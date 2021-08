Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Kielenhuolto ja pöydän kattaminen herättivät teissä ajatuksia. Tässä niistä muutama nosto. Santtu Tarvonen kirjoittaa:

”Sisko puhuu rakkaasta Kotuksestaan, joten oikeakielisyyttä sopisi odottaa. ’Kaksisataa’ on monikkomuotoinen ilmaus, joten kuinka sitä voisi käyttää kuin yksiköllistä ilmausta? Siispä: Pöytäveitsi yleistyi seuraavien eikä seuraavan kahdensadan vuoden aikana.”

Oikeassa olet, vaikka poikkeuksiakin on! Kun adjektiivi ”seuraava” edeltää lukusanaa, joskus käytetään yksikkömuotoa. Monikko lienee tässä kuitenkin luontevampi, kun on kyse suuresta luvusta.

Korsi kekoon kirjoittaa: ”Aikoinaan ruokapöydässä tuli puheeksi tuo veitsen asento. Kadettikoulun käynyt vieraani tiesi syyn. Terä koetaan yleensä uhkaavaksi, siksi se käännetään itseen päin, ystävyyden merkiksi.”

Myös kotitalousopettaja Marjukka kertoi opettavansa, ettei veitsellä osoitella naapuria.

Sitten uusien kysymysten pariin!

Yritin nautiskella kahvia ja pullaa ulkokahvilassa, mutta ampiaisparvi hyökkäsi välittömästi sokeripintaisen kardemummapullani kimppuun. Minun piti siirtyä sisälle kahvilaan, jossa pörräsi myös ampiaisia. Yhtäkkiä pullaa syödessäni kitalakea alkoi kirvelemään aivan kuten nokkosen polttaessa ihoa. Onko mahdollista, että ampiaiset olisivat jättäneet myrkkyään pullaan ja se olisi aiheuttanut kitalaen kirvelyn, joka jatkui lähes koko päivän?

– Kitalaki kipeänä kardemummapullasta

Loppukesällä ampiaispesät ovat kasvaneet isoiksi, joten etenkin makealle persoja piha-ampiaisia pörrää ilmassa paljon. Ne eivät välttämättä ole sen aggressiivisempia kuin alkukesälläkään, mutta kun pesä on tullut elinkaarensa päähän, toimettomat työläiset päätyvät helpommin ihmisten ilmoille – ja pulliin.

Esitin kysymyksesi yliopistonlehtori Atte Komoselle. Hän tutkii muun muassa ampiaisia mutta ei ole kuullut myrkyn siirtymisestä pullaan.

Ampiainen käyttää myrkkyä puolustautuakseen, ja myrkky tuikataan uhriin myrkkypistimestä. On siis erittäin epätodennäköistä, että ampiaisista jäisi myrkkyä pullaan tai muuhun ravintoaineeseen.

Toisaalta Komosen mukaan on mahdollista, että ampiaisen myrkky voisi ärsyttää limakalvoja. Ampiaiselle allergisella henkilöllä reaktio olisi luonnollisesti voimakkaampi kuin ei-allergisella.

Mutta oletko tietoinen, että kardemumma on itse asiassa eräs ärsyttävimmistä mausteista ja aiheuttaa joillekin allergiaoireita. Olisiko kirvely voinut johtua siitä?

Toki jo pelkästään se, että näkee ampiaisen pullassaan, voi saada mielen tekemään tepposet: tuntuuko suussa hieman oudolta?

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu monesti nuorten mielenterveyden ongelmista, ja hyvä, jos he saavat hyvää psykiatrista hoitoa. Kuitenkin on valtavasti vanhempia ihmisiä, jotka myös hyvin usein kärsivät mielenterveyden ongelmista. Olen itse 50-vuotias ja asun pääkaupunkiseudulla. Olen koettanut hakea apua masennusoireisiin, mutta hoitoa on erittäin vaikeaa saada. Huomio keskittyy jopa likaa nuoriin, vanhempien hoito ei tunnu olevan niin tärkeää. Jopa tuleva terapiatakuu on suunnattu erityisesti nuorille, ei vanhemmille. Kuka meitä voisi auttaa?

– Masentunut vanhempi ihminen

Apua on tosiaan tarjolla tarvetta niukemmin. Mutta tunnelin päässä on pääkaupunkiseutulaiselle jo hieman valoa: Helsinki oli ensimmäinen kaupunki, joka päätti ottaa käyttöön terapiatakuun. Vaikka nuorten asemaa korostetaan usein, terapiatakuun idea on, että ihan jokaisen tulee päästä kohtuullisessa ajassa hoitoon. Mielenterveys kuuluu kaikille.

Nuorten mielenterveydestä puhutaan julkisuudessa niin paljon, koska nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ikänsä vuoksi. He elävät vaihetta, jossa aivot vielä kehittyvät, ja he tekevät loppuelämäänsä määrittäviä päätöksiä navigoidessaan kohti tulevaa. Jos päätöksenteko muuttuu tässä vaiheessa mahdottomaksi, se on sekä yksilön itsensä että yhteiskunnan kannalta kovin hankala juttu.

Sitten on aikaperspektiivi: teini-ikäiselle kaksikin vuotta on pitkä aika, kun taas meidän vanhempien vinkkelistä aika tuntuu kuluvan nopeammin. Tässä mielessä nuorten käsitteleminen omana ryhmänään on mielenterveyspalveluista puhuttaessa ihan paikallaan.

En tarkoita, etteikö muiden pitäisi saada samalla tavalla hoitoa kuin nuortenkin. Mutta ehkäpä oloa hieman helpottaa, kun ymmärtää, miksi juuri nuorten mielenterveyttä käsittelevät otsikot tuntuvat täyttävän palstatilan.

On todella surullista kuulla, ettet ole saanut tarvitsemaasi apua. Matalan kynnyksen palveluita ovat ainakin terveysasemien psykiatriset sairaanhoitajat, joiden puheelle voi hakeutua ikään katsomatta. Mieppi-vastaanotto tarjoaa keskusteluapua, ja oman terveysaseman terveyskeskuslääkäri voi ohjata eteenpäin mielenterveyspalveluihin.

Mutta ruuhkaisiahan ne ovat.

Toivon sinulle kaikkea hyvää. Ehkäpä lukijoissa on kohtalotovereita, joiden kokemuksia pääsemme sitten ensi palstalla lukemaan.