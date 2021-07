Kirjameri roskalavalla on kuohuttanut tällä viikolla Tampereen yliopistolla. Pelko kirjaston lakkauttamisesta oli väärä hälytys — vielä.

kymmenen vuotta sitten ajatus yliopistosta, joka vakavissaan suunnittelee luopumista kirjastoistaan, kuulosti nihilistiseltä Ihmebantu-tv-sarjan sketsiltä. Mutta nyt elämme juuri sellaisessa maailmassa.

Tampereen yliopistossa on käynnissä selvitys, voisiko yliopisto lakkauttaa sen suurimman kirjaston, Linna-kirjaston. Päätöksiä ei ole tehty.

Tällä viikolla tamperelaiset opiskelijat ovat kuitenkin julkaisseet sosiaalisessa mediassa ahkerasti kuvia Linna-kirjaston pihalta, jossa roskalavat notkuvat akateemista kirjallisuutta. Kirjastoa puolustavan Linnasta ei luovuta -liikkeen mukaan jopa 17 000 kirjaa olisi saateltu matkalle tuhoa kohti.

Yliopistolta on vakuutettu, että kirjalavoissa on kyse kokoelmien hoidosta eikä ennakoivasta toimesta kirjaston lakkauttamiseksi. Silti roskalavoista on tullut hetkessä pateettinen symboli sekä Linna-kirjaston lakkautuspohdinnoille että laajemmin sille uudistushypelle, joka yliopistomaailmassa nyt puhaltaa.

Tilat ovat ihmisiä, eivät seiniä varten, julistaa Tampereen yliopisto, jonka kampuskehitysstrategiassa Linna-kirjastosta luopuminen on yksi säästökohde. Siitä ei yliopiston strategiassa tai muuallakaan kuitenkaan puhuta, että yliopistokentän uudistusvimma ei kurita vain tiloja, vaan myös tietoa, tutkimusta ja opetusta.

Strategiassa toistuvat sanat digitalisaatio, käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus, ekologisuus ja kestävyys. Juuri näihin arvoihin yliopisto vetoaa, kun se suunnittelee leikkaavansa myös neljänneksen opiskelijoiden ja tutkijoiden työskentelytiloista. Tutkijoiden työtilat korvataan monikäyttöisillä oppimisympäristöillä.

”Fyysiset, digitaaliset ja sosiaaliset kampusympäristöt sulautuvat saumattomasti yhteen tarjoten uudenlaisia, kestävää kehitystä edistäviä tapoja oppia, tutkia ja työskennellä”, strategiassa vakuutetaan.

Uudistusvimman aalloista toinen esimerkki on Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta, jossa etenkin taiteiden tutkimusten laitoksen alasajosta on puhuttu niin pitkään, että harva enää jaksaa järkyttyä sen uusimmista käänteistä. Tänä vuonna esimerkiksi Kiinan ja Japanin kielen professuurit on yhdistetty, vaikka kielillä ei ole juuri mitään yhteistä.

Paitsi yliopistolla myös muualla yhteiskunnassa on käynnissä Piilaaksosta käynnistynyt murros, jonka lopputuloksia ja vaikutusten laajuutta voi vasta vain arvailla. Kehityskulku on parhaiten nähtävissä työpaikoilla, joissa tiloja edelleen raivataan läpinäkyviksi monitoimitiloiksi, vaikka avokonttorityöskentely useiden tutkimusten mukaan kuormittaa suurta osaa ihmisistä.

Facebookin perustaja Mark Zuckerberg sanoi vuonna 2010, ettei yksityisyys tule kiinnostamaan ihmisiä enää tulevaisuudessa. Ajatus omasta kubiikkelista, jossa työpisteen ympärillä ovat omat sermit, tuntuu viimeistään yli vuoden kestäneen etätyön jälkeen 1990-lukulaisen nostalgiselta.

Digitalisaatioprosessissa hapertuvat yksityisyys ja työrauha. Mutta Linna-kirjaston lakkautuspohdinnat osoittavat, että kun vanhoja rakenteita uudistetaan yritysmaailman ehdoilla, sellaiset asiat kuin sivistys ovat myös lopulta kulueriä, jotka on parempi räjäyttää pois tai heittää roskikseen, jotta organisaatio saisi tuottavuus- ja vastuullisuusluvut näyttämään paremmilta.

Mutta kuka valitsee ja millä perustein, mikä tieto on tulevaisuudessa arvokasta ja mikä turhaa? Uudistuksissa voi vahingossa tuhoutua valtava määrä tietoa, historian ymmärrystä, kauneutta ja taidetta.