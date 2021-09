Lintujärven suojelu oli konkreettinen, vaivatta ymmärrettävä asia. Hiilineutraalius taas ei sitä ole, kirjoittaa kolumnissaan Jari Tervo.

Jari Tervo

Kiipeän Koijärven lintutorniin ensimmäistä kertaa elämässäni. Tunnistan lintuja yhden lajin verran. Mustarastas on muuten musta, mutta nokka on oranssi. Kunnes minulle huomautetaan: vain koiras on musta ja oranssinokkainen. Naaras kaikkea muuta. Tunnistan lintuja siis puolen lajin verran.

Nuoret luontoaktivistit kahlitsivat itsensä kaivinkoneisiin Koijärvellä huhtikuussa 1979. He vastustivat arvokkaan lintujärven kuivattamista ja rakensivat omin lupinensa padon. Yli kolme vuotta myöhemmin sata luonnonsuojelijaa tuomittiin sakkoihin niskoittelusta ja haitanteosta viranomaisille.

Korkein oikeus lausahti päätöksessään: ”Niin sanottu kansalaistottelemattomuus ei ollut sellainen peruste, joka olisi poistanut teon rangaistavuuden.” Korkein oikeus keksi samalla – kenties siihen pyrkimättä – kansalaistottelemattomuuden ytimen. Tottelemattomat ovat valmiita kärsimään rangaistuksen.

Elokapina ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen tukkimalla Helsingin keskustassa Mannerheimintien ja Unioninkadun. Heräsi kaksi kysymystä. Autoilija pyrkii kohteeseensa lyhintä reittiä. Kun se estetään, autoilija joutuu kiertämään ja saastuttamaan luontoa enemmän kuin tavallisesti. Tämä ei voi olla elonkehän vaalijoitten tavoite.

Vai oliko se vain oheisvahinko? Pieni mutta periaatteellinen. Entä miksi tukkia joukkoliikenneväylä? Tuskinpa Elokapina vastustaa joukkoliikennettä. Kansalaistottelemattomuus on taitolaji.

Autonsuojelijoita ärsytti pizzan tilaaminen mielenosoituspaikalle. Joku tuli pohdinnoissaan siihen tulokseen, että elokapinalliset pyrkivät haitanteollaan vain hankkimaan julkisuutta aatteelleen. Ihanko totta, Sherlock?

Elokapina on väkivallaton ulkoparlamentaarinen liike, joka nettisivuillaan esittää ykkösvaatimuksenaan: ”KERRO TOTUUS. Hallituksen on julistettava Suomeen ilmasto- ja ympäristöhätätila ja ryhdyttävä säännölliseen kriisitiedotukseen.”

Suuri osa kansasta kannatti Koijärvi-liikkeen vaatimusta suojella lintujärvi. Elokapinan vaatimusta totuudellisesta ilmastokriisitiedottamista ei ole hyväksytty laajalti. Ymmärrän kyllä miksi. Patarummun takominen kuulostaa aluksi dramaattiselta, mutta muutaman kuukauden säännöllisen hakkaamisen jälkeen merkityksettömältä. Koronatiedottamisen draamallinen kaari on kaikkien tiedossa.

Lintujärven suojelu oli konkreettinen, vaivatta ymmärrettävä asia. Hiilineutraalius taas ei ole. Koijärven suojelu vaikutti suoraan kouralliseen ihmisiä, hiilineutraalius vaikuttaa kaikkiin. Mittaluokka on neljässäkymmenessä vuodessa muuttunut: pieni forssalainen järvi on paisunut koko maapalloksi. Varapallo puuttuu yhä.

Pariisilaiset opiskelijat maalasivat Sorbonnen yliopiston seinään keväällä 1968: ”Olkaa realisteja. Vaatikaa mahdottomia.” Tämä henki liikkuu elokapinallisten keskuudessa. He pyrkivät myös suurentamaan Overtonin ikkunaa eli sallittuja keskustelunaiheita. Ellei esitetä radikaaleja mielipiteitä, äkkiä myös järkevät ja kohtuulliset näkemykset muuttuvat radikaaleiksi eli vaikeammiksi toteuttaa.

Syyskuinen ilta jo hämärtää Koijärvellä. Täällä on yhä lintuja ja järvi. Koijärvi ympäristöineen kuuluu Natura-verkostoon. Lintutornin läheltä kaartaa viiden suuren siivekkään lentue. Minulle kerrotaan, että ne ovat kurkia. En kehtaa kysyä, näyttävätkö koiraat ja naaraat samalta. Nyt tunnistan siis yhteensä yhden lajin, kenties jopa puolitoista.

Onpa hyvä, että lakia ei vain noudateta. Kun sitä myös rikotaan, se palvelee elämää ja yhteiskuntaa paremmin.