Onko psykologisoiva puhe pois rakenteellisilta ratkaisuilta ja analyyseilta? Näin kysyy tuore kirja. On sitä mietitty ennenkin, kirjoittaa kolumnissaan Iida Sofia Hirvonen.

Iida Sofia Hirvonen

Ahdistus. Resilienssi. Sanat vilisevät illanistujaisten puheessa. Moni kaverini käy terapiassa, ja itsekin olin jokin aika sitten psykologin juttusilla.

Nykyään asiasta voi jutella avoimesti ja arkipäiväisesti. Muistan, kuinka vuosi sitten baarissa keskustelin ikäiseni naisen kanssa pitkään kiintymyssuhdemallien vaikutuksesta elämäämme – vaikka olimme vasta tavanneet. Näin se kulttuuri muuttuu.

Ja kukapa ei haluaisi jotenkin muuttaa juuri itseään, tulla onnellisemmaksi tai ainakin olla toistamatta sotasukupolvien taakkaa kantavien vanhempiensa virheitä.

Tunteista puhuminen on siis vain järkevää.

Mutta miten on terapian kanssa?

Viestintätoimisto Ellun Kanojen ”Äly hoi, älä jätä käymättä terapiassa” -mainokset olivat ainakin vielä keskikesällä kaduilla. Nämä tunnetut viestijät käynnistivät terapiamyönteisen kampanjan, kun psykoterapiayritys Vastaamon tietoturvan murrot paljastuivat ja asiakkaiden tietoja vuoti julkisuteen.

Kampanja herätti heti ilmestymisensä jälkeen arvosteluakin.

Ensinnäkin: paras lääke heikkoon yksityisyydensuojaan ei ole avoimuuden kasvattaminen.

Toiseksi: mielenterveysongelmat ovat alidiagnosoituja, mutta esimerkiksi terapiaan pääseminen on vaikea prosessi, joka asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan.

Ne, joilla on varaa maksaa, voivat aloittaa, kunhan löytävät terapeutin, joka ottaa vastaan.

Ne, joilla ei ole varaa, rimpuilevat järjestelmässä, jos jaksavat.

Ajankohta on ollut osuva Kristiina Brunilan, Esko Haarnin, Antti Saaren ja Hanna Ylöstalon toimittamalle Terapeuttinen valta – Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa -kirjalle. Tutkijoiden mukaan terapiapuhe on vallankäyttöä, joka ilmenee yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Kun vaikka ystävä antaa hyväntahtoisen ohjeen hakeutua terapiaan, hän tulee ylhäältä päin sanoneeksi: hoida asiasi, ole itseohjautuva, osoita yritteliäisyyttä. Työstä tunteitasi!

Järjestelmän tasolla tämä voi näkyä tukisysteemeissä tai nuorisotyössä, joka käsittää vaikkapa työttömän nuoren haavoittuvaisena ihmisenä, jonka tulisi tehdä itsestään työllistettävä. Olisi sitouduttava jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Pitäisi olla voimia poistua kotoa ihmisten ilmoille, harrastaa ja opetella erilaisia itseilmaisun keinoja.

Nuorta yksilöä on tietenkin helpompi neuvoa kuin järjestelmää.

Jos opiskelijat kärsivät jo lukioikäisenä loppuunpalamisesta, on vaivattomampaa todeta, että heidän pitäisi muuttua – ei koulujärjestelmän. Ja näin hauraina pidetyt opiskelijat pääsevät opiskelemaan keinoja hallita toistuvia ”burnareita”.

Sosiologi Max Weber kirjoitti jo vuonna 1919, että persoonallisuus ja sitä kehittävät kokemukset ovat ”tämän päivän uusia kultteja”.

Kriminologi Janne Kivivuori taas kysyi vuonna 1991 näin: Miksi ihmiset haluavat yhtäkkiä puhua asioistaan parhaiden ammattilaisten kanssa? Eivät siis parhaiden ystäviensä.

Hän tarkasteli psykokulttuuria sittemmin useassa teoksessaan. Kivivuori oli huolissaan siitä, että psykologia, tuo helposti popularisoitava muotitiede, oli korvaamassa sosiologisen, rakenteellisen analyysin. Näin oli tapahtumassa siitä huolimatta, että nykyaikainen käsitys tietoisuudesta ei tue ajatusta siitä, että ihmisen tajunta olisi muusta maailmasta irrallinen psykologinen universumi.

Kivivuori loi termin psykomyytti, jonka moderniin muotoon kuuluu syntiinlankeemustarinan tai Faust-kertomuksen kaltainen käsitys yhteiskunnasta, jonka jäykät toimintamallit tuhoavat ”luonnontilassa” olevan ”aidon” persoonallisuuden. Tuohon aitoon minään voidaan kuitenkin palata psykologisen itsetyöstämisen keinoin.

Psykomyytti läpäisee Kivivuoren mukaan koko kulttuurin. Judeokristilliseen perinteeseen kuuluu kiinteästi käsitys siitä, että kosketus johonkin autenttisempaan elämään on menetetty. Länsimainen kulttuuri on sitten löytänyt ”itseen takaisin” pyrkimisen keinoiksi milloin ”naisten viisauden”, milloin luonnon, milloin orientalismin. Kun se on etsinyt kadotettua elinvoimaa, se on päätynyt mystifioimaan ja toiseuttamaan.

Kivivuoren psykokulttuurikritiikki on 20 vuotta vanhaa mutta tuntuu ajankohtaiselta Terapeuttinen valta -kirjaa lukiessa. Molemmat kytkevät terapian tarpeesta puhumisen viime kädessä rahaan ja markkinoiden vapautumiseen. Terapiayhteiskunta tuottaa uudenlaista työtä, tuotteita ja tarpeita, jotta kapitalismi voisi edetä syvyyssuunnassa.

Kun ihmiset tekevät itsestään joustavampia ja kommunikatiivisempia, he sopeutuvat paremmin työelämään, joka korostaa yrittäjyyttä ja henkilökohtaisimpien ominaisuuksien kaupallistamista luovin keinoin.

Ainakaan sosiaalisen median algoritmeissa ei saa huomiota oikein muuten kuin puhumalla asioista itsensä kautta.

Terapiayhteiskunnan mallihenkilö taitaakin olla influensseri, joka puhuu avoimesti masennuksestaan ja mahdollisesti vielä mainostaa siinä samalla terapiapalveluita.

Ehkä tämäkin teksti olisi tehokkainta lopettaa kertomalla, miten hyödyllinen psykologikäyntini oli.

Puhuin ajankäyttöön ja elämänhallintaan liittyvistä ongelmista, joihin ammattilainen tarjosi empaattisia selityksiä. Itseymmärrykseni kasvoi. Muutkin voisivat ottaa onnistuneesta juttutuokiosta mallia ja matkustaa itseensä.

Mutta yhteiskunnalle itsen purkaminen ei tarjoa mitään.