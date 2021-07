Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät, toivottavasti kesä on kohdellut teitä hyvin. Viimeksi oli puhetta siitä, miksi unet palaavat mieleen tietyissä tilanteissa. Kaarina kirjoittaa:

”Olipa mielenkiintoinen tieto, että kun tekee jotain rutiinityötä, mielellä on mahdollisuus vaellella vapaasti. Usein pelaan pasianssia, kun on fiilis, että haluan vähän huokaista ja pistää aivot narikkaan. Olen jo pidempään ihmetellyt, miksi silloin mieleen tulvivat kaikki lapsuuden ja nuoruuden laulut, kuten vaikkapa ’Talvella Talikkalan markkinoilla ja kesällä Tampereella’ tai ’Hiekka vain, unen valkoinen hiekka vain’. Siis pasianssi on näköjään oikeasti rentouttavaa (kunhan vain saa sen lopetettua säällisessä ajassa)! Kun pitää marja- ja sienimetsässä laulaa karhujen karkottamiseksi (mieheni on jo kaksi kertaa kesämökkimme lähellä törmännyt karhuun), pitää keksimällä keksiä, mitä laulaisi.”

Korona-aikana olen seurannut läheisten reaktioita koronaan ja pohtinut sitä, miksi koronaa lähes hysteerisesti pelkäävä ihminen ei ole valmis tekemään elämäntapamuutoksia pienentääkseen riskiä sairastua vakavasti? Lähipiirissäni on useita 40-vuotiaita naisia, joilla on reippaasti ylipainoa, verensokerit koholla ja liikunta minimissä. Perhe- ja työtilanteet sallisivat liikunnan ja terveellisemmän elämän, mutta kiinnostusta ei ole. Miksi pelko saa välttämään kontakteja ja ottamaan rokotuksen mutta ei muuttamaan elämäntapoja?

– Anne Vantaalta

Kun ihminen kovasti pelkää, hän ei käyttäydy rationaalisesti tai pysty suunnitelmalliseen toimintaan, kertoi minulle psykologi Riikka Turku. Silloin aivoista aktivoituvat loogista päättelyä säätelevien osien sijaan tunne-elämää säätelevät osat.

Koronaviruksesta ahdistunut ihminen käyttäytyy juurikin kuvaamallasi tavalla: hän karttaa ihmisjoukkoja, mitä kutsutaan ammattitermein välttämiskäyttäytymiseksi. Hän ottaa rokotteen, mitä taas kutsutaan turvakäyttäytymiseksi. Joitakin helpottaa pelkkä välttämiskäyttäytyminen eli kotona pysyminen. Joskus ahdistus ilmenee tunteena siitä, että pää on ihan tyhjä. Sellainen taas voi lamauttaa ihmisen täysin.

Kovin ahdistuneena ihminen ei pysty tekemään pitkällä aikavälillä niitä lukuisia arjen pieniä tekoja, joita elämäntapamuutokset edellyttävät. Eikä se ole stressaantuneena edes suositeltavaa – ne, jotka pelon motivoimana yrittävät muuttaa elämäänsä, tekevät usein aika epätoivoisia ratkaisuja. Elämäntapamuutoksesta tulee pikakuuri, joka ei kanna kovinkaan kauas. Muutos ei onnistu, ja syntyy noidankehä, jonka myötä ahdistus ja stressi vain kasvavat.

Kysyjän näkökulmasta ystävien elämä voi näyttää tasapainoiselta, mutta elämäntilanteen kokeminen on hyvin subjektiivista.

Toinen ihminen ei oikeastaan voi arvioida toisen jaksamista. Vaikka ystävä ulkoisesti näyttäisi tasapainoiselta, todellisuus voi olla toinen. Epidemia on yleensäkin kohdellut työssä käyviä hyvin eri tavoin. Osan taloudellinen tilanne ei muuttunut lainkaan, ja heille voi olla helppoa kampanjoida vaikkapa tupakan vähentämisen puolesta, niin että sairastumisriski alenisi. Monelle ajat ovat kuitenkin entistä epävarmemmat, ja huoli lamaannuttaa.

Maailmanlaajuinen pandemia ei yksinkertaisesti ole kovinkaan suotuisa hetki tehdä elämäntapamuutoksia, jotka usein vaativat tasapainoa ja elämänhallintaa.

Onko ilmastonmuutos syynä lämpimään kesän alkuun? Vieläkö kesät jatkossa lämpenevät lisää?

– Pajupuu

Kyllä ja kyllä – tosin on muistettava, että vuodenaikojen lämpötilat vaihtelevat vuosittain, eikä yksi kesä kerro pitkäaikaisesta lämpenemisestä. Kesän keskilämpötilat nousevat eri skenaarioiden mukaan kolmesta viiteen asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Tulevaisuudessa kesän kuumat jaksot lisäksi pitenevät, ja esimerkiksi vuoden 2010 kuuman heinäkuun kaltaisia kesäjaksoja tullaan kokemaan enemmän.

Jos kasvihuonekaasupäästöjen kasvu jatkuu tätä menoa, Suomen keskilämpötilat voivat nousta jopa kuusi astetta tämän vuosisadan aikana. Se tarkoittaisi, että Suomen lämpötilat vastaisivat 2080-luvulla Unkarin lämpötiloja, ilmenee Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Jos päästöjä saadaan rajoitettua todella tehokkaasti, saatamme pystyä hillitsemään lämpenemistä ja pienentämään tuota lukua kahteen asteeseen.

Suomessa ilmastonmuutos tulee kuitenkin lämmittämään talvia enemmän kuin kesiä. Talvet voivat lämmetä jopa kaksinkertaisen määrän kesiin nähden.

Lämpötilat tulevat nousemaan pohjoisilla alueilla, kuten Suomessa, enemmän kuin muualla. Tämä johtuu siitä, että pohjoisella pallonpuoliskolla on enemmän maa-alueita, jotka lämpenevät meriä voimakkaammin. Lisäksi lumi- ja jääpeitteet kutistuvat eivätkä siten heijasta auringonvaloa takaisin avaruuteen yhtä tehokkaasti. Jäättömät meret päästävät lämpöä ilmakehään, ja lämmenneen ilmakehän vesihöyrypitoisuus kasvaa. Pilviä muodostuu enemmän, eikä lämpö tästäkään syystä pääse karkaamaan avaruuteen.