Nelli Mikkola ja Muskan Ahmadi työskentelivät yhdessä Suomen Kabulin-suurlähetystössä, kunnes Taleban valtasi kaupungin ja evakuoinnit käynnistyivät. Mikkola lennätettiin maasta ensin. Sitten saapuivat ulkoministeriön virkamiehet ja suomalaiset sotilaat. Ahmadi kahlasi likavesiojassa kohti kentän porttia.

Tilaajille

Syyskuun ensimmäisellä viikolla Muskan Ahmadi totuttelee elämään Oulussa. Hän on yksi Suomen suurlähetystölle työskennelleistä afgaaneista. Ahmadi on perheetön nuori nainen. Hän on ensimmäistä kertaa Suomessa.

Muskan on hänen nuoruutensa lempinimi. Koko nimeä ei kerrota tässä jutussa turvallisuussyistä.