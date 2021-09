Tupakkateollisuus on tukenut formula 1 -sarjaa miljardeilla euroilla. Vuonna 2006 mainonta kiellettiin, mutta nyt tupakkarahan merkitys lajissa kasvaa taas.

Lokakuussa 2007 Kimi Räikkönen teki erikoista urheiluhistoriaa. Hän voitti Kiinassa ajetun formula 1 -sarjan osakilpailun – ja teki sen autolla, jossa tupakkasponsorin mainokset olivat selkeästi näkyvissä. Suuret Marlboro-tekstit erottuivat Räikkösen Ferrarin keulasta, kyljistä ja takasiivestä. Sama teksti löytyi myös tallin kaikkien työntekijöiden vaatteista.

Se oli vuosikymmeniä jatkuneen tupakkamainonnan päätepiste formuloissa. Kiinan GP:n jälkeen F1-kisoissa ei ole nähty tupakkayhtiöiden nimiä eikä logoja.

Mutta tupakkaraha ei kadonnut lajista minnekään.

F1-sarja perustettiin vuonna 1950, ja toimintansa aikana se on kerännyt tupakkayhtiöiltä rahaa valtavan määrän, noin neljä miljardia euroa. Vielä 2000-luvun taitteessa tupakkamerkkien logot hallitsivat koko lajin visuaalista ilmettä, ja vuonna 2005 tupakkayhtiöt tuottivat miltei neljänneksen tallien kaikista sponsorituloista.

Maailma kuitenkin muuttui, ja tupakkamainontaa alettiin monissa maissa rajoittaa. Vuonna 2006 F1-sarjakin joutui kieltämään näkyvän tupakkamainonnan kokonaan. Kimi Räikkösen edustama Ferrari oli viimeinen talli, joka vielä käytti tupakkayhtiöiden logoja autoissaan – ja vihoviimeisen tupakkabrändillä vauhditetun voiton ajoi siis Kimi Räikkönen.

Formuloilla on maailmanlaajuisesti puoli miljardia katsojaa. He ovat nuoria ja enimmäkseen miehiä. Laji on aina tenhonnut samoilla asioilla: teknologialla ja maailmanlopun meiningillä. Vielä 1970-luvulla kuolemantapaukset olivat yleisiä, ja jos ruumiita tuli, kisaa saatettiin jatkaa pikaisten siivojen jälkeen.

Sellaiseen maailmaan tupakkalogot istuivat mainiosti. Rööki, Ray-Banit ja Keke Rosberg!

Nykymaailmaan tupakka sopii huonosti. Tupakointi sairastuttaa, tappaa, kuormittaa terveydenhuoltoa ja pilaa planeettaa. Länsimaissa yhä harvempi enää tupakoi.

Niinpä F1-sarjakin muuttuu – tai ainakin esittää muuttuvansa. Monet formulakuljettajat ovat entisaikoihin verrattuna siistejä ja hyväkuntoisia poikasia. Heidät pannaan esiintymään markkinointivideoissa, joissa puhutaan vastuullisuudesta, kestävästä kehityksestä ja muutoksesta.

Mutta kielloista ja patsastelusta huolimatta tupakka ei ole poistunut formuloista. Viime kaudella tupakkarahaa tuli lajin pariin yli sata miljoonaa dollaria, noin 85 miljoonaa euroa. Tupakkateollisuuden osuus tallien sponsorituloista ehti mainoskiellon myötä laskea jo alle viiteen prosenttiin, mutta viime vuosina osuus on ollut kasvussa. Kaudella 2019 tupakkayhtiö British American Tobacco palasi lajin pariin sponsoroimaan McLarenia. Sitäkin suurempi sponsori on Ferraria tukeva Philip Morris.

Toiminta on aiempaa häivytetympää. Autoissa näkee iskulauseita, kuten: A Better Tomorrow, Accelerating Transformation ja Mission Winnow. Siis parempaa huomista, muutosta ja voittamisen halua. Vuonna 2018 Kimi Räikkösen nimissä ilmestyi suurta julkisuutta saanut haikurunokirja, joka oli Philip Morrisin mainostemppu.

Myös nostalgialla on merkitystä. Tupakkalogot näkyvät yhä lajia käsittelevissä dokumenteissa ja klassikkokisojen koosteissa. Niitä nähdään myös syyskuussa julkaistavassa Netflixin Michael Schumacher -dokumentissa.

Uransa päättävällä Kimi Räikkösellä on valtava asema formulasarjassa. Hän on eniten kisoja ajanut kuljettaja lajin historiassa ja legendaarisen Ferrari-tallin viimeisin maailmanmestari. Voi olla, että Suomesta ei enää koskaan tule yhtä tunnettua ja rikasta urheilijaa kuin Räikkönen.

Historiallisen Kiinan GP:n jälkeen vuonna 2007 Räikkönen ajoi maailmanmestariksi Brasiliassa. Siellä Marlboron logoa ei enää näytetty. Näillä näkymin Räikkönen jää historiaan viimeisenä tupakka-aikakauden maailmanmestarina.

F1-sarjan tämän kauden markkinointivideossa kuljettajat latelivat kiltisti fraaseja jalanjäljestä, representaatiosta ja ”suuremmasta tarkoituksesta”.

Brändilleen uskollisena Kimi Räikkönen ei sanonut videolla mitään.