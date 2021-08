Evakuoinnit on ulkoministeriön mukaan tehty humanitaarisista syistä.

Suomalaissotilaat seurasivat sekasortoa Kabulin lentokentällä. Ulkoministeriö on muokannut julkaisemiaan kuvia niin, ettei henkilöitä voi tunnistaa.

Suomen viimeisille evakuointilennoille Afganistanista on otettu myös Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla asuvien perheenjäseniä, joilla ei ole oleskelulupaa.

Evakuoinnit on ulkoministeriön mukaan tehty humanitaarisista syistä. Useimmat näistä ihmisistä on naisia ja lapsia. Monilla heistä perheenyhdistämis­prosessi on ollut kesken.

Ulkoministeriön viestinnän mukaan suomalainen virkahenkilö voi ottaa koneeseen myös tällaisia henkilöitä.

”Mikäli suomalaisen kanssa pelastettu, joka ei kuulu Suomen evakuoitavien listaan, voisi joutua välittömään hengenvaaraan, jos hänet käännytetään pois lentokenttäalueelta, hänet voidaan ottaa humanitaarisista syistä evakuoitavien joukkoon ja kuljettaa Suomeen”, ministeriön kommentissa sanotaan.

”Tilannearvion tekee Kabulin kentällä toimiva suomalainen virkahenkilö omalla virkavastuullaan.”

Tiedossa ei ole, kuinka monta tällaista henkilöä on päätynyt evakuoitavien listalle.

Suomalaissotilaat nostivat tyttöä väkijoukosta Kabulin lentokentällä. Ulkoministeriö on käsitellyt kuvaa.

HS haastatteli nuorta Etelä-Suomessa asuvaa afgaanimiestä, joka on epätoivoisesti yrittänyt saada Suomeen Kabulissa olevia vanhempiaan ja sisariaan. Heistä vain isällä on oleskelulupa Suomeen. Äiti ja sisaret ovat aiemmin saaneet kielteisen päätöksen perheen­yhdistämiseen.

Isä lähti Afganistaniin, kun äiti oli joutunut sairaalahoitoon. Kuluneen viikon perhe on majaillut teltassa Kabulin lentokentän liepeillä.

Poika näyttää isänsä lähettämää videota tungoksesta, jossa kaikuu laukauksia. Hänen mukaansa Taleban on lyönyt isää aseenperällä kylkiluihin ja nyrkillä kasvoihin.

Vielä keskiviikkona päivällä perheen naisten tilanne vaikutti huonolta. Pojan Suomen viranomaisilta saaman vastauksen mukaan heitä ei voi evakuoida.

Keskiviikkoiltana tulleen tiedon mukaan he olisivat kuitenkin päässeet evakuoitavien listalle. Tämän jälkeen heidän pitäisi vielä päästä lentokentälle.

Evakuoitavia nousemassa lentokoneeseen. Ulkoministeriö on käsitellyt kuvaa.

HS tavoitti keskiviikkona pääkaupunkiseudulla asuvan miehen, joka kertoi, että Suomen viranomaiset ovat juuri evakuoimassa hänen 15-vuotiasta pikkusiskoaan. Tyttö oli viettänyt useamman päivän lentokentän ympäristössä. Myös hän oli kokenut Talebanin väkivaltaa.

Tytön perheenyhdistämis­prosessi on ollut kesken. Veli on hänen ainoa lähiomaisensa.

Perheenjäseniä on pelastettu lennoille muun muassa, kun suomalaiset kansalaisjärjestöt ja aktivistit ovat vedonneet viranomaisiin heidän puolestaan.

Suurin osa perheenjäsenistä ei kuitenkaan onnistu pääsemään lennoille. Maahanmuuttoviraston mukaan noin 500 ihmistä Afganistanissa on hakenut perheenyhdistämistä. Suuri osa heistä on Suomessa asuvien afgaanimiesten vaimoja.

HS haastatteli myös pääkaupunkiseudulla asuvaa miestä, jonka vaimo on Kabulissa. Heidän perheenyhdistämis­hakemuksensa on kesken.

Vaimo on kerran yrittänyt päästä lentokentälle. Yritys päättyi siihen, että Taleban vei hänen puhelimensa.

Mies kertoo lähettäneensä kaikki tiedot vaimostaan Suomen viranomaisille. Vastausviestissä annettiin vain yleisiä ohjeita perheenyhdistämisestä.

”Olen hyvin hämmentynyt, enkä tiedä mitä pitäisi tehdä”, mies sanoo.

Perheenyhdistämiset eivät ole edenneet, koska lähin tunnistautumispiste Suomen suurlähetystössä Intiassa on ollut koronaviruksen takia kiinni.

”Voi kysyä, olisiko Suomella moraalinen velvollisuus pelastaa pitkään perheenyhdistämis­prosessissa olleet ihmiset, kun Suomi on itse sulkenut tunnistautumispisteet,” sanoo puheenjohtaja Sanna Valtonen Turvapaikanhakijoiden tuki ry:stä.

”Perustuslaki suojaa oikeutta perheeseen. Monet nuoret afgaanimiehet Suomessa voivat nyt todella huonosti, kun tajuavat, etteivät enää näe perhettä. Vaimon saaminen maahan vaikuttaisi heidän hyvinvointiinsa ja yhteiskunnalliseen koheesioon.”

Laki ei kuitenkaan velvoita Suomea pelastamaan sodan jaloista ihmisiä, joilla ei ole oleskelulupaa maahan. Kiintiöpakolaiset valitaan kansainvälisten pakolaisjärjestöjen kautta yleensä pitkässä prosessissa.

Ulkomaalaislain 93. pykälän mukaan ulkomaalaisen voi ottaa Suomeen myös erityisellä humanitaarisella perusteella, mutta siihen tarvitaan valtioneuvoston päätös.

Valtioneuvoston tekemät evakuointipäätökset koskevat vain Afganistanissa Suomelle työskennelleitä henkilöitä ja heidän perheitään.

Viimeiseksi oljenkorreksi on siis muodostunut suomalaisen virkamiehen tekemä tilannearvio Kabulin lentokentällä. Se koskee vain Suomeen kuljettamista.

Ylen tietojen mukaan Suomen on määrä saada evakuointioperaationsa päätökseen perjantaina. Ulkoministeriön mukaan kaikkia ei välttämättä ehditä saada pois Afganistanista siihen mennessä.