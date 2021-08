Oli sattumaa, että Jyri Raivio oli New Yorkissa 11. syyskuuta 2001. Pian vastaan alkoi valua järkyttyneiden ihmisten haahuileva kulkue, hän kirjoittaa WTC-raportointia kuvaavassa esseessään. Tekstin lopusta voit lukea, miten HS uutisoi tapahtumista.

New York 11. syyskuuta 2001.

Toimittaja Jyri Raivio työskenteli Helsingin Sanomissa vuosina 1983–2009. Hän toimi HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtajana 2001–2006.

Oli kaunis, aurinkoinen tiistaiaamu, ja puhelin soi juuri, kun olin hotellin ulkopuolella kadulla lehtikioskilla. Soittaja oli Hesarin ulkomaantoimituksen sihteeri Ulla-Maija Kääriä.

”Moi, missäs olet? Lentokone on törmännyt World Trade Centeriin.”

Hämmästyttävältä kuulosti, mutta ei yhteydenotto minua yllättänyt. Olin jo vuosikymmeniä tehnyt lukemattoman määrän ilmailuun ja lento-onnettomuuksiinkin liittyneitä lehtijuttuja. Minulle soitettaisiin varmasti, vaikka lentokone olisi törmännyt Helsingin Aleksanterinkadun World Trade Centeriin.

”Minä olen New Yorkissa enkä oikein tiedä, mitä täältä voisi tehdä, kun törmäys on tapahtunut Helsingissä”, vastasin.

”Niin mutta kun se törmäys onkin tapahtunut siellä New Yorkissa”, Ulla-Maija sanoi.

Olin Manhattanilla YK:n päämajan lähellä ja käänsin katseen kohti etelää. Korkeiden pilvenpiirtäjien lomasta nousi siniselle taivaalle paksu savupatsas.

Linjalle tuli ulkomaantoimituksen esimies Kari Huhta. Sovittiin, mitä tehdään. ”Tämä juttu tulee nyt varmasti hallitsemaan koko sinun kirjeenvaihtajakauttasi”, Kari lopetti.

Tämä keskustelu käytiin pian aamuyhdeksän jälkeen syyskuun 11. päivänä vuonna 2001, yksitoista päivää sen jälkeen, kun olin aloittanut viisivuotisen pestini Helsingin Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajana.

Karin kommentti osui oikeaan. Ei nyt suurin mutta hyvin suuri osa seuraavien viiden vuoden jutuista liittyi tavalla tai toisella tuon päivän tapahtumiin.

HS:n kirjeenvaihtajan asemapaikka oli tuolloin ja on edelleenkin Washington. Suomen entistä pääministeriä Harri Holkeria on kiittäminen siitä, että ylipäätään olin tuona aamuna New Yorkissa. Holkeri oli toiminut edellisen vuoden ajan YK:n yleiskokouksen puheenjohtajana, ja hän järjesti kautensa päättymisen vuoksi suomalaistoimittajille tiedotustilaisuuden YK:ssa. Se pidettiin maanantaina illansuussa. Holkerilla oli paljon kiinnostavia näkemyksiä maailmanjärjestöstä, joka jo silloin olisi kaivannut isoa remonttia.

Kirjoitin heti tilaisuuden jälkeen YK:sta pitkän jutun. Tarkoitus oli julkaista se keskiviikon lehdessä. Sitä juttua ei julkaistu ikinä. Syyskuun 12. päivän lehteen tuli New Yorkista muuta materiaalia. Ja paljon.

Kun ensimmäinen kaapattu kone iskeytyi WTC:n pohjoistorniin, kello oli New Yorkissa 8.46 ja Suomessa 15.46. Pelitilanne oli toimittajan kannalta erilainen kuin nyt. Internetiä ja verkkolehtiä ei samaan tapaan ollut. Juttuja tehtiin seuraavan aamun sanomalehteen. Sen ensimmäisen painoksen juttujen oli pakko olla Helsingissä viimeistään 21.30. Aikaa oli vähän yli viisi tuntia.

Oli siis päästävä sinne, mistä valtava savupilvi kohosi. Sain 45. kadulta taksin, mutta matka tyssäsi muutaman kadunvälin päässä. Poliisi esti liikenteen Manhattanin eteläosiin.

Siispä jalkapatikkaan. Iso osa poliisivoimista oli pelastustöissä, eikä tiesulkujen kiertäminen ollut kovin vaikeaa. Savuavat rauniot olivat noin 50 korttelinvälin päässä.

