Miksi kieleen pesiytyvät ilmaisut, kuten ”aikuisten oikeesti” tai ”parhautta”, tuntuvat aluksi hauskalta leikittelyltä, mutta jo parin vuoden päästä ensimmäisestä kuulemisesta aivan sietämättömiltä? Miten tällaisia parasta ennen -päivänsä ohittaneita maneereita puheessaan viljeleviä voisi hienovaraisesti auttaa pääsemään niistä eroon?

Kun mitä tahansa hokemaa toistaa tarpeeksi kauan, se alkaa kuulostaa melusaasteelta. Tämä johtuu siitä, että muotisana tai sananlasku on ikään kuin hoettu tyhjäksi.

Otetaan havainnollistava esimerkki: lol (lyhenne sanoista laughing out loud). Sanaa on viljelty niin paljon, että se ei oikeastaan tarkoita enää mitään. Sitä voidaan käyttää kuittauksena asiaan kuin asiaan: se voi merkitä, että olen huvittunut, epäuskoinen tai raivoissani. Sen tarkoitus on oikeastaan vain välittää tieto siitä, että kuuntelen (silloinkin, kun en kuuntele). No, tällaiseen kielenkäyttöön on aivan ymmärrettävää reagoida ärsytyksellä. Jos kaikki on aina ”parhautta”, niin eihän parhaus tosiaan enää tarkoita mitään!

Ilmaisuihin suhtautuminen on yksilöllistä. Yhden mielestä ”elämä on” on noloksi kulunut vanhemman ikäpolven vitsi, mutta ”syökää kanaa” naurattaa edelleen. Jollekin toiselle ensimmäinen ei soita kelloja lainkaan ja jälkimmäinen on karu muistutus eläintuotannon ongelmista.

Ärsytykseen vaikuttaa sekin, onko hokema henkilöitynyt, ja jos on, kehen. Omaan rakkaaseen sukulaiseen vai ärsyttävään Putous-hahmoon?

Trendikäs sanonta voi myös olla nostalginen aikansa tuote, sukupolvikokemus. Ärsyttävä se on silloin, jos ei ymmärrä, mihin viitataan. (Keitä ovat nämä Jonnet, jotka eivät muista?) Vanhat sanonnat taas saattavat provosoida nuorisoa, joka haluaa erottautua vanhemmistaan. Vanhempia ihmisiä taas ärsyttävät usein uudissanat ja merkitysten muuttuminen. Ja onhan muutos aina pelottavaa!

Joka tapauksessa: jos haluat viestittää toverillesi, että olisi aikuisten oikeesti aika luopua hokemista, näytä niin sanottua tonnin seteliä ja kuittaa ”lol”.

Desinfiointiaineiden ylenmääräinen käyttö luo olosuhteet vastustuskykyisten bakteerien kehittymiselle. Eikö korona-aikakauden mukanaan tuomalla käsidesin runsaalla käytöllä ole sama riski? Vai onko nyt keksitty desinfiointiaineita, joiden riskit bakteerimutanttien syntymiseen ovat pienemmät? Vai onko koronan jälkeen uusi ongelma vastassa?

Asiantuntijat eivät näe käsidesin käytössä riskiä. Tämä johtuu siitä, että käsidesi tappaa bakteereja vain paikallisesti käsissä. Puolustuskykyä taas pitää yllä valtava määrä mikrobeja, joita löytyy ympäri kehoa suolistosta nieluun.

Käsiä pesemällä tai desinfioimalla ei siis voi tuhota omaa vastustuskykyään. Mitään bakteerimutanttejakaan ei synny, sillä käsidesit ovat niin tehokkaita, että ne tuhoavat bakteerit täysin ennen kuin ne ehtivät kehittää resistenssiä käsidesille.

Käsidesiä on käytetty esimerkiksi sairaaloissa ja elintarvikkeiden kanssa työskentelevien keskuudessa jo vuosikymmenten ajan, eikä sielläkään ole havaittu merkittäviä haittavaikutuksia. Jatkuva käsien puhdistaminen voi kuitenkin kuivattaa ihoa ja olla herkkäihoiselle kivuliasta.

Immunologian professori Seppo Meri kertoi minulle, että käsissä on kyllä myös hyviä bakteereja, jotka pitävät loitolla niitä pahempia. Pahat bakteerit tarttuvat herkemmin putipuhtaisiin käsiin ja leviävät helposti eteenpäin – ellet ehdi pestä käsiä ensin! Epidemiatilanteessa on kuitenkin huomattavasti pienempi paha pestä käsiä vähän turhan usein, sillä se tunnetusti estää virusten leviämistä tehokkaimmin.

Seppo Meren mukaan desinfiointiaineiden sijaan todellinen uhka terveydelle on liian runsas antibioottien käyttö, minkä johdosta syntyy antibiootteja kestäviä bakteereja.

Ihmisen vastustuskyky voi heikentyä hetkellisesti esimerkiksi sairastetun influenssan jälkeen, kun limakalvot vaurioituvat ja niihin pääsee pesiytymään sopivaa hetkeä odottelevia bakteereja vaikka omasta nielustamme. Pian jo sairastutaankin poskiontelotulehdukseen. Mutta silloinkin ohje kuuluu: pese käsiä, ettet tartuta muita!

Elimistön oma kyky muodostaa immuunivasteita heikkenee 70 ikävuoden jälkeen. Lisäksi tietyt lääkitykset ja taudit heikentävät vastustuskykyä. Sairaan kanssa tekemisissä ollessa pitääkin olla tosi hygieeninen, ettei tartuta potilasta.

Paljonko niitä käsiä sitten tavallisesti pitäisi pestä?

Se riippuu tilanteesta. Perheen kanssa mökillä käsiä ei tarvitse pestä muuten kuin silloin, kun ne ovat likaiset. Jos taas liikkuu kauppakeskuksissa ja koskettelee ovenkahvoja tai bussin käsinojia, on syytä pestä kädet ja puhdistaa mahdolliset tarttuvat mikrobit pois. Ideana on vältellä toisten ihmisten nenäräkää. Ajatuskin inspiroi kyllä hygieenisyyteen!