Rakkaat ystävät! Edellisen palstan aiheita kommentoivia kirjeitä tuli tällä kertaa ainoastaan yksi. Se kuitenkin käsitteli nenäräkään kohdistuvaa viehätystä sen verran graafisesti, että päätän jättää sen julkaisematta.

Olen ihmetellyt nuorison rikki revittyjä farmarihousujen lahkeita. Mistähän moinen villitys on saanut alkunsa? Kun olin pikkupoika, kaikki ihmiset pyrkivät paikkaamaan vaatteet niin, ettei mitään rikkinäisiä vaatteita olisi päällä. Nykyisin nuoriso kulkee housunpolvet revittyinä.

– Veikko Virkkunen

Viestittelin asiasta lukupiirini muotiasiantuntijan kanssa. Hänen mukaansa reiät vaatteissa eivät ole uusi ilmiö. 1500-luvulla halkioita suosittiin esimerkiksi kyynärtaipeissa, ja niistä tuli pitkäkestoinen muotivillitys. Reunat jätettiin huolittelematta.

Farkut taas olivat alun perin, 1800-luvun lopulla, työvaate. Nuoriso alkoi suosia niitä 1950-luvulla.

Risaisuuden hyväksyminen alkoi ilmeisesti juuri farkkujen lahkeista, joiden pituutta säädeltiin melko huolimattomasti reunoja parsimatta. Muissa housuissa lahkeensuut on perinteisesti käännetty tarkemmin. Polvien kohdalta farkut ovat alkaneet kulua nopeammin, kun muoti on ollut tiukka. Väljemmän muodin polvikohta on taipuisampi, eikä kangas kulu yhtä nopeasti rikki.

Nykyään, kun uuden ostaminen on halvempaa kuin aiemmin, tavaroita ei korjata samalla tavalla kuin ennen. Ja kun korjaustaito katoaa, on helppo tehdä välttämättömyydestä hyve. Näin syntyy uusi muotivillitys. Elämme kuitenkin useiden rinnakkaisten muotien aikaa, eli myös ehjille farkuille on paikkansa.

Suositut hiekka- ja kivipesut, joilla farkkukankaaseen saadaan erilaisia sävyjä ja kulutuksia, ovat heikentäneet kankaan pintaa. Lisäksi ne ovat epäekologisia toimenpiteitä, jotka altistavat työntekijät pölylle ja haaskaavat vettä. Farkut kun tehdään puuvillasta, joka vaatii paljon keinokastelua.

Niinpä farkkuja – kuten toki muitakin vaatteita – tulisi huoltaa ja pitää hyvänä. Positiivista toki on, että ne ovat edelleen kelpo vaate, vaikka reuna hieman repsottaisi!

Olen aktiivinen Helsingin uimahallien käyttäjä. Nautin myös saunomisesta. Ihmetyttää kuitenkin yksi asia: minkä vuoksi saunassa on pakko olla alasti? Asiasta ilmoitetaan halleissa kyltein; siitä myös kuulutetaan. Haluaisin tietää ja ymmärtää, minkä vuoksi alastomuutemme on niin tärkeää. Useissa muissa kylpylöissä ja julkisissa saunoissa on Suomessakin ihan sallittua saunoa uimapuvussa. Tämä on tapana myös lähes kaikkialla Suomen ulkopuolella. Itse tykkään saunoa alasti ja teenkin niin, mutta kaikista se ei ole mukavaa. Syynä voi olla vaikka tottumattomuus, ujous tai fyysinen syy. Miksi ihmeessä ihmiset pitäisi pakottaa riisumaan? Näkisin että tämä sääntö on epätasa-arvoistava, irrationaalinen ja vanhentunut.

– Alaston saunoja

Vuonna 2017 julkaistussa Valviran allasvesiasetusten soveltamisohjeessa kerrotaan, että uima-asuista haihtuva kloori voi aiheuttaa terveyshaittaa. Lisäksi mainitaan, että hikinen uima-asu kuljettaa mukanaan likaa allasveteen. Tämä siitäkin huolimatta, että useat asiantuntijat ovat kumonneet väitteet terveyshaitoista: kloorin määrä on niin vähäinen, ettei siitä pitäisi olla mitään haittaa.

Myös hygieniasyyt voi kyseenalaistaa. Antropologi Mary Douglas kuvaa kirjassaan Puhtaus ja vaara, kuinka puhtaussäännöt ovat usein vain näennäisen rationaalisia. Niiden taustalla vaikuttaa itse asiassa kulttuurinen ymmärrys siitä, mikä on likaista. Ihan yhtä laillahan voitaisiin perustella, että uimapuku on pidettävä saunassa päällä – ja monessa maissa niin tehdäänkin.

Helsingin yliopiston sosiologian dosentti Anu Katainen on kiinnostunut uimahalleista kurinpidon järjestelminä, joissa kaikki vahtivat toisiaan. Vahtiminen perustuu siihen, miten sauna on järjestetty ja millainen kulttuurinen instituutio se on. Käyttöön liittyy normeja, joita rituaaliin osallistuvat valvovat. Se on puhtauden vaalimista – mutta nimenomaan kulttuurisen puhtauden, ei konkreettisen.

”Suomalaiseen saunomisen perinteeseen kuuluu alasti saunominen. Niinpä muut ovat oikeastaan alasti vasta, kun joku saapuu saunaan uimapuku päällä. Näin normin rikkominen tuottaa muiden alastomuuden”, Katainen sanoo. “Jos nudistien illalliselle saapuu vieras pukuun pukeutuneena, niin vasta sitten muut ovat alasti.”

Mutta kulttuuri on muokattavissa. Miksi muiden pukeutumisen pitäisi kiusaannuttaa, jos kerran olemme niin vapautuneita alastomuutemme kanssa?

Ehkä tosiaan olisi aika hieman joustaa armottomista säännöistä. Jos joku kosmeettiseen epävarmuuteen, häveliäisyyteen tai terveyssyihin perustuen haluaa jättää uimapuvun päällensä, miksipä emme sitä hänelle sallisi.