Järkyttyneiden ihmisten haahuileva kulkue alkoi valua vastaan noin 15. kadun kohdilla. Liikennevälineet eivät kulkeneet. Poliisi oli käskenyt hengissä ja vahingoittumattomina säilyneitä kävelemään kotiin.

Katuhaastatteluja oli vaikea saada. Ihmiset huitaisivat kyselijän kädellään syrjään. Jos joku jotakin sanoikin, ei ainakaan nimeään.

Mitä lähemmäs palavia raunioita pääsin, sitä dramaattisemmaksi muuttui vastaan vaeltavien joukko. Rääsyisiä, tuhkan peittämiä ihmisiä riitti koko kadun leveydeltä. Yksi heistä, afroamerikkalainen, yltä päältä tuhkan peittämä mies pysähtyi hetkeksi. Hän kertoi olleensa pohjoistornin 74. kerroksessa, kun matkustajakone osui. ”Koko rakennus heilahti. Ryntäsimme ulos, ja olin ala-aulassa, kun talo sortui. On suuri ihme, että olen elossa.”

Tuhopaikan liepeillä sai liikkua melko vapaasti, mutta itse tornien rauniot oli eristetty tiukasti. Yksi suurista huolista osoittautui perusteettomaksi: kännykkä toimi koko ajan.

Olin tietämättömyyksissäni ostanut liittymän, jota kuulemma käyttivät lähinnä rakennusmiehet, koska kännykässä oli myös suora radiopuhelinyhteys. Minun kännykkäni toimi, kun suositumpien operaattoreiden yhteydet menivät toivottomasti tukkoon.

Tuhoalueen liepeillä vaelteli yksittäisiä palomiehiä ja poliiseja. Kukaan ei halunnut tulla haastatelluksi.

Ensimmäisen painoksen kiinnimenoon oli kolmisen tuntia, kun lähdin jolkuttelemaan takaisin kohti tuotantopistettä eli 45. kadun hotellia. Televisio olisi paras tapa saada selvyyttä yleistilanteesta.

Se osoittautui toivottoman sekavaksi. Kolmannen kaapatun lentokoneen kerrottiin osuneen Pentagoniin, ja silloin vielä vahvistamattomien tietojen mukaan neljäs oli pudonnut pellolle Pennsylvaniassa matkalla kohti Washingtonia. Molemmat tiedot pitivät paikkansa. Lisäksi kerrottiin autopommista ulkoministeriön kortteleissa Foggy Bottomissa Washingtonissa. Se oli väärää huhupuhetta.

Presidentti George W. Bushin liikkeistä ei ollut varmaa tietoa. Iskujen sattuessa hän oli ollut koululuokassa Floridassa mutta noussut pian Air Force One -koneeseensa ja lentänyt jonnekin. Hän puhui järkyttyneelle kansakunnalle illansuussa Barksdalen lentotukikohdasta Louisianasta.

Amerikkalainen televisio näytti voimansa. Uutisointiin pantiin riittävästi väkeä ja riittävästi resursseja. Terrori-iskun laajuus ja yksityiskohtainen suunnittelu panivat epäilemään syylliseksi valtiollista toimijaa, mutta medialta kesti vain tunteja haarukoida esille todennäköinen syyllinen, terroristijärjestö al-Qaida ja sen johtaja Osama bin Laden.

Tv pääsi sellaisiinkiin paikkoihin, joista muu media, etenkään ulkomaalainen, ei voinut edes haaveilla. Jo siihen aikaan poliittisen tiedonvälityksen parodialta vaikuttanut Fox News kunnostautui puolueettoman, jättimäisen perusuutisen tekijänä.

Kaikki viisi HS:n ensimmäiseen painokseen tulevaa juttua olivat valmiina puolisen tuntia etuajassa. Seurasi koko prosessin suurimman stressin aihe: toimisivatko yhteydet? Tietoliikenneyhteydet New Yorkin alueella olivat pahasti sekaisin.

Siihen aikaan lehtijutut välitettiin modeemilla lankapuhelimen kautta. Useimmiten se toimi, mutta ei läheskään aina. Nyt se toimi. Kello oli New Yorkissa noin 14.

Sitten tehtiin painoksia eli juttuja muutettiin sitä mukaa, kun uusia tietoja saatiin. Viimeinen kuudesta painoksesta oli minun osaltani valmis aamuyöstä kahden jälkeen, kun normaali vihoviimeinen kiinnimenoaika oli tuolloin 1.30. Painokoneet Sanomalassa Vantaalla pyörivät kuulemma vielä aamukolmelta.

