Poptähti Antti Tuisku ja huippuhiihtäjä Krista Pärmäkoski ovat treenikaverit. Kaksikkoa yhdistää lähes loputon menestyksen tavoittelu.

Antti Tuisku on täysin keskittynyt suoritukseensa.

Maantiepyörä kiitää pitkin Costa Blancan maastoja Kaakkois-Espanjassa. Tuiskun kakkoskoti sijaitsee lähistöllä, Torreviejan kaupungissa. Alue on oivallinen kestävyysharjoitteluun, sillä alue on rauhallinen. Pyöräily on lähinnä tasaista ketjunpyöritystä maantien reunassa. Maisemassa vilisee pikkukyliä ja kauempana vuoret.