppalaisissa taide-elokuvapiireissä.

Siirtymä on iso, ja Eriksson kokee ehkä tarvitsevansa muodonmuutokseen järeitä aseita. Mutta tarkkuus kärsii.Ehkä hän kokee tarvitsevansa tähän muodonmuutokseensa järeitä aseita, mutta tarkkuus kärsii.

Taiteesta yhteiskunnallisena vastavoimana paasatessaan Eriksson on kuin kaikkitietävä taideopiskelija. Eriksson on ehkä laskenut kaiken taiteen varaan vain huomatakseen, että suurin osa siitä ei olekaan kiinnostavaa. Syvästi pettyneenä hän heiluttaa leimakirvestä välittämättä siitä, mihin osuu. Yhdellä iskulla kaikki taide, toisella taiteilijat, kolmannella museot ja muut. Munatonta roskaa!

Monet Erikssonin väitteistä ovat ristiriidassa sen kanssa, miten hän itse toimii.

Hän kritisoi mediaseksikkyyttä, vaikka antaa haastatteluita, jotka ovat sitä itseään. Hän julistaa olevansa elitisti mutta puhuu epämääräisesti ja tunteenomaisesti, siis kuin populisti.

Hän ilmoittaa ihailevansa muinaisen ARS95-näyttelyn spermablenderiä, vaikka todellisuudessa hänen taide- ja taiteilijakäsityksensä on häpeämättömän romanttinen – harvoille avautuvaa neroutta, taiteen mysteeriä ja myyttistä taiteilijaa ihannoiva.

Kuitenkin juuri tässä on luullakseni jotain, mikä myös vetoaa ihmisiin. Ikään kuin kyseiseltä taiteilijalta puuttuisi itsesuojeluvaisto! Eihän kukaan nykyään puhu noin, kokonaan vailla (itse)reflektiota! Hän etsii totuutta!

Hesarin haastattelussa taiteilija totesi, että emme ole nähneet vielä mitään.

Siltä vähän vaikuttaa. Anna Eriksson Auteur -nimisellä Facebook-sivulla 23. kesäkuuta julkaistussa tekstissään hän puhuu saarnaajan paatoksella opetuslapsilleen totuudesta:

”Teille tullaan sanomaan, ehkä sanotaan jo, että elätte menneessä, että olette negatiivisia, että totuus on relatiivinen. Nämä ovat kieltäjien ja vastuunpakoilijoiden lauseita. Heidän palkintonsa on hetkellinen. Teidän, ikuinen.”

Taidekriitikoita syytetään usein uusien messiaiden etsimisestä. Ehkä Eriksson haluaa olla seuraava sellainen?