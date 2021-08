Kiitos taloustieteilijä Daron Acemoğlun tilastotieteellisen taituruuden, mietin politiikkaa ja historiaa uudelta kannalta seisoessani joessa.

Olihan se jotenkin epätodellinen kokemus seistä yöttömässä yössä reisiä myöten joessa. Itikatkin hetkittäin unohtuivat, kun ympärillä virtaava vesi toi mieleen rauhan.

Olin alkukesästä poikani kanssa Lapissa perhokalastuskurssilla. Koska aloitin perhoilun nollasta, oppimiskäyräni oli jyrkkä. Silti perhoni taisi olla enemmän rantakoivussa kuin joessa.

Mutta mukava joessa oli kahluuhousuissa seisoskella. Ehti miettiä kaikenlaista – kuten vaikkapa Sisilian kevään 1893 kuivuutta.

Turkkilais-amerikkalainen Daron Acemoğlu lienee tämän hetken hehkutetuin taloustieteilijä. Massachusetts Institute of Technologyn professorina työskentelevän Acemoğlun maineikkain teos on Why the nations fail?, jonka hän kirjoitti yhdessä James Robsonin kanssa. Kirja selittää valtioiden taloudellista menestystä niiden taloudellisten ja poliittisten instituutioiden toimivuudella. Acemoğlu osoittaa, että demokratia vahvistaa talouskasvua.

Kiehtovinta kirjassa on se, että Acemoğlu käyttää taloustieteen metodeja historian ja politiikan selittämiseksi. Se on politologisten tutkimusten joukossa piristävää. Tarinoinnin sijaan tulkinnat perustuvat dataan ja laskelmiin.

Viime vuonna sitten Acemoğlu julkaisi italialaisten kollegoidensa Giuseppe De Feon ja Giacomo Davide De Lucan kanssa tutkimuksen Sisilian mafian valtaannoususta ja vaikutuksista.

Vuoden 1893 poikkeuksellinen kuivuus tuhosi viljasadon eri puolilla Sisiliaa. Saaren maatyöläiset olivat jo entuudestaan kaltoinkohdeltuja, mutta kuivuuden myötä heidän asemansa heikkeni entisestään. Työläisten Fasci-järjestö järjesti eri puolilla Sisiliaa isoja mielenosoituksia.

Sisilian maanomistajat pyysivät mafiaa auttamaan työläisten mielenilmaisujen tukahduttamisessa, ja rikollisjärjestö teki työtä käskettyä. Samalla se sai vahvan aseman saaren valtapolitiikassa. Sittemmin mafian asema vain vahvistui, mikä yli vuosisadan ajan on vaikuttanut negatiivisesti Sisilian taloudelliseen kehitykseen.

Perhokalastuskurssilla istahdin moneen otteeseen joentörmälle katselemaan muita kalastajia. Kokeneet kalastajat saivat perhonsa heitettyä hämmästyttävän tarkasti juuri oikeaan pyörteeseen. Tekninen taituruus on sykähdyttävää – etenkin jos oma perho on koivussa.

Acemoğlulla riittää tilastotieteellistä taituruutta.

Tutkimusta tehdessään hänellä on aina taustalla joku matemaattinen malli. Koeasetelman avulla hän sitten testaa, onko malli empiirisesti totta.

Sisilian osalta hän hyödynsi muun muassa kyläkohtaisten sääasemien sademääriä ja poliisiraportteja. Historiallisen datan avulla hän pystyi osoittamaan empiirisesti, että kuivuus avitti mafian nousua.

Vaikka en aivan saa tolkkua Acemoğlun matemaattisista kaavoista, tutkimuksen teknistä taitavuutta ei voi kuin ihailla.

Viime viikolla Acemoğlu julkaisi taas uuden tutkimuksen.

The Making of Social Democracy: The Economic and Electoral Consequences of Norway’s 1936 Folk School Reform -tutkimuksen kirjoittajina olivat Acemoğlun ohella suomalaistutkijat Tuomas Pekkarinen ja Matti Sarvimäki sekä norjalainen Kjell Salvanes. Tutkimuksen aiheena on Norjan sosiaalidemokraattisen puolueen vuonna 1936 maaseudulla tekemä kansakoulu-uudistus.

Sinänsä aihe ei vaikuta kovin kiinnostavalta. Kiehtovaksi sen tekee taloustieteellinen metodi, joka on samantapainen kuin mafia-tutkimuksessa.

Acemoğlu ja kumppanit osoittavat, että maaseudun kouluja parantanut uudistus sementoi Norjan demareiden vallan vuosikymmeniksi eteenpäin. Aiemmin konservatiiveja äänestänyt maaseutuväki vasemmistolaistui.

Alueellisen datan avulla tutkijat näyttävät, että uudistettuja maaseutukouluja käyneet oppilaat äänestivät aikuisina demareita – kuten myös oppilaiden vanhemmat. Tutkijat osoittavat, että koulu-uudistuksesta suoraan hyötyneet äänestivät enemmän demareita kuin muut saman alueen asukkaat.

EU-komission entisellä puheenjohtajalla Jean-Claude Junckerilla on paljon toisteltu sitaatti.

Me kaikki tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta emme sitä, kuinka tulisimme sen jälkeen valituksi uudelleen, Juncker sanoi vuonna 2007 Economist-lehden haastattelussa. Sitaatilla on usein perusteltu sitä, miksi poliitikoille tuntuu olevan niin vaikea tehdä isoja rakenteellisia uudistuksia.

Norjan koulu-uudistus kuitenkin osoittaa, että Junckerin viisastelu ei aina päde.

Suomessa tuli viikko sitten voimaan laki oppivelvollisuusiän nostamisesta 18 vuoteen. Se on iso rakenteellinen uudistus, mutta se ei silti välttämättä sementoi Sdp:n valtaa hamaan tulevaisuuteen.

Tai mistäs sen tietää.

Acemoğlun ja kumppaneiden Norja-tutkimus ei sano koulu-tutkimuksensa yleistettävyydestä oikein juuta eikä jaata. He eivät lähde arvioimaan, voisiko vastaava uudistus toisena aikana toisessa maassa nostaa jonkun puolueen kannatusta. Datauskovaiset tutkijat kun eivät lähde niin vain teoretisoimaan ja tarinoimaan.

Joessa seistessäni mietin, että Francis Ford Coppolan Kummisetä-elokuvat olisivat kuitenkin varmaan jääneet tekemättä, jos Sisiliassa olisi toukokuussa 1893 satanut.

Sain perhokalastuskurssilla viikon aikana kaksi taimenta ja yhden harjuksen.

Tekisi mieli kehua retostella kaloilla, mutta pysytään silti Acemoğlun hengessä tiukasti empiriassa. Kalat olivat reippaasti alamittaisia ja jouduin päästämään ne takaisin Kairijokeen.