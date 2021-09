Leikkaamalla hiukseni lyhyiksi olen altistanut itseni paitsi oletuksille ja tulkinnoille myös avoimelle häirinnälle ja kajoamiselle, kirjoittaa kolumnissaan Maria Lassila-Merisalo.

Eteläkorealainen jousiampuja An San voitti Tokion olympialaisissa kolme kultamitalia. Uutista ei otettu An Sanin kotimaassa vastaan varauksetta. BBC:n uutisissa siteerattiin korealaismiestä, joka oli todennut arvostavansa kyllä Sanin menestystä mutta pitävänsä ongelmana urheilijanaisen lyhyitä hiuksia. Ne saivat Sanin hänen mielestään vaikuttamaan feministiltä.

Uusiseelantilainen 59-vuotias malli Deborah Darling on tunnettu hopeanharmaista, lyhyistä hiuksistaan. Kun Darling julkaisi Instagram-tilillään taas yhden kuvan upeasti muotoillusta kuontalostaan, eräs meksikolainen opettaja kommentoi kuvan alle. Opettaja kertoi ihailevansa Darlingia ja saavansa tältä voimaa. Naisella itselläänkin oli ollut lyhyet hiukset, jotka hänen perheensä oli tuominnut, sillä lyhythiuksisena hän ei ollut hyvä esimerkki pojalleen eikä oppilailleen.

Esimerkit ovat elokuulta, vaikka ne voisivat yhtä hyvin olla vuosikymmenten takaa.

Lyhyet hiukset ovat olleet harvinaisuus naisten kauneusihanteiden historiallisessa jatkumossa. Sen sijaan historia tunnistaa lukuisia vaiheita, jolloin hiusten leikkaaminen tai pään ajeleminen on ollut tapa rangaista ja häpäistä naista.

Vähäisin syy ei taida olla Uusi testamentti. Korinttilaiskirjeissä muistutetaan, että pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi ja hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on häpeällistä.

Olen 43-vuotias nainen, ja olen ollut koko aikuisikäni lyhythiuksinen. En tarkoita olkapäitä hipovaa polkkatukkaa, vaan sängestä muutamaan senttiin.

Kolme kertaa olen ajanut hiukseni kokonaan pois. Ensimmäinen kerta oli vedon kaltainen sopimus tuoreen aviomieheni kanssa vuonna 2002: jos sinä, niin minäkin. Taisin kuvitella naiivisti, että hiukseni olisivat oma asiani.

Anoppini ensireaktio oli itku. Iäkkäät ihmiset katsoivat minua kadulla säälien.

Yökerhossa eräs mies pyysi minua mukaansa. Kun vain antaisin hänen panna minua kunnolla, alkaisin kyllä tykätä pojista.

Samana iltana koin yhden elämäni räikeimmistä ahdistelutilanteista, kun vieras nainen tuli ja työnsi kielensä suuhuni. Oli ystäväni polttarit, mutta lähdin itkuisena kotiin kesken juhlien.

Ymmärsin tuolloin, että olin normista näkyvästi poikkeamalla altistanut itseni paitsi oletuksille ja tulkinnoille myös avoimelle häirinnälle ja kajoamiselle. Kokemuksesta huolimatta ajoin pääni kokonaan vielä kahdesti.

Kuljen lyhyine hiuksineni vastavirtaan. Naiset ympäri maailman käyttävät valtavia määriä rahaa saadakseen pitkät, hyvinvoivilta vaikuttavat hiukset.

Viime vuonna maailmassa myytiin hiustuotteita yli 64 miljardin euron arvosta, enemmän kuin jäätelöä. Kosmetiikan lisäksi kauppatavaraa ovat itse hiukset, joista valmistetaan lisäkkeitä ja peruukkeja. Suurin ihmishiusten viejä Hongkong lähetti toissa vuonna maailmalle yli 25 miljoonan euron arvosta hiuskarvoja.

Netissä on sivustoja, joilla yksityishenkilöt myyvät hiuksiaan. Kalifornialaisessa palvelussa hinta vaihtelee sadasta tuhanteen dollariin per tukka. Arvokkainta on käsittelemätön hius, ”virgin hair”.

Siinä missä me myyrämeleeratut hentohapset haaveilemme vahvemmista, tuuheammista ja värikkäämmistä hiuksista, afrohiuksia pakotetaan suoriksi ja litteiksi, enemmän meidän hiustemme kaltaisiksi. Sitä teki ihailtu Michelle Obamakin Yhdysvaltain ensimmäisenä naisena. Kokiko hän, ettei hänellä ollut vaihtoehtoa?

Teinitytöllä vaihtoehtoja tuntuu olevan nykyään vähän. Valtaosa heistä on kuin yhdellä muotilla valettu. Pitkät hiukset heilahtelevat selkää vasten ja viestivät elinvoimasta ja hedelmällisyydestä.

Maria Antas kuvailee 2016 julkaistussa kirjassaan Hiukset – Viehkeät, vaikeat, villit ja vapaat tilannetta, jossa hän luulee näkevänsä tyttärensä raitiovaunupysäkillä mutta huomaa erehtyneensä. On niin paljon pitkätukkaisia tyttöjä, jotka shoppailevat samoissa liikkeissä ja odottavat isoja juhlia, joita varten teettävät kampaajillaan kauniita kampauksia. He eivät vain halua poiketa koodeista, he etsivät turvaa yhteisistä sopimuksista. Ja kun ulkona on hämärää, äidit eivät tunnista pitkätukkaisia tyttäriään.

Esikoistyttäreni teki nelivuotiaana saman, minkä moni muukin pikkulapsi tekee: otti sakset ja piiloutui kynimään hiuksiaan. Hänellä oli selvä perustelu teolleen: hän halusi olla yhtä kaunis kuin äiti.

Kauneuskäsitys on matkan varrella muuttunut, sillä nykyään en aina tunnista pitkätukkaista tytärtäni muiden joukosta.

Naisen hiukset eivät saa olla villit ja vapaat loputtomiin. Mitä korkeampaan asemaan tai ikään nainen nousee, sitä useammin hiukset näyttävät olevan joko tiukasti sidotut tai lyhyet.

Etenevätkö naiset johtotehtäviin niin myöhäisellä iällä, että hiukset ovat ohenemassa ja lyhyt kampaus on käytännöllinen? Vai onko feminiinisyyden häivyttäminen selviytymiskeino miehisessä ympäristössä?

Tuntemani virkanainen ei taivu odotuksiin, vaan antaa pitkien harmaiden hiustensa leijua villinä pilvenä ympärillään. Hänen on annettu ymmärtää, ettei se ole sopivaa. Sekään.

Ei ole yhdentekevää, mitä nainen pitää päässään.

Ja meidän suomalaisten naisten asema on sentään aika hyvä.