Joskus tuuri ei voisi olla huonompi.

Kabulilaismies sai oleskeluluvan suomalaisen perheensä luo Suomeen vain muutama viikko sitten. Hänellä oli lentolippu Turkish Airlinesin lennolle Kabulista viime maanantaille.

Sunnuntaina Taleban kuitenkin kaappasi vallan Afganistanin pääkaupungissa. Alkoi viisi päivää kestänyt kujanjuoksu. Se päättyi Suomen viranomaisten suorittamaan onnistuneeseen evakuointiin.

Nyt mies kertoo tarinansa HS:lle. Hän käyttää perheensä turvallisuuden vuoksi vain lempinimeään Ali.

Miehen äidin koti on noin puolen tunnin ajomatkan päässä Kabulin lentokentästä. Hän lähti kohti kenttää maanantaina aamuviideltä naapurin autokyydillä.

Lentokentällä vallitsi täysi kaaos. Ihmisiä oli Alin arvion mukaan ainakin 10 000. Siihen matka kuitenkin tyssäsi. Turkish Airlines ilmoitti, että lento on peruttu ja Alin tulisi poistua kentältä.

Tiistaina Ali sai Suomen ulkoministeriöltä sähköpostin, jossa häntä neuvottiin tulemaan lentokentälle mutta eri sisäänkäynnille. Jos hän pääsisi kentälle, ulkoministeriö auttaisi häntä.

Ajomatkalla oli Alin mukaan kymmenkunta Talebanin tiesulkua. Ensimmäinen kotikadulla, seuraava puolen kilometrin päässä. Eniten tarkastuspisteitä oli lentokentän lähellä.

”Talebanit eivät vaadi rahaa niin kuin Afganistanin armeija. Mutta he eivät halua, että kukaan lähtee maasta. He kysyivät, olenko menossa lentokentälle. Valehtelin, että en. Minulla ei ole reppua, menen vain toiselle puolen Kabulia”, Ali kertoo suomeksi.

” ”Hän sanoi, että olemme nyt islamilaisessa emiraatissa ja seuraavalla kerralla pitää pukeutua oikein. Sitten hän iski minua pampulla selkään.”

Suomen myöntämän oleskeluluvan Ali oli piilottanut varmuuden vuoksi kenkäänsä. Hän pelkäsi, että Taleban saattaisi pidättää ulkomaille yrittävän.

Yhdellä tarkastuspisteellä Talebanin taistelija ihmetteli, miksi Ali oli pukeutunut länsimaalaisittain housuihin.

”Vastasin, että pukeudun aina näin. Hän sanoi, että olemme nyt islamilaisessa emiraatissa ja seuraavalla kerralla pitää pukeutua oikein. Sitten hän iski minua pampulla selkään.”

Ali onnistui pääsemään sovitulle sisäänkäynnille iltapäivällä, mutta porttia vartioineet amerikkalaissotilaat eivät päästäneet häntä sisään.

”Näytin Suomen oleskelulupaa, mutta he sanoivat, että en mahdu koneisiin. Kentälle pääsee vain, jos on Amerikan passi, Green Card tai Saksan passi. Muita ei oteta, he sanoivat.”

Ali odotti silti portilla iltaan asti, kunnes sai ulkoministeriöltä viestin, jossa kehotettiin palaamaan turvalliseen paikkaan.

Amerikkalaissotilaat pyrkivät pitämään järjestystä lentokentän sisäänkäynnillä.

Seuraava viesti ulkoministeriöstä tuli keskiviikkona.

Siinä kehotettiin tulemaan lentoaseman lähelle, mutta turvalliselle etäisyydelle sisäänkäynnistä. Mukaan saisi ottaa vain päällysvaatteet ja vesipullon.

Ali teki jälleen vaarallisen matkan kentälle. Ihmisiä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Naisia ja lapsia näkyi istumassa usean kilometrin matkalla kentän ympärillä. Yksinäisenä miehenä oli helpompaa päästä kentän portille.

Talebanin taistelijoita liikkui väkijoukossa kyselemässä, miksi ihmiset haluavat pois.

”He sanoivat, että amerikkalaiset ja eurooppalaiset ovat pahoja ihmisiä ja että Talebanin kanssa elämä Afganistanissa paranee. Naisetkin saavat käydä koulua ja yliopistoa. Mutta ihmiset eivät kuunnelleet.”

Kentän portin lähellä Ali näki tungoksessa rusentuneita ihmisiä. Kauempana ehkä yhdeksänvuotiaan tytön, joka vuoti verta. Naisen, jolla ei henki kunnolla kulkenut. Ali antoi hänelle vesipullonsa.

Kentän portin amerikkalaisilta sotilailta Ali sai jälleen saman vastauksen: vain amerikkalaiset ja saksalaiset sisään. Ali odotti pari kolme tuntia, kunnes sotilailla oli vahdinvaihto.

