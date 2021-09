Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Yhdysvalloissa paljon aikaa viettänyt Ritva Muller kirjoittaa yllättyneensä taannoin nähtyään Marimekon sinistä Unikkoa Create & Barrel -sisustusliikkeessä. Hän uskoo, että sillä on ollut vaikutusta kotoisten unikkojen kiertymiseen Sinkkuelämää-sarjaan.

Create & Barrel teki Marimekon kanssa yhteistyötä vuosikymmenten ajan, joten se lienee ollut keskimääräiselle amerikkalaisille todennäköisin paikka nähdä suomalaisia klassikkokuoseja. Oman lippulaivaliikkeen Marimekko avasi New Yorkiin vasta lokakuussa 2011. Edellinen oli suljettu 1960-luvulla.

Torsti tosin muistuttaa, että Sinkkuelämää oli aikoinaan sen kokoluokan sarja, että lavastajilla on varmasti ollut kykyä, intoa ja keinoja perehtyä suomalaisiin brändeihin omia, ammatillisia reittejään.

Olen muutaman vuoden ajan metsästellyt suomalaisia rekisterikilpiä numerojärjestyksessä 999:stä alaspäin. Lähikuukausina pääsen urakkani loppuun eli numeroon 100. Sen jälkeen en aio jatkaa, sillä kaksi- ja yksinumeroisia kilpiä seilaa liikenteessä ilmeisen vähän. Mistä tämä johtuu? Entä mikä on Suomen harvinaisin rekisterinumero?

– Hannu Salonen

Vastaukseen pääsemiseksi vaaditaan lyhyt oppimäärä kotimaista rekisterinumerohistoriaa.

1970-luvulla alettiin huolestua silloin käytössä olleiden kaksinumeroisten kilpien loppumisesta. Tarvittiin valtava määrä uusia erilaisia kirjain-numero-yhdistelmiä, joten siirryttiin yhä käytössä oleviin kolminumeroisiin. Kilpien loppuminen oli aito uhka, sillä Suomessa jokainen kilpi on annettu vain yhdelle autolle. Jos ajoneuvo on poistettu liikenteestä, kilpi on mennyt sen mukana.

Kilpien numeroista löytyy tietenkin tarkkaa tietoa, Suomessa kun ollaan, mutta tilasto sisältää myös liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot. Pois on rajattu mopot, kevyet nelipyörät eli mopoautot ja vastaavat sekä moottorikelkat.

Joten vastaus: Suomen rekisterikilpien harvinaisin numero päivämäärällä 1. syyskuuta 2021 on 9, joita on rekisteröity 2 085 kappaletta. Yhdeksäistä seuraavat muut yksinumeroiset paitsi ykkönen. Harvinaisin kaksinumeroinen on 79, joita on jo 2 771 kappaletta.

Jännittävä yksityiskohta on, että kolminumeroisista harvinaisin on vanha kunnon 666. Se on päätynyt kilpeen tasan 6 200 kertaa, mikä on selvästi harvemmin kuin listan seuraava: 713.

Yleisimpiä ovat numerot, jotka haiskahtavat erikoiskilviltä: kolminumeroiset tasasadat ja suurin osa kolmen saman numeron sarjoista. Yleisin numero – 6 899 kappaletta – on 100, joten pitkällisen hankkeesi viimeinen bongaus on todennäköisesti myös helpoin.

Asun Etu-Töölössä Eteläisen Hesperiankadun, Töölönkadun, Museokadun ja Runeberginkadun välille rajoittuvan mäen päällä. En ole onnistunut löytämään mistään, onko kyseisellä mäellä jotain nimeä ja kuinka korkea se on?

– Teija

1800- ja 1900-luvun taitteessa Töölössä on ollut huvila-asutusta, hajanaisia rakennuksia siellä täällä. Asemakaava vahvistettiin vuonna 1906, ja silloin nimettiin useimmat olemassa olevat kadun- ja muut nimet.

1900-luvun alkuhetkinä nykyisen asuinpaikkasi kohdilla olivat Berganin ja Fjelldalin huvila-alueet. Jälkimmäisestä muistuttaa yhä Tunturikadun nimi – ruotsiksi Fjälldalsgatan. Sittemmin viralliset kadunnimet ovat syrjäyttäneet nämä vanhat, kovin töölöläiset nimet.

Jos korkeimmalle paikalle olisi kaavoitettu esimerkiksi puisto, sillä voisi olla ihan omakin nimi. Nyt se on osa tonttia. Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi, mutta tontin sisäisiä osia ei yleensä nimetä. Nimeä ei siis tiedä edes Torsti, sillä sitä ei ole.

Korkein kohta on kallioilla Museokadun varrella sijaitsevan asuintalon tontilla, 13 metriä katutason ja 25 metriä merenpinnan yläpuolella.

Taiteilija Rafael Wardin poismeno toi mieleeni presidenttien ja heidän puolisoidensa muotokuvat. Onko rouva Jenni Haukiosta maalattu virallista muotokuvaa? Onko puolisoiden muotokuvia mitään mahdollisuutta päästä katsomaan muuten kuin hankkimalla kutsun Linnan juhliin?

– Muotokuvien ystävä

Torstin piti turvautua ammattiapuun eli kysyä asiaa suoraan Tasavallan presidentin kansliasta. Jenni Haukiosta ei ole maalattu virallista muotokuvaa, ainakaan vielä. Kansliasta kerrotaan, ettei tämä ole poikkeuksellista. On useita presidentin puolisoita, jotka ovat saaneet muotokuvansa vasta kun heidän puolisokautensa on päättynyt.

Sylvi Kekkosen muotokuva on tehty postuumisti. Gerda Rytin muotokuvaa ei teetetty poliittisista syistä lainkaan, vaan presidentin kanslia vastaanotti Linnea Juuselan maalaaman teoksen Rytin kuoltua vuonna 1984. Sen oli teettänyt Ryti itse.

Presidentinlinnan virtuaalikierroksella voi nähdä, miltä teokset näyttävät. Helpoin tapa tavoittaa aito asia on tähän asti ollut Presidentinlinnan avoimien ovien tapahtuma, joka on järjestetty parin vuoden välein ja yhteensä viidesti, edellisen kerran vuonna 2019. Peruskorjauksen aikana puolisoiden muotokuvat olivat myös nähtävissä Linnan aarteet -näyttelyssä Ateneumissa huhtikuussa 2013.

