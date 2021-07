Helteellä ajatteleminen vaikeutuu. Aivojen plastisuus auttaa sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin.

Aivotoiminta

Onpa ihanaa, kun päästiin vihdoin elämään kunnon kesää helteineen ja rokotuksineen. En tiedä yhtään tietotyöntekijää, joka ei olisi tänä kesänä valittanut samasta ongelmasta: helteellä aivot tahmasivat kuin ajatukset olisivat kärpäsiä jotka yrittäisivät lentää hunajapurkissa. Pahimpina päivinä tuskin jaksoi Twitteriä lukea. Se, jos mikä, herättää huolta.

Tietokirjailija James Bridle varoitti jo vuonna 2018 julkaistussa teoksessaan New Dark Age: Technology and the end of the future ajattelun yleisestä sekavoitumisesta. Hänen mukaansa ilmaston lämpeneminen ja hiilidioksidipitoisuuden kasvu eivät uhkaa vain ekosysteemiä, vaan myös aivoja.

Lontoossa tehdyn tutkimuksen mukaan ilman korkea hiilidioksidipitoisuus heikentää ajattelukykyä. Nykyisellä kehitystahdilla ilmakehän hiilidioksidipitoisuus saavuttaa vuosisadan loppuun mennessä lukeman 1000ppm. Siinä kognitiiviset kyvyt laskevat 21 prosenttia. Vaikutukset jakautuvat globaalisti eriarvoisesti, kun vauraammat työskentelevät ilmastoiduissa tiloissa. Maallikko huomaa aivosumun helposti, jos on koskaan istunut kymmenten ihmisten keskellä tunkkaisessa luokkahuoneessa.

” Aivojen plastisuus tarkoittaa sitä, että myös olosuhteet, joissa ihminen elää, muokkaavat aivoja koko ajan.

Oman lisänsä tuo koronavirus. Senkin sairastaminen saattaa sumentaa ajattelua. Imperial College London on tehnyt laajan tutkimuksen, johon on osallistunut 80 000 brittiä, joista 12 000 on sairastanut jossain vaiheessa covid-19-tartunnan. Oireellisen tartunnan saaneet selvisivät päättelykykyä ja tarkkaavaisuutta vaativista tehtävistä heikommin kuin tartunnalta välttyneet. Koronaviruspandemia on ollut keskuudessamme vasta puolitoista vuotta, joten pitkäaikaisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

Flynnin ilmiön mukaan ihmiskunnan keskimääräinen älykkyys on ollut jälkiteollisena aikana kasvussa. Älykkyysosamäärän kehitykseen väestötasolla on vaikuttanut niin monipuolistunut ravinto kuin koulutuksen laatu. 1990-luvun lopulta lähtien tuo kehitys on kuitenkin kääntynyt laskuun. Onko meistä tulossa tyhmempiä? Miten selviämme tulevaisuuden haasteista, jos aivomme huononevat koko ajan?

Husin neurologian ylilääkäri Tiina Sairanen uskoo, että elämme haastavammaksi muuttuvassa maailmassa. Kysymykseen tyhmenemisestä hän suhtautuu kriittisesti.

“Enemmän pitäisi kysyä sitä, mitkä ovat ne vaatimukset, mitä nykyajassa aivoilta vaaditaan.”

Kognitiivisista kyvyistä on vaikea saada kokonaiskuvaa ilman laajamittaisia neurologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia. Aivojen plastisuus tarkoittaa sitä, että myös olosuhteet, joissa ihminen elää, muokkaavat aivoja koko ajan. Siksi vaikka Mensan palikkatestin tulokset eivät riitä kuvaamaan ajattelukykyä.

Toki kaikki ihmistä ympäröivä, niin kuin kuumuus, liikenteen häly tai vaikka hiilidioksidipitoisuuden kasvu ilmassa, vaikuttavat aivojen toimintaan, Sairanen sanoo. Se, mitä ihminen vastaanottaa hengityksen ja aistien avulla, voi vaikuttaa lopulta aivoihin. Syy-seuraussuhteiden selvittäminen on vaikeampi tehtävä.

Sairanen muistuttaa, että tietotyö keskeytyksineen kuorimittaa esimerkiksi keskittymiskykyä. Yliopisto vaatii opiskelijoita valmistumaan ammattiin yhä nopeammin, mikä lisää stressiä. Tietotyön määrä lisääntyy, eikä se tarkoita vain sitä, että ihmiset työskentelisivät entistä enemmän tietotyöammateissa. Myös koneellista työtä tekevien, esimerkiksi eri ajoneuvojen kuskien, pitää tulevaisuudessa pakertaa tietokoneilla.

“Yhä useammat saavat tulevaisuudessa työskennellä sohvan pohjalla, mutta se ei tarkoita sitä, että elämä olisi yhtään sen helpompaa.”