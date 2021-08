Suomen lähetystön paikalta palkattu työntekijä kertoo epätoivosta Kabulissa: ”Meidät on jätetty”

Suomen suurlähetystössä työskennelleet paikalliset odottavat epätoivoisina evakuointia pois Kabulista. HS:n haastattelema työntekijä kokee Suomen jättäneen heidät.

Suomen Kabulin-suurlähetystön paikalta palkatut afganistanilaiset työntekijät odottavat yhä evakuointia pois maasta. HS tavoitti suurlähetystössä työskennelleen afganistanilaisen, joka on yrittänyt päästä lentokentälle kolmesti siinä onnistumatta. Hänen mukaansa tilanne kaupungissa on hyvin vaarallinen.

”Täällä on tällä hetkellä erittäin vaikeaa, ja lentokentälle yrittäminen on riskialtista. Koen, että meidät on jätetty”, hän sanoi puhelimitse perjantaiaamuna.

Suurlähetystön suomalaiset työntekijät evakuoitiin aiemmin tällä viikolla Suomeen. Paikalliset työntekijät oli määrä evakuoida myöhemmin, mutta Talebanin vallattua kaupungin se ei ole yhtä ihmistä lukuun ottamatta onnistunut.

Työntekijöitä on ohjeistettu saapumaan lentokentälle omin avuin. Lentokentän lähistöllä on ollut kuitenkin viime aikoina niin kaoottista, että monet evakuoitavat eivät ole päässeet portille. Kentältä jaetuissa videoissa ihmiset yrittävät kovassa tungoksessa päästä sisään kentän porteista. Talebanilla on lisäksi tarkastuspisteitä ympäri kaupunkia.

HS:n tavoittama paikallinen työntekijä sanoo päässeensä lentokentän lähelle, mutta hän ei ole onnistunut pääsemään porteista sisään. Viimeisimmällä kerralla hän kaatui maahan ihmisjoukossa ja pelkäsi joutuvansa tallotuksi. Tilanne oli hänen mukaansa hengen­vaarallinen.

”Talebanin taistelijat ampuivat ilmaan, meteli oli kamala, ihmiset itkivät, etenkin lapset. Jotkut naiset olivat kadottaneet lapsensa ja itkivät. Se oli kammottava näky, jollaista en ole koskaan elämässäni nähnyt”, hän sanoi.

Hän joutui tuttavansa kanssa poistumaan paikalta pimeän tultua, mutta heidän oli vaikea löytää taksia, joten he joutuivat kävelemään poispäin kentältä ennen kuin löysivät kyydin pois. Pimeässä kaupungissa he kuulivat Talebanin joukkojen ääniä ja aseiden laukauksia. Kaduilla liikkuu myös ryöstelijöitä, jotka yrittävät hyötyä kaaoksesta.

Vielä aamulla puhelussa työntekijä oli järkyttyneen oloinen.

”Tämä on karmiva, karmiva tilanne. En yhtään tiedä, mitä meille tulee tapahtumaan.”

Työntekijä kertoo, että osa Suomelle työskennelleistä on joutunut Talebanin valtauksen jälkeen jättämään oman asuntonsa, koska heidän on sanottu olevan riski muille ihmisille. Joukko työntekijöitä vietti yhden yön Suomen lähetystön tiloissa, mutta maanantain jälkeen he ovat olleet muualla. Jotkut ovat yöpyneet tuttavillaan.

Paikallisen työntekijän mukaan alue, jolla Suomen lähetystön tiloja sijaitsee, ei ole enää turvallinen.

Suomeen Kabulin-lähetystössä työskenteli ennen sen sulkemista noin 10 paikallista ihmistä, joista osa on naisia. Suomeen evakuoitavien listalla ovat myös heidän perheensä. Lisäksi evakuoitavien afganistanilaisten joukossa on entisiä työntekijöitä ja kansainvälisiä toimijoita avustaneita. Kabulissa on myös Suomen kansalaisia ja oleskeluluvan haltijoita, joista osa on jo päässyt evakuointilennolle.

HS:n saamien tietojen mukaan vain yksi Suomen lähetystön paikallinen työntekijä on viikon aikana päässyt kentän porteista sisään ja evakuointilennolle.

Suomalaiset lähetystön työntekijät poistuivat lähetystöstä ja asuinpaikoistaan varhain viime sunnuntaiaamuna. Paikallinen työntekijä sanoo, että heille kerrottiin, että heidät evakuoitaisiin maanantaina. Tarkemmat ohjeet piti lähettää myöhemmin. Mutta vielä sunnuntaiaamun kuluessa tuli tieto, että Taleban oli jo kaupungissa ja kaikki muuttui.

Hänen mukaansa lähetystön paikalliset työntekijät kokevat, että Suomi teki päätöksen lähetystön sulkemisesta ja evakuoinneista hyvin myöhään, mikä asetti siellä työskennelleet vaaraan. Työntekijät sanovat myös, että Suomen ulkoministeriön työntekijät eivät ole välttämättä vastailleet heidän viesteihinsä tai pitäneet aktiivisesti yhteyttä. HS on nähnyt työntekijöille lähetyt ohjeet kentälle saapumisesta. Niissä sanotaan, että tilanne on vaikea eikä sisäänpääsyä tai turvallisuutta voida taata.

