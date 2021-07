Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät, toivotan teille mitä ihaninta heinäkuuta! Tällä kertaa menemme suoraan kysymyksiin.

Olen tässä hiljattain aloittanut lintuharrastuksen, ja vaikuttaa siltä, että linnuilla on joitakin lajikohtaisia päivärytmejä. Monet lajit tuntuvat häviävän muutamiksi tunneiksi ja palaavat sitten takaisin. Ruoan hankkiminen vie varmasti paljon aikaa ja energiaa, mutta onko linnuilla jokin tietty lounasaika vai syövätkö ne milloin vain sattuvat löytämään ruokaa tai ovat nälkäisiä?

– Pulmunen

Öisin aktiivisia lintuja lukuun ottamatta linnut syövät oikeastaan kaikkina vuorokauden aikoina. Aikataulut vain vaihtelevat lajikohtaisesti. Turun lintutieteellisen yhdistyksen lintuhavaintojen aluevastaava Kim Kuntze osasi kertoa asiasta tarkemmin.

Yöaktiivisilla lajeilla päivärytmi on selkeä. Esimerkiksi pöllöt ja kehrääjä saalistavat vain yöaikaan. Laululinnut, kuten mustarastaat, satakielet ja talitiainen, taas keskittyvät aikaisin aamulla laulantaan ja vasta myöhemmin ruokailuun. Kiihkein lauluaika on silloin, kun tuuli on heikoimmillaan ja ääni kantaa kauimmas. Tuo hetki on pyhitetty ihan vain sirkutukselle: sen tarkoituksena on löytää kumppani tai merkitä ja puolustaa reviiriä muita oman lajin edustajia vastaan, suojella hautovaa puolisoa tai kotia ylipäätään.

Matoja syövät lajit, kuten vaikkapa rastaat, toimivat käytännönläheisesti: syöminen tapahtuu aamukasteen aikaan, kun maassa on yön jäljiltä kosteutta ja matoja löytyy eniten.

Petolinnut taas tarvitsevat lämpimiä ilmavirtauksia, joiden yllä ne kaartelevat saalistaessaan. Tämä onnistuu parhaiten, kun aurinko on kunnolla noussut ja ehtinyt tosissaan lämmittää maata.

Pääskyt lähtevät lentoon mieluiten silloin, kun ötökätkin ovat jo liikkeellä. Aamuisin pääskyt istua kököttelevät katoilla tai räystäillä.

Kuntze kertoo huomanneensa, että vesilinnut, kuten useimmat sorsat, ovat aktiivisimpia ilta- ja aamuhämärässä. ”Silloin ne ruokailevat avovedessä, kun taas päivisin niitä näkyy nukkumassa kasvillisuuden seassa. Tiedä sitten, onko kyse saalistuksen välttämisestä.”

Kuulemma myös pikkulinnuille päivän passiivisin hetki on se kuumin – tai ainakaan niitä ei silloin tavata näkyvillä paikoilla.

Itse pohdin, miksi lokit kirkuvat kesäisin ikkunani takana aina aamuyöstä kello kolmen aikaan. Uumoilin, että kaupungin rytmi tarttuisi lintuihinkin, jotka voivat ruokailla mihin aikaan vain, kun roskikset ovat pullollaan tähteitä.

Kuntze kuitenkin kertoo, että lintujen aamu alkaa jo aikaisin aamuyöstä.

”Lokit siellä kailottavat reviiriään, parvilinnut ja pariskunnat kommunikoivat toisilleen.”

Työni ja sosiaalisen luonteeni vuoksi tapaan paljon ihmisiä ja tutustun helposti. Juttelen lähes kaikille sujuvasti melkein mistä tahansa aiheesta ja tarjoudun usein auttamaan ihmisiä monenlaisissa asioissa. Luultavasti tämän vuoksi olen aika suosittua seuraa. Minut lisätään moniin Whatsapp-ryhmiin, puhelin piippaa jatkuvasti, ja kalenteri täyttyy kutsuista. Perheelleni ja läheisilleni minulla ei ole enää aikaa. Olen uupunut jatkuvasta sukkuloinnista ja jutustelusta. Omia sosiaalisia rajoja on tarkasteltava uudestaan. Pelkään kuitenkin loukkaavani ihmisiä. Kuinka voisin kieltäytyä kohteliaasti kutsuista loukkaamatta kutsujaa ja polttamatta siltoja takanani?

– Väsynyt perhonen

Ihmiset eroavat persoonallisuudeltaan siinä, miten nopeasti he uupuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ekstrovertit kaipaavat paljon vuorovaikutusta, introvertit viihtyvät pidempiä aikoja yksin.

Meillä kaikilla on kuitenkin raja, jonka ylityttyä sosialisoiminen alkaa uuvuttaa. Kommunikoiminen vaatii paljon aivokapasiteettia, tarkkaavaisuutta ja tiedonkäsittelyä.

Myös kaltaisesi ekstrovertti ihminen voi vilkkaasta seuraelämästä huolimatta kokea yksinäisyyttä ja irrallisuutta, tunnetta siitä, että todellinen yhteys puuttuu.

Jos perheelle ei jää aikaa, voivat muut menot tuntua merkityksettömiltä. Jos itsellekään ei jää aikaa, alkaa helposti ahdistaa – etenkin nykypäivänä, kun olemme tavoitettavissa kellon ympäri. Koko ajan pitäisi olla jossain, kehittää itseään tai tehdä jotain hyödyllistä. Mutta tiedätkö mitä – ei ole!

Totuta itseäsi rauhallisempaan menoon esimerkiksi päättämällä, että viesteihin ei tarvitse vastata heti. Rajaa itsellesi aikaa miettiä ennen vastaamista – näin et päädy lupautumaan mihinkään hätiköiden.

Kun vastaat, voit aivan hyvin vedota omaan jaksamiseesi. Tänä päivänä on paremmin tiedossa, että ihmiset jaksavat eri aikoina eri asioita. Etenkin näin koronaviruksen jäljiltä sosialisoiminen uuvuttaa.

Voit kontekstoida valintaasi yhteiskunnallisilla syillä: pandemia ja älypuhelin ovat uuvuttaneet sinut ja olet unohtanut levätä. Jos et syyllistä muita uupumuksestasi, en usko heidän loukkaantuvan.

Toisaalta, et ole myöskään selityksiä velkaa. Riittää, että kiität ja kieltäydyt ystävällisesti mutta selvästi. Esimerkiksi näin: ”Kiitos ilahduttavasta kutsusta, kuulostaa ihanalta. Harmi kyllä en tällä kertaa pääse mukaan. Juhlikaa minunkin puolestani!”