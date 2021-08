Millaisia viboja haluaisit muissa saada aikaan? Se on ajankohtainen kysymys.

The Beach Boys -yhtye lauloi 1960-luvulla saavansa hyviä viboja, ”picking up good vibrations”.

Vibraatio oli jonkinlaista tunnelman värähtelyä – ei aivan niin new age -henkistä kuin aura, tuo ihmistä tai esinettä ympäröivä säteily, mutta 1960-luvun vastakulttuuria kuitenkin.

Hipit ottivat vaikutteita 1800-luvun spiritisteiltä. He arvostivat järjen sijaan tunteita, intuitiota ja esoteerista tietoa.

Vibat on sittemmin keksitty monta kertaa uudelleen.

Apulanta-yhtye sanaili Aurinkoon-kappaleessa vuonna 1995: ”Kun sun kanssas rakastelen/ coolit vibat ravistaa mua.”

Yhdysvaltalainen poptähti Ariana Grande lauloi vuonna 2019: ”Issa mood….issa vibe...issa look...issa match….” Siis: se on tunnetila, se on viba, se on tyyli, se on täydellinen kokonaisuus.

Myös Tiktok-sukupolvi on ottanut sanan haltuunsa.

Muodikas nuoriso etsii juuri nyt kesävibojen, #summervibes, sijaan kouluunpaluuviboja, #backtoschoolvibes. Tiktokin inspiraatiokollaaseissa he esittelevät, millaisia viboja he haluavat herättää koulukavereissaan.

Esimerkiksi:

Kuvassa vanhan rahan viboja.

Vanhan rahan viboja, #oldmoneyvibes. Niitä tulee kauluspaidoista, hameista, kultakoruista, kelloista ja musiikista, joka vie amerikkalaisten yksityiskoulujen maailmaan. Yksi innoittaja on 2000-luvulla televisiossa pyörinyt Gossip Girl -sarja. Old money viittaa kirjaimellisesti siihen, että ihminen on suvusta, jolla on paljon perittyä varallisuutta, esimerkiksi oma kartano. Myös halvoilla kirppis -ja pikamuotivaatteilla voi pröystäillä old money -viboihin saakka.

Twilight-viboja.

Twilight-vibat saadaan tietysti Stephanie Meyerin Twilight-sarjaa muistuttavista asioista. Vampyyrisarjan ja -elokuvan ilmestymisestä on 11 vuotta, ja sen vibat ovat aika tavallisen näköisiä: maanläheisiä värejä, farkkuja, villatakkeja, lapasia, angstisenhaikeita katseita, #strongtwilightvibes.

Viettelijätärviboihin, #coquettevibes, tarvitaan esimerkiksi pitsiä, helmiä, kirsikoita, vaaleanpunaista satiiniyöpaitoja ja Sylvia Plathin kirjoja. Lana Del Reyn musiikistakin tuttu feminiininen retroromantiikka ei koskaan lakkaa olemasta muodissa.

On luontevaa, että viboja – siis jaettuja ja yhdessä koettavia tunnetiloja ja vaikutelmia – ilmennetään eniten juuri Tiktokissa. Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa ilmaistaan muutenkin yhteisöllisempiä tunteita kuin amerikkalaisessa Instagramissa, jossa keskitytään itsen brändäämiseen. Mutta on instassakin toki viboja.

Vibat vaihtuvat tilanteesta toiseen nopeammin kuin alakulttuurit tai identiteetti. Tämä kuvaa Z-sukupolven suhtautumista tyyliin ja tunteisiin. Harmaa villapaita tai jopa Nirvanan musiikki ei ole grungea vaan ”herättää grungeviboja”.

Vibojen logiikka on satunnaista, mutta niitä yhdistää todellisuuspako. Vibojen kliimaksi on tunne siitä, että elää elokuvassa. Sen ymmärtää. Teinit palaavat kouluun keskellä deltamuunnoksen herättämää epävarmuutta. Miksipä he eivät haluaisi paeta todellisuutta viboihin?

Etymologisesti vibat viittaavat vibrafonin värähtelyyn. Musiikki kirjaimellisesti värähtelee ilmassa.

Tiktokin tyylikoosteiden taustalla soikin aina joku biisi. Ja välillä mukaan linkitetään soittolista, joka ei edusta jotakin genreä vaan herättää tiettyjä viboja.