”Jos Suomi haluaa evakuoida meidät, onko tämä todella oikea strategia? Tämä asettaa meidät vielä suurempaan vaaraan. Kun menemme lentokentälle, olemme Talebanin armoilla. Jos he näkevät ja tunnistavat meidät ja me joudumme jäämään tänne, henkemme on vielä pahemmin vaarassa”, hän sanoo.

Hän kysyy, voisiko Suomi jollain tavalla auttaa noutamaan heidät lentokentälle. Mediatietojen mukaan kaupungista on ollut lentokentälle joitain Qatarin viranomaisten järjestämiä kuljetuksia, ja lehtitietojen mukaan ainakin Ranskan erikoisjoukot ovat hakeneet työntekijöitä suurlähetystöstään. Esimerkiksi Yhdysvaltain joukot pysyttelevät kuitenkin lentokentällä.

”Jotkut kollegat sanovat, että jos evakuointi on tällaista, meidän on parempi jäädä tänne odottamaan kuolemaa, koska he eivät voi asettaa perheitään niin suureen vaaraan yrittäessään kentälle.”

Suomen lähetystöllä on ainakin ollut Kabulissa panssaroituja ajoneuvoja, joilla diplomaatit ovat aiemmin liikkuneet kaupungissa.

HS:n haastattelema työntekijä toivoo, että ulkoministeriö yrittäisi evakuoida kiireellisesti edes sellaisia Suomelle työskennelleitä naisia tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvia, joiden henkilökohtainen tilanne on vaikea ja jotka voivat joutua taustansa vuoksi Talebanin kohteeksi.

Suomen Kabulin-suurlähettiläs Pekka Kosonen sanoo, että ulkoministeriössä tehdään töitä yötä päivää lähetystön työntekijöiden ja muiden evakuoitavien saamiseksi turvaan.

Toistaiseksi ulkoministeriöllä ei kuitenkaan ole tarjota konkreettista keinoa auttaa heitä pääsemään sisään lentokentälle.

”Se on kymmenentuhannen taalan kysymys, jota yritämme kaikin voimin ratkoa”, Kosonen sanoo.

Lentokentän ulkopuolella on Kososen mukaan tuhansia ihmisiä, jotka pääsevät porteista sitä mukaa kun heidän paperinsa saadaan tarkistettua.

”Se on aika raakaa peliä. Se, joka pääsee etenemään lähimmäs ja jolla on paperit kunnossa, pääsee sisälle, jolloin sitten meidän ihmisemme pystyvät heitä auttamaan.”

Kososen mukaan aseistetun saattueen lähettäminen työntekijöiden avuksi on ollut keskusteluissa esillä, mutta se näyttää hyvin vaikealta. Kabulissa liikkuminen on normaalioloissakin vaikeaa, ja nyt teiden varsilla on Talebanin tiesulkuja.

”Se tarkoittaisi, että ihmiset pitää saada johonkin tiettyyn paikkaan ja hakea sieltä turvallisesti. Se on käytännössä mahdoton järjestää”, Kosonen sanoo.

”Ongelma on, että kun kootaan joukkoja yhteen paikkaan, Taleban kiinnostuu varmasti siitä. Ihmiset asuvat myös eri puolella Kabulia, eli sekin luo omat haasteensa. Ei ole myöskään tarkkaa tietoa siitä, milloin lentokentän sisälle pääsee, joten he joutuisivat mahdollisesti odottamaan pitkiä aikoja.”

Yhdysvaltojen joukotkin toimivat nyt vain lentokentän sisällä, Kosonen huomauttaa. Tilanne muuttuu kaiken aikaa vaarallisemmaksi. Ulkoministeriö on vaitonainen evakuointioperaation yksityiskohdista.

Suomi valmistelee sotilaiden lähettämistä Afganistaniin turvaamaan evakuointia. Heidän on hallituksen selonteon mukaan määrä toimia vain lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

Kosonen arvioi, että suomalaissotilaista on apua evakuoinnin turvaamiseksi vähintään lentokentän porttien luona, josta he voivat noutaa ihmisiä.

Mitä tulee kritiikkiin hitaudesta, hänen mukaansa suurlähetystö aloitti evakuointi­toimet heti kun valtioneuvosto teki asiasta päätöksen viime viikon perjantaina, ja valmisteluja oli tehty jo ennen sitä.

Hän ei osaa tarkalleen sanoa, miksi paikallisia työntekijöitä ei evakuoitu viime sunnuntaina lentokentälle yhtä aikaa suomalaisten diplomaattien kanssa.

”En ollut itse paikalla, en ollut tekemässä päätöksiä enkä tiedä yksityiskohtia siitä, millä tavalla asia on tapahtunut. Tässä on ollut monta asiaa, jotka ovat hyvin haastavia.”

Kosonen itse on ollut elokuun alusta alkaen Suomessa, sillä hän siirtyy syyskuun alussa suurlähettilääksi Egyptiin.

Hän sanoo pitävänsä jatkuvasti yhteyttä paikallisiin työntekijöihin.

”Meidän koko tiimimme tekee työtä sen eteen, että kaikki jota voimme avustaa, pääsisivät sieltä turvallisesti pois. Se on nyt ydinhuolemme.”