”Selitin uudelle sotilaalle, että olen menossa Suomeen. Hän katsoi paperini, oleskeluluvan ja lentolipun. Ok, sinä menet sisälle, hän sanoi ja päästi minut.”

” ”Siihen olisi mahtunut ehkä 300 ihmistä, mutta meitä oli vain noin 30.”

Tämän jälkeen Ali vietti tunnin saksalaisjoukkojen turvatarkastuksessa.

Sitten hän näki miehen, jolla oli Suomen lippu.

”Hän oli suomalainen virkamies, ehkä ulkoministeriöstä. Ihana ihminen. Hänellä oli mukanaan suomalainen vartija.”

Virkamies sanoi, että Alin nimi on listalla ja että hänen pitäisi odottaa.

Ehkä tunnin päästä suomalaiset veivät Alin turvalliseen paikkaan, jossa hän sai ruokaa. Siellä odottivat myös muut Suomeen evakuoitavat.

”Meitä oli siellä kymmenen, miehiä ja naisia. Siellä oli kaksi Suomen suurlähetystön afganistanilaista työntekijää. Oli kolme ihmistä, joilla oli Suomen passi. Sitten oli ihmisiä, jotka olivat saaneet oleskeluluvan Suomeen. Siellä oli nainen, jonka mies asuu Suomessa. Ja tyttö ja poika, joiden isosisko on pitkään ollut Suomessa.”

Virkamies kertoi ryhmälle, että heidän pitäisi viettää yönsä kentällä, koska samana päivänä ei lentoja enää olisi. Torstaina ryhmä odotti iltaan asti, kunnes pääsi koneeseen.

”Se oli iso amerikkalainen sotilaskone. Siihen olisi mahtunut ehkä 300 ihmistä, mutta meitä oli vain noin 30”, Ali kertoo.

Alin ottamassa selfiessä lentokoneen matkustamossa näkyy ehkä kymmenen ihmistä ja paljon tyhjiä penkkejä. Hän kertoo, että kentältä lähti muitakin puolityhjiä koneita.

Kone lensi Georgian Tbilisiin. Siellä ryhmä siirrettiin siviilikoneeseen, joka lensi ensin Norjaan. Sieltä kone jatkoi perjantai-iltana Helsinki-Vantaalle.

Helsinki-Vantaalla Ali kävi koronatestissä. Negatiivinen tulos tuli yöllä. Lauantaiaamuna Ali matkusti kotiin perheensä luo.

Ali otti selfien lentokoneessa.

On vielä yksi asia, josta Ali haluaa puhua.

Hän kertoo nähneensä maanantaina kaksi kertaa, kuinka amerikkalaiset avasivat Kabulin lentokentällä tulen siviilejä kohtaan.

” ”Maahan jäi makaamaan kuolleena ehkä 17-vuotias tyttö, jonka päästä valui verta.”

”Ensimmäinen tapaus sattui ennen kello kuutta aamulla. Kaksi nuorta poikaa, ehkä 15- ja 17-vuotiaat, nousivat betonimuurin päälle päästäkseen eteenpäin nopeammin. Amerikkalaiset ilmeisesti käskivät heidät alas, ja kun pojat eivät totelleet, he ampuivat heidät. Näin sen omin silmin.”

Toinen tapaus sattui nelisen tuntia myöhemmin.

”Kentällä oli epäselvä tilanne. Amerikkalaiset ilmeisesti pelkäsivät, että väkijoukossa oli talebaneja, ja avasivat tulen. Maahan jäi makaamaan kuolleena ehkä 17-vuotias tyttö, jonka päästä valui verta. En nähnyt, kun häneen osui, mutta amerikkalaiset ampuivat juuri sitä ennen.”

Poistuessaan kentältä maanantaina Ali kertoo nähneensä vielä yhdeksän ruumista, mutta ei osaa sanoa, mihin he olivat kuolleet.

Tietoja ampumisista ei ole vahvistettu. HS tavoitti illalla Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön lehdistöattasean Bill Couchin. Hän lupasi lähettää asiasta kyselyn puolustusministeriöön Washingtoniin.

Päästyään kotiin Ali kertoo nukkuneensa pari kolme päivää.

”Nyt kaikki on hyvin ja rauhallisesti. Haluan sanoa kiitokset Kabulin lentokentällä auttaneelle suomalaiselle virkamiehelle. Hän oli tosi hyvä mies.”

Huoli ei kuitenkaan ole ohi. Ali on koko ajan yhteydessä Kabuliin. Kentän lähellä on paljon ihmisiä, jotka eivät pääse pois vaikka heidän kuuluisi. Hän kertoo nähneensä ihmisillä Tanskan ja Saksan passeja. Ja Suomen.

”Näin siellä yli kymmenhenkisen perheen. Heillä kaikilla oli Suomen passi. Amerikkalaiset eivät päästäneet heitä kentälle.”