Hesarin uutisdeskiä miehittivät huippuammattilaiset, ja homma toimi hämmästyttävän rauhallisesti. Seuraavan aamun lehdessä yleensä mainostilana käytetty etusivu oli täynnä tietoja terrori-iskuista Yhdysvalloissa.

Kun lehti oli painossa, ilta täystyrmäyksen kokeneessa suurkaupungissa oli vielä nuori. Elettiin iltaseitsemää. Lähdin takaisin kohti WTC:n raunioita.

Dramaattisempaa kaupunkikävelyä on mahdotonta kuvitella. Poliisin eristys 42. kadulla oli jälleen helppo kiertää ja lähteä tallustelemaan kohti etelää.

Kiirettä ei enää ollut. Kaupunki, joka ei koskaan nuku, oli kuin syvässä unessa. Kadut olivat autioita. Ainoa ääni oli hälytysajoneuvojen sireenien loppumaton vonkuna.

Kävellessä oli aikaa tuumailla. Mitä tällaisella iskulla tavoiteltiin? Jos tarkoituksena oli tappaa mahdollisimman paljon amerikkalaisia, tavoite saavutettiin. Jos tarkoitus oli horjuttaa koko amerikkalaista yhteiskuntaa ja elämänmuotoa, lopputulos oli päinvastainen.

Jo ensi tunneista alkaen näkyi selvästi, että iskut yhdistivät amerikkalaisia. Ei vielä sen iltakävelyn aikana mutta pian sen jälkeen kaikkialle alkoi ilmaantua tähtilippuja ja isänmaallisia iskulauseita. WTC-iskut niittasivat amerikkalaiset yhteen tavalla, jota nykyisen, syvästi jakaantuneen yhteiskunnan aikana on mahdotonta edes kuvitella.

Mitä tästä seuraisi?

Maailma ei tule koskaan olemaan entisensä, sanottiin heti. Se oli liioittelua. Lentokenttien turvatoimia kiristettiin, ja Yhdysvallat säntäsi onnettomiin sotiin Afganistanissa ja Irakissa. Kumpaankaan ei oltaisi lähdetty ilman terrori-iskuja.

”Tämä on täysimittainen sota. Ne haluavat tuhota koko maailman ja sen talouden”, eräs pukumies huusi kovalla äänellä keskellä katua aiemmin päivällä.

Epäilemättä jotakin sellaista ne halusivatkin, mutta eihän siitä mitään tullut. Tavallisten ihmisten vinkkelistä juuri mikään ei muuttunut.

Ala-Manhattan oli sinä iltana aavemainen paikka. Ihmisiä ei näkynyt, baarit olivat kiinni. Paitsi yksi. Sieltä löytyi yksi asiakas, surullinen herrasmies Vincent Erico, joka asui parin korttelin päässä mutta jota poliisit eivät päästäneet kotiinsa. Otimme oluet.

”Tämä tuntuu täydellisen turhalta. Mitä tämän tekijät uskoivat saavuttavansa? Ei Yhdysvallat lakkaa olemasta, päinvastoin”, hän huokaisi olutlasiinsa.

Muutaman sadan metrin päässä hohkasivat tulikuumina World Trade Centerin rauniot. Osa niistä oli yhä tulessa, ja pelastustyöt sujuivat tuskallisen hitaasti. Raunioissa oli kuolleita mutta myös joitakin elossa olevia.

Lähdin kävelemään takaisin hotellille puoliltaöin. Sitäkään kävelyretkeä en unohda koskaan. Kuljin pitkin Manhattanin valtaväylää 5. avenueta. Keskellä katua, koska yhtään ihmistä, saati autoa, ei näkynyt missään.

Seuraavana päivänä oli luvassa taas tiukka työrupeama. Hesari oli valmis lähettämään apuvoimia, mutta kaikki lennot oli peruutettu moneksi päiväksi. Yhden illan mittaiseksi kaavailtu New Yorkin -keikka venyi lähes viikon mittaiseksi.

”Eikö sinua pelottanut?” joku kysyi paljon myöhemmin.

Ei minua pelottanut turvallisuuteni vuoksi. Manhattan oli tuona historiallisena päivänä yksi maailman turvallisimmista paikoista.

Mutta pelkäsin sitä, etteivät yhteydet toimisi enkä saisi juttujani välitetyksi Helsinkiin. Se oli siihen maailman aikaan kiireisten uutistilanteiden suurin stressin aihe.

Sekään pelko ei onneksi toteutunut.