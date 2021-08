Miljoonilla afganistanilaisnaisilla ei ole ollut perustyökaluja kyseenalaistaa kohteluaan edes niin sanottuina normaaliaikoina. Kehitysmaiden naisten normaalisorto ei ole jaksanut kiinnostaa, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Annamari Sipilä

Talebanin voittokulku Afganistanissa on herättänyt Suomessa ja muissa länsimaissa harrastelijafeministit, joita ei normaaliaikoina ole liiemmin kiinnostanut naisten ja tyttöjen asema kehitysmaissa.

Harrastelijafeministien ensimmäinen ryhmä seuraa nyt tapahtumakulkua paheksuvasti suutaan maiskautellen ja lähes voyeristinen kiilto silmissään: että näinkin voidaan naisia kohdella. Paino on sanalla ”näinkin”, mikä kertoo tirkistelevästä lähtöasenteesta. Uutisvirta tarjoaa tälle ryhmälle yleisesti hyväksyttävän tavan mässäillä kauheuksilla. Heille itse naiset ovat lopulta vain sivuasia.

Harrastelijafeministien toinen ryhmä ei mässäile, päinvastoin. He eivät ole tähän asti halunneet kuulla poikkipuolista sanaa Afganistanin tai lähialueiden naisten heikosta asemasta. Heille hunnutettuna kulkeminen on ollut naisen oma valinta. Naisia syrjivä lainsäädäntö, tapaoikeus tai asenteet eivät ole juuri kiinnostaneet. Ongelmista puhuminen on tuomittu hanakasti lännen kulttuuri-imperialismiksi tai peräti rasismiksi. Vasta Talebanin paluu on pakottanut tarkistamaan asenteita: ehkä kaikki ei olekaan hyvin.

Feminismin valtavirtaistumisesta länsimaissa on ollut tänä vuonna yksi erityisen hyvä seuraamus: juuri kukaan ei enää kiellä, etteivätkö juuri kriisialueiden naiset ja tytöt tarvitsisi erityisapua.

Asia oli toinen vielä viisi kuusi vuotta sitten, kun Eurooppaan saapui muutama miljoona pakolaista ja siirtolaista Syyriasta, Afganistanista, Irakista ja muualta. Silloin kyseltiin, onko oikein antaa turvapaikka nuorille miehille, kun naiset mummoista pikkutyttöihin jäävät kärsimään kriisialueille. Konsensukseksi muodostui, että autetaan niitä, jotka tänne asti kykenevät. Naisten perään kyselystä tuli pian poliittisesti epäkorrektia.

Tänä kesänä on jo yleisesti hyväksyttävää sanoa, että autetaan nimenomaan Afganistanin naisia ja tyttöjä. Poliitikot ovat lupailleet täyttää pakolaiskiintiöt naisilla. Lupauksia ei ole kiire lunastaa, kun Afganistanista ei ole helppo saada ulos edes omia kansalaisia.

Ihanneautettava tuntuu olevan nyt yliopistossa opiskellut kielitaitoinen nuori afganistanilaisnainen, joka tuodaan Talebanin kynsistä länteen jatkamaan lääkärin- tai toimittajantyötään. Todellisuus on toisenlainen.

Vielä vuonna 2018 Afganistanin alle 25-vuotiaista naisista vain 56 prosenttia (HS 20.8.) osasi lukea. Kaikkien naisten lukutaitoprosentti oli vieläkin alhaisempi. Miljoonilla afganistanilaisnaisilla ei ole näin perustyökaluja kyseenalaistaa kohteluaan edes niin sanottuina normaaliaikoina. Kun johonkin kasvaa, pitää sitä normaalina. Ja kohta taas entistä useampi tyttö kasvaa lukutaidottomuuteen.

Miten voimme auttaa? Tärkeintä on kuunnella paikallisia naisia ja antaa heille näkyvyyttä. Naisten häivyttäminen marginaaliin merkitsee Talebanin voittoa.

Maailman viestimet uutisoivat kuluvalla viikolla, että ”Taleban lupaa kunnioittaa naisten oikeuksia ’islamin puitteissa’”. Tämä oli muun muassa arvostetun Financial Times -printtilehden pääotsikko keskiviikkona. Otsikko on tietysti faktisesti totta, ja otsikon voi halutessaan lukea ironisena tai jopa sarkastisena. Joku voi kuitenkin saada tekosyyn kohauttaa henkisiä olkapäitään ja todeta, että ei kai tässä sitten mitään.

Mitä opimme? Autetaan silloin, kun ei ole vielä kiire auttaa. Ja autetaan niitä, jotka ovat oikeasti heikossa asemassa. Jos vain mukapahastumisilta, patsaidenkaateluilta ja muulta tasa-arvoposeeraamiseltamme ehdimme.