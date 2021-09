Housuntaskussasi on konfliktimineraalia

Kännyköiden, läppäreiden ja televisioiden valmistamiseen käytetään esimerkiksi tantaalia ja volframia, joista osa tuotetaan konfliktialueilla kuten Afganistanissa.

Tommi Nieminen

Tuli himo ostaa mineraaleja.

Siis ei pörssissä, vaan ihan konkreettisesti. Möykky jotakin eksoottista raakametallia, jonka sijoittaisi vaikkapa kesämökkitontille Kitön saareen, puuceen viereen. Möykystä voisi kehittää loputtomia anekdootteja: sen historiasta, alkuperäkaivoksesta ja merimatkasta rahtilaivan kontissa Suomeen.

Ehkä jopa maapallon mineraalikerrosten hioutumisesta satojen miljoonien vuosien aikana.

Nopeasti selvisi, ettei varallisuuteni mahdollista eksoottisten raakametallien harrastusta.

Kalliiksi tulisi esimerkiksi volframi, jota kaivetaan muun muassa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Suomenkieliseltä verkkokauppasivustolta saisin sitä metrin mittaisen ja kymmenen sentin paksuisen pötkylän 82 000 eurolla. Olisi viisaampaa lyhentää samalla summalla asuntolainaa.

Tosin taloudellista tappiotakin kipeämpää saattaisi tehdä tieto möykyn alkuperästä.

Tämän vuoden alussa EU:ssa tuli voimaan asetus konfliktimineraaleista. Siinä volframi on luokiteltu yhdeksi neljästä konfliktimineraalista.

Kolme muuta ovat kulta, tina ja tantaali.

Niiden tuotannon katsotaan esimerkiksi Kongossa olevan yhteydessä sotiin, väkivaltaisiin konflikteihin, ihmisoikeusloukkauksiin, lapsityövoiman käyttöön sekä ekologiseen tuhoon.

Jatkossa EU velvoittaa yhtiöitä ja jäsenvaltioita välttämään maailman konfliktialueilla tuotettujen konfliktimineraalien kaivuuta, maahantuontia ja käyttöä.

Kuluttajan näkökulmasta tilanne on hankala. On lähes mahdotonta tietää, mistä kaivoksesta televisiomme mahdollinen volframi on peräisin. Globaalit toimitusketjut ovat pitkiä ja sotkuisia kuin Tokion metrokartta.

Tuskinpa alkuperäkaivosta osaa nimetä television myynyt kodinkoneketjukaan. Sitä ei välttämättä tiedä edes television rakentanut tehdas. Siksi vastuun konfliktimineraaleista täytyykin olla kaivosteollisuusyhtiöillä, mineraalien maahantuojilla ja valtioilla.

On helppoa jeesustella Helsingistä käsin.

Istua turvallisesti näyttöpäätteen edessä ja puolustaa maailman sorrettujen oikeuksia.

Vaikka päävastuu on kaivosyhtiöillä ja valtioilla, kaltaiseni normikuluttaja ei pääse konfliktimineraaleja pakoon. Elämme niiden keskellä.

Housujeni taskussa on mitä todennäköisimmin pieniä määriä tantaalia, volframia, tinaa ja kultaa, sillä niitä käytetään esimerkiksi kännyköissä. Läppärissä työpöydälläni on mitä todennäköisimmin ainakin volframia, jota on yli vuosisadan ajan käytetty hehkulampuissa ja sittemmin esimerkiksi poranterissä, sähköuuneissa ja televisioissa.

Jos kirurgit ovat parsineet luitasi ja elimistöäsi kokoon erilaisin implantein eli kehon siirrännäisin, sisälläsi saattaa olla tantaalia.

Konfliktimineraalit ovat siis monin tavoin siunauksellisia alkuaineita.

Ongelma on vain se, että pahimmassa tapauksessa reisiluuimplanttisi tantaalin on kaivanut joku kymmenvuotias tenava Kongon kaivoksissa.

Tuore uutisvyöry teki konfliktimineraaleista taas ajankohtaisia.

Kyse on tietenkin ääri-islamistisen Talebanin vallankaappauksesta Afganistanissa.

Afganistan on pinta-alaltaan aika tarkalleen kaksi kertaa Suomen kokoinen, ja sen maaperässä on eri arvioiden mukaan yhteensä jopa tuhansien miljardien eurojen arvosta esimerkiksi kuparia, kultaa, tantaalia, öljyä, maakaasua, uraania, bauksiittia, hiiltä, rautamalmia, litiumia, kromia, lyijyä ja sinkkiä.

Nyt sitä maaperää ja kaivoksia vartioivat aseistetut partanaamaiset talebanit.

EU:n asetus konfliktimineraaleista on kelvollinen alku, mutta se ei vielä riitä. Europarlamentti ajaa jo laajaa ja lähes kaikkia eurooppalaisyrityksiä velvoittavaa yritysvastuulakia, josta odotetaan nyt komission esitystä.

Niin hullua kuin se onkin – vielä 2020-luvulla –, tähän asti ihmisoikeuksien varjelu on ollut pitkälti yritysten vapaaehtoisuuden varassa.

Valitettavasti EU-laki ei tervehdytä Taleban-Afganistanin kaivosalaa. Euroopan ääni kun ei lähivuosina maassa kauas kanna.

Kiina ja Venäjä kärkkyvät maan mineraaliaarteita. Ne ovat luoneet diplomaattisia suhteita Talebaniin jo ennen vallankaappausta. Kummankaan suurvallan osalta ei ole syytä olettaa, että ihmisoikeudet painaisivat niiden ulkomaankauppapoliittisissa päätöksissä sen enempää kuin aiemminkaan.

Päinvastoin. Historia kiertää ympyrää: kun Neuvostoliitto saapui panssarivaunuin Afganistaniin vuonna 1979, yksi miehityksen motiiveista oli juuri ne samat mineraalit, jotka nyt himottavat Venäjää.

Mahtaako meille Suomeen valua mineraaleja Afganistanista?

Mahtaako sieltä valua ylipäätään jotain?

Tullin tilastojen mukaan viime vuonna Afganistanista ei tuotu suoraan Suomeen lainkaan mineraaleja. Toki niitä on saattanut tulla välikäsien kautta.

Viime vuonna Suomen koko tuonti Afganistanista oli arvoltaan 681 000 euroa. Se koostui lähes yksinomaan yhdestä ostoksesta. Joku oli tuonut yli 10 000 kiloa raakoja turkisnahkoja.

Satsin hinta oli 610 000 euroa.

Sillä ei toki ollut mitään tekemistä konfliktimineraalien kanssa.

Tosin en ihan ensi hätään ostaisi niitäkään.