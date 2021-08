Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Useampi teistä rakkaista lukijoistani suutahti, kun käytin verbiä ”sosialisoida” puhekielisessä merkityksessä ”seurustella”.

Timo Niemi vitsailee: ”Historia osoittaa, että sosialisointi ei ole aivan kevyttä puuhaa. Karl Marxin innoittamana monet toki ovat innoissaan lähteneet muuttamaan tuotantovälineiden omistussuhteita, mutta voimat ovat uupuneet. Heille on käynyt niin kuin Sisko toissa sunnuntaina kirjoitti: ’Meillä kaikilla on kuitenkin raja, jonka ylityttyä sosialisoiminen alkaa uuvuttaa.’ ”

Sirkka Ruohonen kirjoittaa: ”Nuorten olen joskus kuullut käyttävän sanaa tuossa merkityksessä. Meillä vanhemmilla ihmisillä se särähtää korvaan. Entisessä Neuvostoliitossa sosialisoitiin, kun yksityisomaisuus omistajien tahdosta riippumatta siirrettiin valtiolle tai kaikkien yhteiseen omistukseen. Slangisanana sen se on määritelty tarkoittavan varastaa, viedä luvatta tai ottaa omaan käyttöön.”

Kuten palstalla on usein todettu, kieli on aina muutoksessa – sosialisoinnin uusia merkityksiä on käsitelty rakkaan Kotuksenikin sivuilla. Mutta puhekielisyys ei sovi arvokkaan päivälehden sivuille ja pyydän anteeksi arkisia karkeuksiani.

Onko ihmisten hajuaistissa suuriakin eroja? Voiko hajuaistia harjoittaa ja jos voi, miten? Mielestäni ystävilläni on paljon tarkempi nenä kuin itselläni – tästä on hyötyä kun ympäristö haisee pahalle, mutta toisaalta haluaisin tunnistaa kukkien ja puiden tuoksut.

– Hajuherne

Hajuherkkyyksissä on suuria eroja, mutta kyllä, nenäänsä voi harjoittaa!

Lukupiirini korva-nenä-kurkkulääkäri kertoi, että yleisin syy hajuaistin vaurioitumiselle ovat sairastetut virusinfektiot. Esimerkiksi influenssavirus tuhoaa hajuaistia tehokkaasti. Nenä voi olla myös synnynnäisesti heikompi ja iän myötä hajuaisti heikkenee. Säälihän se on elämänlaadun kannalta, sillä tuoksut rikastuttavat elämää ja voivat tuoda mieleen kauniita muistoja. Hajut tallentuvat aivokuorelle ja voivat pysyä siellä kymmeniä vuosia.

Hyvin, hyvin harvalla ei ole hajuaistia lainkaan. Tällaisilta ihmisiltä puuttuu hajukäämi, siis se osa aivoista, joka tunnistaa hajuja. Asian huomaa tyypillisesti vasta aikuisiällä, sillä sitä mitä ei ole ei osaa kaivatakaan. Myös isku päähän voi viedä hajuaistin: sellainen saattaa katkaista hajuhermot, jotka yhdistävät nenäkaton aivoihin.

Jos haluat treenata nenää, altista se eri tuoksuille ja opettele tunnistamaan ne. Esimerkiksi parfyymi- ja viininenät treenaavat koko ajan, ja ostettavissa on jopa erilaisia tuoksusettejä, joista nahan, tupakan ja puun tuoksuja voi erottaa. Mutta jos ei ole alunperin hyvä haistaja, niin erinomaiseksi ei tule.

Maku- ja hajuaistihan ovat yhteydessä toisiinsa, ja niinpä hajuaistia voi myös huijata paremmaksi tarjoamalla suulle virikkeitä! Siispä kiinnitä huomiota suutuntumiin ja väreihin ruoassa. Siemenet ja rouheet, kylmät smetanapallot lämpimässä keitossa, yrtit ja visuaalisesti mielenkiintoiset annokset – nämä kaikki helpottavat eri tuoksujen tunnistamista.

Olen ikäpolvea, jolle hyvät pöytätavat olivat osa henkistä perintöä, jonka kotoa sai. Mieltäni kuitenkin vaivaa pari asiaa: Miksi pitää syödä haarukan piikit alaspäin? Entä miksi veitsi katetaan lautasen viereen suora reuna ulospäin? Olisi niin paljon helpompaa lappaa ruokaa lautaselta piikit ylöspäin olevaan haarukkaan ja vaan nostaa sillä soossi suuhun, vaan niin ei meillä kotona saanut tehdä. Ei myöskään kaapia leipäpalasella lautaselta kastiketta – miksi?

– Köyhä Kulinaari

Keskiajan taitteessa pöytätavoissa tapahtui suuria muutosia. Ennen 1600-lukua veitsi ei edes kuulunut pöytään, vaikka sillä oli jo aiemmin leikattu lihaa ja kalaa. Aateliset alkoivat kattaa jokaiselle ruokailijalle omat veitset vasta tuolloin, ja laajemmin pöytäveitsi yleistyi seuraavan kahdensadan vuoden aikana. Nykyisin veitsen kattaus liittyy sekä käytäntöön että estetiikkaan: veitsen saa nostettua suoraan oikein päin käteen, terään ei satuta itseään ja kattauksen ulkoreunasta tulee siisti, suora linja.

Haarukkakin oli vielä 1500-luvulle saakka outo kapine. Sitä edelsi yksinkertaisempi syömäpiikki. Ensimmäisten haarukoiden piikit olivat suorat, eivät kaarevat. 1700-luvulla haarukka tuli jo tutummaksi ja sitä alettiin käyttää piikit alaspäin. Syy lienee, että näin haarukkaa ei tarvitse nostaa pystyyn, vaan aterin pysyy kauniisti vaakatasossa lautaselta aina suuhun saakka. Hyviin tapoihin kuului jo tuolloin, ettei välineillä sohita joka ilmansuuntaan.

Aiemmin sekä haarukat että veitset katettiin hieman vinoon niin, että nälkäisen oli helppo tarttua niihin syömävalmiina.

Ruoan lappaminen haarukan pesään on yleistynyt ruokakulttuurin laajentuessa. Esimerkiksi arkilounaan voinee kerätä haarukkaan kuten itse lystää, eikä kukaan todennäköisesti katso kieroon. Leipäpalalla lautasen putsaaminenkin yleistynee, mitä enemmän eri ruokakulttuurit tänne rantautuvat. Monissa maissa käytäntö on yleisesti hyväksytty. Meillä kielto liittyy ajatukseen, ettei sivistynyt syö käsin.