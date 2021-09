Uusi amerikkalainen hittisarja The White Lotus muistuttaa monin paikoin suomalaista M/S Romanticia.

Synkän näköinen nuori mies istuu yksin lentokentällä odottamassa koneen lähtöä. Vastapäisille penkeille istahtaa pariskunta, joka ryhtyy rupattelemaan miehen kanssa. He kysyvät, missä hotellissa mies lomansa vietti.

”White Lotuksessa”, mies vastaa.

Pariskunta näyttää yllättyneeltä ja kertoo kuulleensa, että kyseisessä hotellissa oli vastikään tapettu ihminen.

Mies sanoo, että näin on ja itse asiassa ruumis on tulossa samalla lennolla Honoluluun.

”Oliko sinulla muuten hyvä loma”, pariskunta kysyy.

”Olin häämatkalla”, mies vastaa.

Pariskunta tiedustelee, missä vaimo on.

”Jättäkää minut rauhaan”, mies puuskahtaa ja kävelee lentokentän ikkunan ääreen. Siitä hän katselee, kun koneen ruumaan pakataan isoa laatikkoa, jonka kyljessä lukee ”ihmisen jäänteitä”.

Tällä kohtauksella alkaa amerikkalainen The White Lotus -televisiosarja, jota kriitikot ovat kilvan ylistäneet. The Guardian-lehti antoi sille täydet viisi tähteä, ja The New Yorker arvioi sen olevan yksi tämän vuoden parhaista sarjoista.

Helsingin Sanomien Leena Virtanen kutsui sitä ”loistavaksi” ja ”nerokkaaksi”.

Sitä sarja kieltämättä onkin. Se onnistuu hämmästyttävällä tavalla saamaan katsojan kokemaan myötähäpeää lähes kaikkien roolihahmojen puolesta.

Katsoin HBO-suoratoistopalvelusta löytyvän The White Lotuksen kaikki kuusi jaksoa lähes peräjälkeen – ja koko katselumaratonin ajan minua vaivasi ajatus, että sarjassa on jotain kovin tuttua.

Vasta jälkikäteen tajusin, että sarjassa on hämmästyttävän paljon yhtymäkohtia Jani Volasen ja Tommi Korpelan käsikirjoittamaan M/S Romantic -televisiosarjaan. Yle näytti sarjan televisiosta vuonna 2019, ja se löytyy edelleen Yle Areenasta.

Molemmat sarjat tapahtuvat rajatussa tilassa: The White Lotus havaijilaisessa luksushotellissa, M/S Romantic ruotsinlaivalla.

Molemmissa henkilöhahmot ovat pääsääntöisesti epämiellyttäviä mutta samalla katsojalle häiritsevän samaistuttavia.

Sitä paitsi sekä The White Lotuksessa että M/S Romanticissa tarina alkaa samalla tavalla lopusta. The White Lotuksen ensimmäisessä kohtauksessa mies siis katselee, kun ruumislaatikkoa pakataan lentokoneen ruumaan. M/S Romanticin alussa joku putoaa ruotsinlaivalta mereen.

Vaikka molemmat sarjat alkavat kuolemasta, kiinnostavaa on, että kuolema ei ole juonen kannalta kovin olennainen tapahtuma. Alkukohtaus kuitenkin luo koko sarjan katselun ajaksi ikävän painostavan tunnelman.

Vielä pitää mainita, että M/S Romanticin risteilyisäntä Jocke muistuttaa luonteenpiirteiltään hämmästyttävän paljon White Lotuksen hotellinjohtajaa Armondia. Molempien kestohymyn alla on piilossa jotain salaperäistä ja synkkää.

Erojakin toki löytyy.

White Lotus on luksushotelli, jossa tarjotaan Amerikan superrikkaille vain kaikkein parasta. M/S Romantic on ruotsinlaiva, jossa seisova pöytä tarjoaa katkarapuja sosiaalidemokraattisen tasapuolisesti kaikille yhteiskuntaluokille.

”Älä päästä niitä loppumaan, kaikilla pitää olla mahdollisuus saada”, risteilyisäntä Jocke sanoo apulaiselleen, joka jakaa korista sydämenmuotoisia karkkeja laivaan saapuville risteilyvieraille.

White Lotus -hotelliin saapuvat vieraat saavat karkkien sijaan erilaisia yksilöllisesti räätälöityjä luksuspalveluita.

Molemmissa sarjoissa kuvataan terävästi lomailijoiden ja lomapaikan henkilökunnan keinotekoista suhdetta.

”Vilkuta kuin olisit tosissasi”, hotellinjohtaja Armond opastaa hotellivierailijoita tervehtiviä työntekijöitä.

M/S Romantic -sarjan risteilyisäntä Jocke (Hannu-Pekka Björkman) sanoo olevansa laivalla ”sydänten kapteeni”. Virkailijaa esittää Johanna Af Schulten.

tietävätköhän M/S Romanticin tekijät, että heidän sarjallaan on amerikkalainen serkku?

Kyllä tietävät, selviää, kun lähetän viestin sarjan toiselle käsikirjoittajalle ja ohjaajalle Jani Volaselle.

Volanen kertoo, ettei ole nähnyt The White Lotus -sarjaa, mutta näyttelijä Minna Haapkylä on kertonut hänelle yhteneväisyyksistä. Myös näyttelijä Joonas Saartamo on kuulemma kehottanut Volasta katsomaan sarjan.

”Hän sanoi, että voisin tykätä siitä”, Volanen kertoo.

Volanen ei kuitenkaan ihan pian ehdi katsomaan sarjaa, sillä hän on juuri nyt täystyöllistetty Munkkivuori-sarjan kuvauksissa.

Ja mainitaan nyt vielä, että ainakaan M/S Romanticin tekijät eivät ole plagioineet, sillä sarjan käsikirjoitus valmistui jo vuonna 2011.

Kyse lieneekin sattumasta ja siitä satiirin tekijöiden tiedostamasta yleisinhimillisestä ilmiöstä, että lomalla ihminen jostain syystä tuppaa paljastamaan kaikkein raadollisimmat piirteensä.